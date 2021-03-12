Млинці з фетою і оливками: оригінальний рецепт від Григорія Германа

Млинці з такою оригінальною начинкою ви точно не куштували

В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман розповів, як приготувати цікаву й незвичайну страву на Масницю. І це солоні млинці з фетою, оливками і лимонною цедрою. Можна подумати, це дещо несумісні інгредієнти. Але, як запевняє телеведучий, це неймовірно смачно. А якщо треба вибрати начинку для млинців, згідно з вашим знаком зодіаку, знайдете їх тут.

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Для приготування млинців за рецептом ведучого "Ранку з Україною" знадобляться:

Вода – 125 мл

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Молоко – 250 мл

Цукор – 1 ст. л.

Борошно – 150 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Фета – 130 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Оливки – 70 г

Спосіб приготування

Для початку треба зробити опару. У велику миску влити молоко, трохи олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі і цукор. Перемішати і відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин. Тим часом змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати з допомогою міксера. Якщо тісто виходить дуже густим, потрібно додати трохи молока або води. Знову відставити тісто на 5 хвилин. Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добре збити. Готувати невеликі млинці на сковороді, важливо – смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню, коли поверхню млинця покриється пухирцями і втратить блиск. На теплий млинець викласти сирну начинку і одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями.

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