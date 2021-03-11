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Млинці на Масницю від Олега Панюти: сімейний рецепт

Сьогодні, 14:25

Рідні телеведучого люблять солодкі млинці

Олег Панюта в ефірі інформаційного тижневика "Сьогодні. Підсумки" розповів про улюблені млинці, які традиційно готують у його родині. Смажаться млинці на молоці та за сімейним рецептом. Рідні телеведучого люблять солодкі млинці. Дуже смакують вони з домашнім варенням з персиків або абрикосів.

Перед тим, як дізнатися рецепт млинців від Олега Панюти, зазирніть у наш березневий календар – знайдете багато цікавих приводів та ідей для подарунків.

Для приготування страви за рецептом телеведучого знадобиться:

  • борошно – 250 г
  • молоко – 300 мл
  • яйця – 2 шт.
  • цукор – 2 ст. л.
  • олія – 1 ст. л.
  • сіль – щіпка

Спосіб приготування:

  1. Міксером збити яйця в пишну піну. Додати цукор, сіль, олію та ретельно перемішати.
  2. Тепле молоко влити в яєчну суміш. Поступово додавати борошно, постійно перемішуючи.
  3. Готове тісто виливати на сковорідку без олії і смажити з обох боків до рум'яного кольору.
  4. Для начинки можна використовувати улюблені фрукти, сир або варення.

Тут знайдете 5 варіантів солодких начинок для млинців.

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