Страви на Великдень: рецепт ідеальної буженини від Григорія Германа

Перед запіканням її потрібно маринувати впродовж 24 годин

Українські господині продовжують приготування до Великодня. У топі обов'язкових святкових страв буженина. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує приготувати її дещо по-новому. До складу страви входять продукти, які є в арсеналі кожної господині, а яскравий смак і соковитість м'яса вразить вас і ваших близьких.

Щоби приготувати буженину за оригінальним рецептом Григорія Германа знадобляться:

Ошийок свинячий – 1 кг

Аджика домашня – 200 г.

Лаврове листя – 3 шт.

Часник – 5 зуб.

Морква – 2 шт.

Розмарин – 3 гілочки

Перець горошком – 1 ст. л.

Сіль – 25 м

Спосіб приготування

Поставити сотейник з невеликою кількістю води на вогонь, довести до кипіння. Додати лаврове листя, розмарин, перець горошком і столову ложку солі. Коли спеції віддадуть свої аромати, зняти з вогню сотейник і перелити розсіл у велику миску. Додати склянку охолодженої води. Занурити м'ясо в теплий розчин і залишити маринуватися впродовж 24 годин. Наступного дня можна запікати буженину. Для цього слід порізати невеликими шматочками часник і моркву. У м'ясі зробити надрізи, нашпигувати овочами. Щедро змастити м'ясо аджикою. Запікати в духовці за температури 170 градусів 1,5 години.

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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