Млинці на Масницю від Олега Панюти: сімейний рецепт
Рідні телеведучого люблять солодкі млинці
Олег Панюта в ефірі інформаційного тижневика "Сьогодні. Підсумки" розповів про улюблені млинці, які традиційно готують у його родині. Смажаться млинці на молоці та за сімейним рецептом. Рідні телеведучого люблять солодкі млинці. Дуже смакують вони з домашнім варенням з персиків або абрикосів.
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Для приготування страви за рецептом телеведучого знадобиться:
- борошно – 250 г
- молоко – 300 мл
- яйця – 2 шт.
- цукор – 2 ст. л.
- олія – 1 ст. л.
- сіль – щіпка
Спосіб приготування:
- Міксером збити яйця в пишну піну. Додати цукор, сіль, олію та ретельно перемішати.
- Тепле молоко влити в яєчну суміш. Поступово додавати борошно, постійно перемішуючи.
- Готове тісто виливати на сковорідку без олії і смажити з обох боків до рум'яного кольору.
- Для начинки можна використовувати улюблені фрукти, сир або варення.
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