Баклажани "Тещин язик" на зиму: 5 головних рецептів заготівлі

Ця пекуча заготівля, яка сподобається всім любителям гострого. Інгредієнти для салату можна нарізати пластинками або кружальцями. Крім баклажанів і спецій, можна брати помідори і болгарський перець

"Тещин язик": рецепт / Фото: Depositphotos

Що б ми не робили з баклажанами – смажили, тушкували, маринували – це завжди безпрограшно. Вони можуть стати прекрасним гарніром, заправкою для рагу або просто намазкою для свіжого хліба. Баклажани на зиму можна приготувати по-різному, але одним з фаворитів заготівель є "Тещин язик". Кращі рецепти закуски знайдете нижче. У цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка в популярних магазинах.

Баклажани "Тещин язик" на зиму без помідорів

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Баклажани в гострому маринаді / Фото: Depositphotos

Час приготування:

45 хвилин

Складові:

Баклажани середні – 1,5 кг

Сіль – 1 ст. л.

Олія – 200 г

Для заправки:

Оцет (9%) – 100 г

Часник – 5 зубчиків

Насіння кунжуту – 2 ст. л.

Цукор – 0,5 ст. л.

Сіль – 0,5 ст. л.

Червоний гострий перець – 5 ч. л.

Мелена солодка паприка – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

Молоді баклажани розріжте вздовж на 5-6 частин, щоб вийшли за формою пластинки, що нагадують язик. Або наріжте кружальцями завтовшки не менше 1 см. Посоліть їх і покладіть під гніт на 3 хвилини, щоб пішла гіркота, сік злийте. Обсмажте в олії з двох боків. Часник розчавіть і змішайте з іншими інгредієнтами для заправки. Шарами викладіть баклажани в чисті банки разом із заправкою (вона має вийти гострою), посипаючи кунжутом. Простерилізуйте банки (півлітрові – 5 хвилин, літрові – 10 хвилин) і укупорьте їх.

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"Тещин язик" з баклажанів

"Тещин язик": салат / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

Баклажан – 2-2,5 кг

Болгарський перець – 1 кг

Помідор – 1 кг

Гострий перець – 2 шт.

Головка часнику – 1 шт.

Оцет 9% – 30 мл

Олія – 3 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

Баклажани промити і обсушити. Нарізати пласкими "язичками", трохи посолити і скласти у велику каструлю. Болгарський перець очистити, помідори і гострий перець промити і обсушити. Перці та помідори пропустити через м'ясорубку, часник очистити. Додати пропущений через м'ясорубку часник. Залити томатною заливкою баклажани. Додати сіль, цукор і олію. Поставити на вогонь і варити, помішуючи. 30 хвилин, додати оцет і перемішати. Розкласти по чистих баночках. Закрутити і прибрати в тепло на ніч. Зберігати в прохолодному місці.

"Тещин язик" з баклажанів кружечками

Баклажани в гострому соусі / Фото: Depositphotos

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

Баклажани – 5 шт.

Червоний болгарський перець – 1,1 кг

Часник – 200 г

Гострий перець – 1 стручок

Оцет 9% – 250мл

Цукор – 100 г (4 ст. л.)

Сіль – 80 г (4 ст. л. без гірки)

Олія – 300 мл

Спосіб приготування:

