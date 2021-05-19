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Борщ з вишнями – новий гастротренд. "Сьогодні" дізналися, де в Україні готують цю страву (відео)

Сьогодні, 12:50

Це старовинний рецепт кухні Поділля

Фото: instagram.com/milaisto/
Фото: instagram.com/milaisto/

Тепер борщ заграв новими фарбами і смаками, і це в усіх сенсах. Ні, це не означає, що тепер ми не готуватимемо його у традиційний спосіб зі звичними інгредієнтами. Просто тепер у ньому є несподіваний для багатьох елемент. І це вишня. Кореспонденти "Сьогодні" Олексій Керман і Дмитро Кабак дізналися, де в Україні можна спробувати борщ з вишнями, його ексклюзивний рецепт і запевняють, що це дуже смачно.

Якщо потрібен справді несподіваний і оригінальний подарунок, шукайте ідеї в нашому календарі свят травня.

Сюжет Олексія Кермана, Дмитра Кабака
Відео: Сьогодні


Відродження подільської кухні

У серці Поділля – Вінниці – безліч ресторанів. От тільки здебільшого заклади пропонують туристам банальне: піцу, роли або вишукані страви. Традиційних подільських – майже немає. Щоб не розгубити мандрівників, гастрогіди вирішили відродити подільську кухню. Регіон завжди славився своїми вишневими садами, тому саме цю ягоду роблять зіркою страв. Використовують вишню в своєму меню вже 20 ресторанів Вінниці.

Як приготувати борщ з вишнею?

Для початку буряк і моркву нарізати соломкою. Так овочі будуть хрусткими. Потім відварити їх у м'ясному бульйоні. Потім додати картоплю і капусту.

Але замість помідорів або томатної пасти до зажарки треба додати заморожену вишню.

Вишня випустить сік, дасть кислоту і зробить буряк яскравіше. Лише одна година – і борщ готовий. Подають його на тарілці, де ще жевріють підпалені гілочки вишні. Смак досить незвичайний. Вартість порції такого борщу в ресторанах Вінниці – до ста гривень.

Що ще готують з вишні?

Вареники, десерти і пироги. Кисло-солодким соусом з цієї ягоди доповнюють свинину на кісточці. У складі соусу – заморожена вишня, сіль, перець, аджика суха, бальзамічний оцет. Це все уварюється, додається цукор, трішки лимонної кислоти.

Тут знайдете 5 рецептів перших страв зі щавлем – від борщу до французького супу.

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