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4 рецепти весняних коктейлів з комбучею для хелсі-тусовщиків

Сьогодні, 16:30

З джином, горілкою і в форматі "Маргарита"

Нещодавно ми розповідали, які цілющі властивості трендової класичної комбучі. А сьогодні поділимося несподіваними рецептами з чайним грибом, але в алкогольних інтерпретаціях. І так, він для тих, хто хоче бути "хелсі", але і не може відмовитися від вечірок.

До речі, про вечірки: якщо ви в пошуках класних подарунків під весняний настрій для ваших рідних, то скористайтеся нашим календарем. Тому що в ньому десятки ідей, які можна втілити не тільки на 8 Березня.

"Рожевий джин-комбуча"

Рецепт сподобається любителям джину і класичного смаку комбучі без домішок. Але за бажанням можете також обрати комбучу з цікавим смаком, наприклад манго.

Інгредієнти

  1. 60 мл джину;
  2. 30 мл лікеру "Кампарі";
  3. 15 мл свіжого лимонного соку;
  4. Половина чайної ложки натертого свіжого імбиру;
  5. 150 мл оригінальної комбучі (охолодженої);
  6. Два шматочки лимону для оздоблення.

Рожевий джин-комбуча
Рожевий джин-комбуча
Фото: bonappetit

Приготування:

  1. Додайте джин, "Кампарі", лимонний сік і імбир в чашу приготування і змішайте;
  2. Додайте комбучу і змішайте знову;
  3. Процідіть суміш через сито в наповнений льодом стакан;
  4. Додайте два шматочки лимону для дизайну.

"Цитрусова маргарита з комбучею"

Сподобається тим, хто любить класичну "Маргариту" і яскравий смак цитрусових.

Інгредієнти на 2 порції

  1. 90 мл 100% текіли;
  2. 60 мл лікеру "Куантро";
  3. 1 апельсин вичавлений;
  4. 2 лайма, соковиті;
  5. 180 мл комбучі;
  6. Щіпка меленої куркуми (за бажанням);
  7. Листя м'яти для дизайну.

Цитрусова маргарита з комбучею
Цитрусова маргарита з комбучею
Фото: loveleafco

Приготування:

  1. Всі інгредієнти окрім лайма, комбучі і м'яти змішайте в посуді з льодом;
  2. Процідіть отриману суміш і заповніть нею ¾ келиха;
  3. Долийте комбучу в стакан і додайте м'яту.

Для прикраси: змішайте дві чайні ложки порошку чилі і 2 ложки солі. Потім проведіть по краю склянки лаймом і занурте склянку в суміш солі і чилі.

"Комбуча Хайбол"

Цей варіант для тих, хто любить коктейлі великого формату в стакані хайбол. І не зраджує класичній горілці, якщо мова йде про вибір алкогольного бекграунду коктейлю.

Інгредієнти

  1. 45 мл класичної горілки;
  2. слайс свіжого лайму;
  3. 2 чайні ложки сиропу;
  4. 90 мл комбучі зі смаком імбиру.

Комбуча Хайбол
Комбуча Хайбол
Фото: bonappetit

Приготування:

  1. Збовтайте горілку, сік лайма і класичний сироп в склянці з льодом;
  2. Перелийте в посуд;
  3. Зверху долийте комбучу;
  4. Прикрасьте лимоном за бажанням.

Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити шампанське з млинцями на Масляну.

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Джерела: bonappetit , loveleafco
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