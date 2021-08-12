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Баклажани "Тещин язик" на зиму: 5 головних рецептів заготівлі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 серпня, 17:18
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Ця пекуча заготівля, яка сподобається всім любителям гострого. Інгредієнти для салату можна нарізати пластинками або кружальцями. Крім баклажанів і спецій, можна брати помідори і болгарський перець
"Тещин язик": рецепт
"Тещин язик": рецепт / Фото: Depositphotos

Що б ми не робили з баклажанами – смажили, тушкували, маринували – це завжди безпрограшно. Вони можуть стати прекрасним гарніром, заправкою для рагу або просто намазкою для свіжого хліба. Баклажани на зиму можна приготувати по-різному, але одним з фаворитів заготівель є "Тещин язик". Кращі рецепти закуски знайдете нижче. У цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка в популярних магазинах.

Баклажани "Тещин язик" на зиму без помідорів

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Баклажани в гострому маринаді
Баклажани в гострому маринаді / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 45 хвилин

Складові:

  • Баклажани середні – 1,5 кг
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Олія – 200 г

Для заправки:

  • Оцет (9%) – 100 г
  • Часник – 5 зубчиків
  • Насіння кунжуту – 2 ст. л.
  • Цукор – 0,5 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ст. л.
  • Червоний гострий перець – 5 ч. л.
  • Мелена солодка паприка – 1 ч. л.
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Спосіб приготування:

  1. Молоді баклажани розріжте вздовж на 5-6 частин, щоб вийшли за формою пластинки, що нагадують язик. Або наріжте кружальцями завтовшки не менше 1 см.
  2. Посоліть їх і покладіть під гніт на 3 хвилини, щоб пішла гіркота, сік злийте. Обсмажте в олії з двох боків.
  3. Часник розчавіть і змішайте з іншими інгредієнтами для заправки.
  4. Шарами викладіть баклажани в чисті банки разом із заправкою (вона має вийти гострою), посипаючи кунжутом.
  5. Простерилізуйте банки (півлітрові – 5 хвилин, літрові – 10 хвилин) і укупорьте їх.

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"Тещин язик" з баклажанів

"Тещин язик": салат
"Тещин язик": салат / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • Баклажан – 2-2,5 кг
  • Болгарський перець – 1 кг
  • Помідор – 1 кг
  • Гострий перець – 2 шт.
  • Головка часнику – 1 шт.
  • Оцет 9% – 30 мл
  • Олія – 3 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – 1 ст. л.
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Спосіб приготування:

  1. Баклажани промити і обсушити.
  2. Нарізати пласкими "язичками", трохи посолити і скласти у велику каструлю.
  3. Болгарський перець очистити, помідори і гострий перець промити і обсушити.
  4. Перці та помідори пропустити через м'ясорубку, часник очистити.
  5. Додати пропущений через м'ясорубку часник.
  6. Залити томатною заливкою баклажани. Додати сіль, цукор і олію.
  7. Поставити на вогонь і варити, помішуючи. 30 хвилин, додати оцет і перемішати.
  8. Розкласти по чистих баночках.
  9. Закрутити і прибрати в тепло на ніч. Зберігати в прохолодному місці.

"Тещин язик" з баклажанів кружечками

Баклажани в гострому соусі
Баклажани в гострому соусі / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові:

  • Баклажани – 5 шт.
  • Червоний болгарський перець – 1,1 кг
  • Часник – 200 г
  • Гострий перець – 1 стручок
  • Оцет 9% – 250мл
  • Цукор – 100 г (4 ст. л.)
  • Сіль – 80 г (4 ст. л. без гірки)
  • Олія – 300 мл

Спосіб приготування:

