Корисні сніданки з абрикосів: 3 легких рецепти

Цей фрукт максимально прекрасний у випічці, адже він надає їй неповторного кольору і аромату. Абрикоси прекрасно гармонують із сиром, а смузі з ними потішить ласунів. Для абрикосового сорбета візьміть мигдаль

Абрикосовий сніданок

Соковиті і ароматні абрикоси навіть дієтологи радять купувати в липні. Ну а нам зрозуміло, що сніданок з цими фруктами буде яскравим і ароматним. Абрикосами можна не тільки прикрашати ранкову кашу, а й приготувати з ними пиріг, гомбовці та смузі, в який можна додати нектарин. У календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як провести ці місяці з користю і емоціями.

Французький абрикосовий пиріг

Пиріг з абрикосами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста:

230 г борошна

150 г вершкового масла

50 г цукру + 15 г ванільного цукру

1 яйце

2 ст. л. холодного молока

Для начинки:

3 яйця

250 г молока

100 г цукру + 15 г ванільного цукру

70 г борошна

свіжі абрикоси

Спосіб приготування:

Борошно змішати з цукром, додати нарізане холодне масло і перетерти в крихту. Додати яйце, молоко і замісити тісто. Накрити харчовою плівкою і відкласти в холодильник на 30-60 хвилин. Для начинки збити яйця з цукром, додати молоко, борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок. Абрикоси помити і розділити на половинки. Тісто розкачати або пальцями розподілити по формі діаметром 23 см, зробити бортики. На дно викласти половинки абрикосів і залити яєчною масою. Випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Перед вживанням повністю остудити.

Гомбовці з абрикосами

Гомбовці з абрикосовою начинкою / Фото: Pixabay

Інгредієнти для начинки:

10-12 абрикосів

цукор

Для сирної маси:

600 г сиру

100 г манки

2 яйця

1 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

Для подачі:

150 г масла

100 г сухарі

кориця

цукор

Спосіб приготування

Сир за бажанням протерти через сито, додати яйця, сіль, цукор і манку. Добре перемішати, накрити плівкою і поставити в холодильник на 30-40 хвилин, щоб манна крупа набухла. Надрізати абрикоси і видалити кісточки, всипати в кожен по 1/3 чайної ложки цукру. Закип'ятити підсолену воду у великій каструлі. Натерти на крупній тертці булку, підсушити. Розігріти на сковороді вершкове масло, обсмажити в ньому сухарики. Дістати тісто з холодильника, відокремити шматочок розміром з великий волоський горіх. Зробити з тіста коржик, по центру розмістити абрикос і загорнути краї всередину. Сформувати кульку. Підготовлені таким чином гомбовці опустити в киплячу воду. Злегка качнути каструлю, щоб кульки не пристали до дна. Коли гомбовці спливуть, засікти час і варити 3-4 хвилини. Дістати з допомогою шумівки, дати стекти воді, викласти на тарілку по три штуки на порцію. Полити гомбовці смаженими сухарями з маслом, посипати цукром і меленою корицею, подавати гарячими.

Смузі з абрикосів і нектаринів

Смузі з абрикосами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Апельсин – 1-2 шт.

Абрикоси – 250 г

Нектарини – 250 г

Мед – за смаком

Лід – за смаком

Спосіб приготування:

Вичавити сік з апельсина, процідити. Нектарини і абрикоси помити, видалити кісточки і крупно нарізати м'якоть. Скласти в блендер фрукти, додати апельсиновий сік і збити до отримання однорідної маси.

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