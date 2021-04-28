Страви на Великдень: рецепт ідеальної буженини від Григорія Германа
Перед запіканням її потрібно маринувати впродовж 24 годин
Українські господині продовжують приготування до Великодня. У топі обов'язкових святкових страв буженина. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман пропонує приготувати її дещо по-новому. До складу страви входять продукти, які є в арсеналі кожної господині, а яскравий смак і соковитість м'яса вразить вас і ваших близьких.
Щоби приготувати буженину за оригінальним рецептом Григорія Германа знадобляться:
- Ошийок свинячий – 1 кг
- Аджика домашня – 200 г.
- Лаврове листя – 3 шт.
- Часник – 5 зуб.
- Морква – 2 шт.
- Розмарин – 3 гілочки
- Перець горошком – 1 ст. л.
- Сіль – 25 м
Спосіб приготування
- Поставити сотейник з невеликою кількістю води на вогонь, довести до кипіння. Додати лаврове листя, розмарин, перець горошком і столову ложку солі. Коли спеції віддадуть свої аромати, зняти з вогню сотейник і перелити розсіл у велику миску. Додати склянку охолодженої води.
- Занурити м'ясо в теплий розчин і залишити маринуватися впродовж 24 годин.
- Наступного дня можна запікати буженину. Для цього слід порізати невеликими шматочками часник і моркву. У м'ясі зробити надрізи, нашпигувати овочами. Щедро змастити м'ясо аджикою.
- Запікати в духовці за температури 170 градусів 1,5 години.
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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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