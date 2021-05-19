Борщ з вишнями – новий гастротренд. "Сьогодні" дізналися, де в Україні готують цю страву (відео)
Це старовинний рецепт кухні Поділля
Тепер борщ заграв новими фарбами і смаками, і це в усіх сенсах. Ні, це не означає, що тепер ми не готуватимемо його у традиційний спосіб зі звичними інгредієнтами. Просто тепер у ньому є несподіваний для багатьох елемент. І це вишня. Кореспонденти "Сьогодні" Олексій Керман і Дмитро Кабак дізналися, де в Україні можна спробувати борщ з вишнями, його ексклюзивний рецепт і запевняють, що це дуже смачно.
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Відродження подільської кухні
У серці Поділля – Вінниці – безліч ресторанів. От тільки здебільшого заклади пропонують туристам банальне: піцу, роли або вишукані страви. Традиційних подільських – майже немає. Щоб не розгубити мандрівників, гастрогіди вирішили відродити подільську кухню. Регіон завжди славився своїми вишневими садами, тому саме цю ягоду роблять зіркою страв. Використовують вишню в своєму меню вже 20 ресторанів Вінниці.
Як приготувати борщ з вишнею?
Для початку буряк і моркву нарізати соломкою. Так овочі будуть хрусткими. Потім відварити їх у м'ясному бульйоні. Потім додати картоплю і капусту.
Але замість помідорів або томатної пасти до зажарки треба додати заморожену вишню.
Вишня випустить сік, дасть кислоту і зробить буряк яскравіше. Лише одна година – і борщ готовий. Подають його на тарілці, де ще жевріють підпалені гілочки вишні. Смак досить незвичайний. Вартість порції такого борщу в ресторанах Вінниці – до ста гривень.
Що ще готують з вишні?
Вареники, десерти і пироги. Кисло-солодким соусом з цієї ягоди доповнюють свинину на кісточці. У складі соусу – заморожена вишня, сіль, перець, аджика суха, бальзамічний оцет. Це все уварюється, додається цукор, трішки лимонної кислоти.
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