У баклажанів відріжте плодоніжки і наріжте їх товстими кільцями завтовшки не менше 1 см. Перекладіть баклажани в глибокий посуд і полийте олією.Одразу ж перемішайте, щоб усі кружечки були змащені. Застеліть деко пекарської папером і викладіть на нього щільно друг до одного кружечки овочів. Поставте в розігріту духовку і запікайте за 200 градусів 25 хвилин. Поки баклажани запікаються, приготуйте гострий соус. Очистіть зубчики часнику. Болгарський перець очистіть від насіння. Перекрутіть часник, гострий і солодкий перець через м'ясорубку. Додайте в соус цукор, сіль і оцет. Добре перемішайте, щоб кристали солі і цукру розчинилися. Додайте соус до баклажанів і перемішайте шляхом струшування. Не перемішуйте ложкою! Інакше баклажани перетворяться на кашу. Баклажани краще розділити на дві частини і викласти в дві ємності. Так їх легше буде перетрушувати із соусом. Розкладіть баклажани по стерилізованих банках. Не трамбуйте їх, а лише злегка струшуйте банку для кращого розподілу. На дні ємності з баклажанами буде сік. Розливайте його по банках наприкінці, щоб у кожній банці була однакова кількість соусу. Настав час для стерилізації закуски з баклажанів. Спочатку простерилізуйте кришки. Для цього залийте їх окропом і залиште на 20 хвилин. Потім злийте воду і накрийте банки кришками. Поставте салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покладіть на дно каструлі тканину або рушник. Налийте трохи води і доведіть до кипіння. Поставте в каструлю банки з заготівлею, щоб вода доходила їм по плечики. Кришки мають бути на банках. Доведіть до кипіння і з цього моменту стерилізуйте закуску 20 хвилин. Потім дістаньте банки і закупорте кришки. Переверніть заготовку догори дном і укутайте в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправте банки в комору на зберігання.

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Скільки стерилізувати банки



Банки об'ємом 0,5 л стерилізувати 15 хвилин, 0,7 л – 20 хвилин, 1 л – 30 хвилин.

"Тещин язик": рецепт салату на зиму

"Тещин язик" на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1,5 години

Складові:

Баклажани – 2,5 кг

Часник – 100 г

Солодкий перець – 5 шт.

Стручок гіркого перцю – 1 шт.

Олія – 1 склянка

Цукор – 1/2 склянки

Оцет 9% 1/2 склянки

Зелень – за смаком

Олія – для обсмажування

Спосіб приготування:

Наріжте баклажани кружечками або смужками, посоліть і залиште на 30 хвилин. Обсмажте баклажани на олії і викладіть на сито, щоб стекла зайва олія. Часник, солодкий і гіркий перець пропустіть через м'ясорубку, додайте олію, цукор, оцет і подрібнену зелень. Поставте масу на вогонь і варіть 20 хвилин. У стерилізовані банки покладіть шарами баклажани, заливаючи кожен шар киплячою масою. Заповнені банки прикрийте кришками і поставте стерилізувати на 15 хвилин. Закрийте герметично.

"Тещин язик": найпростіший рецепт баклажанів на зиму

"Тещин язик": рецепт / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Складові:

Баклажани – 4 кг

Помідори – 10 шт.

Перець болгарський – 10 шт.

Часник – 5 головок

Перець гострий – 3-5 шт.

Цукор – 1 склянка

Сіль – 2 ст. ложки для маринаду і 2-3 ст. ложки для баклажанів

Олія – 1 склянка

Оцет 9% – 150 г

Спосіб приготування:

Для варіння салату вам знадобиться ємність не менше 8-10 л. Баклажани помити, відрізати плодоніжки. Баклажани порізати кружальцями або смужками, скласти в миску, посолити великою нейодованою сіллю (2-3 столові ложки). Перемішати і залишити на 30 хвилин. Потім промити в воді, щоб пішла гіркота. Помити і очистити від насіння солодкий і гострий перець. Часник очистити. Закип'ятити чайник. Помідори помити і залити окропом на 1 хвилину. Потім воду злити, помідори залити холодною водою на 2-3 хвилини, очистити помідори від шкірки. Помідори, перець, часник, гіркий перець перекрутити на м'ясорубці. Додати цукор, 2 ст. ложки солі, олію і оцет. Залити баклажани маринадом і тушкувати 30 хвилин. Помити банки з содою. Простерилізувати банки і кришки. Викласти салат "Тещин язик" у стерилізовані банки і закатати кришками.

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