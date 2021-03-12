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Млинці з фетою і оливками: оригінальний рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 13:29

Млинці з такою оригінальною начинкою ви точно не куштували

В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман розповів, як приготувати цікаву й незвичайну страву на Масницю. І це солоні млинці з фетою, оливками і лимонною цедрою. Можна подумати, це дещо несумісні інгредієнти. Але, як запевняє телеведучий, це неймовірно смачно. А якщо треба вибрати начинку для млинців, згідно з вашим знаком зодіаку, знайдете їх тут.

Тут шукайте небанальні варіанти подарунків до кожного свята березня.

Для приготування млинців за рецептом ведучого "Ранку з Україною" знадобляться:

  • Вода – 125 мл
  • Сухі дріжджі – 1 ч. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Борошно – 150 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Фета – 130 г
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливки – 70 г

Спосіб приготування

  1. Для початку треба зробити опару. У велику миску влити молоко, трохи олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі і цукор. Перемішати і відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин.
  2. Тим часом змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати з допомогою міксера. Якщо тісто виходить дуже густим, потрібно додати трохи молока або води. Знову відставити тісто на 5 хвилин.
  3. Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добре збити.
  4. Готувати невеликі млинці на сковороді, важливо – смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню, коли поверхню млинця покриється пухирцями і втратить блиск.
  5. На теплий млинець викласти сирну начинку і одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями.

Тут дізнаєтеся про помилки, через які ваші млинці несмачні.

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