  1. У баклажанів відріжте плодоніжки і наріжте їх товстими кільцями завтовшки не менше 1 см.
  2. Перекладіть баклажани в глибокий посуд і полийте олією.Одразу ж перемішайте, щоб усі кружечки були змащені.
  3. Застеліть деко пекарської папером і викладіть на нього щільно друг до одного кружечки овочів. Поставте в розігріту духовку і запікайте за 200 градусів 25 хвилин.
  4. Поки баклажани запікаються, приготуйте гострий соус. Очистіть зубчики часнику. Болгарський перець очистіть від насіння.
  5. Перекрутіть часник, гострий і солодкий перець через м'ясорубку.
  6. Додайте в соус цукор, сіль і оцет. Добре перемішайте, щоб кристали солі і цукру розчинилися.
  7. Додайте соус до баклажанів і перемішайте шляхом струшування. Не перемішуйте ложкою! Інакше баклажани перетворяться на кашу.
  8. Баклажани краще розділити на дві частини і викласти в дві ємності. Так їх легше буде перетрушувати із соусом.
  9. Розкладіть баклажани по стерилізованих банках. Не трамбуйте їх, а лише злегка струшуйте банку для кращого розподілу. На дні ємності з баклажанами буде сік. Розливайте його по банках наприкінці, щоб у кожній банці була однакова кількість соусу.
  10. Настав час для стерилізації закуски з баклажанів. Спочатку простерилізуйте кришки. Для цього залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте банки кришками. Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покладіть на дно каструлі тканину або рушник. Налийте трохи води і доведіть до кипіння.
  11. Поставте в каструлю банки з заготівлею, щоб вода доходила їм по плечики. Кришки мають бути на банках. Доведіть до кипіння і з цього моменту стерилізуйте закуску 20 хвилин. Потім дістаньте банки і закупорте кришки. Переверніть заготовку догори дном і укутайте в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправте банки в комору на зберігання.
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Скільки стерилізувати банки

Банки об'ємом 0,5 л стерилізувати 15 хвилин, 0,7 л – 20 хвилин, 1 л – 30 хвилин.

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"Тещин язик": рецепт салату на зиму

"Тещин язик" на зиму
"Тещин язик" на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1,5 години

Складові:

  • Баклажани – 2,5 кг
  • Часник – 100 г
  • Солодкий перець – 5 шт.
  • Стручок гіркого перцю – 1 шт.
  • Олія – 1 склянка
  • Цукор – 1/2 склянки
  • Оцет 9% 1/2 склянки
  • Зелень – за смаком
  • Олія – для обсмажування

Спосіб приготування:

  1. Наріжте баклажани кружечками або смужками, посоліть і залиште на 30 хвилин. Обсмажте баклажани на олії і викладіть на сито, щоб стекла зайва олія.
  2. Часник, солодкий і гіркий перець пропустіть через м'ясорубку, додайте олію, цукор, оцет і подрібнену зелень.
  3. Поставте масу на вогонь і варіть 20 хвилин.
  4. У стерилізовані банки покладіть шарами баклажани, заливаючи кожен шар киплячою масою. Заповнені банки прикрийте кришками і поставте стерилізувати на 15 хвилин. Закрийте герметично.

"Тещин язик": найпростіший рецепт баклажанів на зиму

"Тещин язик": рецепт
"Тещин язик": рецепт / Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 2 години

Складові:

  • Баклажани – 4 кг
  • Помідори – 10 шт.
  • Перець болгарський – 10 шт.
  • Часник – 5 головок
  • Перець гострий – 3-5 шт.
  • Цукор – 1 склянка
  • Сіль – 2 ст. ложки для маринаду і 2-3 ст. ложки для баклажанів
  • Олія – 1 склянка
  • Оцет 9% – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Для варіння салату вам знадобиться ємність не менше 8-10 л.
  2. Баклажани помити, відрізати плодоніжки.
  3. Баклажани порізати кружальцями або смужками, скласти в миску, посолити великою нейодованою сіллю (2-3 столові ложки). Перемішати і залишити на 30 хвилин. Потім промити в воді, щоб пішла гіркота.
  4. Помити і очистити від насіння солодкий і гострий перець. Часник очистити.
  5. Закип'ятити чайник. Помідори помити і залити окропом на 1 хвилину. Потім воду злити, помідори залити холодною водою на 2-3 хвилини, очистити помідори від шкірки.
  6. Помідори, перець, часник, гіркий перець перекрутити на м'ясорубці. Додати цукор, 2 ст. ложки солі, олію і оцет.
  7. Залити баклажани маринадом і тушкувати 30 хвилин.
  8. Помити банки з содою. Простерилізувати банки і кришки. Викласти салат "Тещин язик" у стерилізовані банки і закатати кришками.

Як замаринувати огірки експрес-методом і приготувати салат з них – дізнаєтеся з відео.

3 простих рецепти заготівель з перцю на зиму зібрано тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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