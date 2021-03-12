Млинці з фетою і оливками: оригінальний рецепт від Григорія Германа
Млинці з такою оригінальною начинкою ви точно не куштували
В авторській рубриці "Смачний ранок" Григорій Герман розповів, як приготувати цікаву й незвичайну страву на Масницю. І це солоні млинці з фетою, оливками і лимонною цедрою. Можна подумати, це дещо несумісні інгредієнти. Але, як запевняє телеведучий, це неймовірно смачно. А якщо треба вибрати начинку для млинців, згідно з вашим знаком зодіаку, знайдете їх тут.
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Для приготування млинців за рецептом ведучого "Ранку з Україною" знадобляться:
- Вода – 125 мл
- Сухі дріжджі – 1 ч. л.
- Молоко – 250 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Борошно – 150 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Фета – 130 г
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Лимон – 1 шт.
- Оливки – 70 г
Спосіб приготування
- Для початку треба зробити опару. У велику миску влити молоко, трохи олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі і цукор. Перемішати і відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин.
- Тим часом змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати з допомогою міксера. Якщо тісто виходить дуже густим, потрібно додати трохи молока або води. Знову відставити тісто на 5 хвилин.
- Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добре збити.
- Готувати невеликі млинці на сковороді, важливо – смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню, коли поверхню млинця покриється пухирцями і втратить блиск.
- На теплий млинець викласти сирну начинку і одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями.
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