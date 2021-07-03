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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Корисні сніданки з абрикосів: 3 легких рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 липня, 07:01
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Цей фрукт максимально прекрасний у випічці, адже він надає їй неповторного кольору і аромату. Абрикоси прекрасно гармонують із сиром, а смузі з ними потішить ласунів. Для абрикосового сорбета візьміть мигдаль
Абрикосовий сніданок
Абрикосовий сніданок

Соковиті і ароматні абрикоси навіть дієтологи радять купувати в липні. Ну а нам зрозуміло, що сніданок з цими фруктами буде яскравим і ароматним. Абрикосами можна не тільки прикрашати ранкову кашу, а й приготувати з ними пиріг, гомбовці та смузі, в який можна додати нектарин. У календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як провести ці місяці з користю і емоціями.

Французький абрикосовий пиріг

Пиріг з абрикосами
Пиріг з абрикосами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста:

  • 230 г борошна
  • 150 г вершкового масла
  • 50 г цукру + 15 г ванільного цукру
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. холодного молока

Для начинки:

  • 3 яйця
  • 250 г молока
  • 100 г цукру + 15 г ванільного цукру
  • 70 г борошна
  • свіжі абрикоси

Спосіб приготування:

  1. Борошно змішати з цукром, додати нарізане холодне масло і перетерти в крихту. Додати яйце, молоко і замісити тісто. Накрити харчовою плівкою і відкласти в холодильник на 30-60 хвилин.
  2. Для начинки збити яйця з цукром, додати молоко, борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок.
  3. Абрикоси помити і розділити на половинки.
  4. Тісто розкачати або пальцями розподілити по формі діаметром 23 см, зробити бортики.
  5. На дно викласти половинки абрикосів і залити яєчною масою.
  6. Випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Перед вживанням повністю остудити.

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Гомбовці з абрикосами

Гомбовці з абрикосовою начинкою
Гомбовці з абрикосовою начинкою / Фото: Pixabay

Інгредієнти для начинки:

  • 10-12 абрикосів
  • цукор

Для сирної маси:

  • 600 г сиру
  • 100 г манки
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. солі

Для подачі:

  • 150 г масла
  • 100 г сухарі
  • кориця
  • цукор

Спосіб приготування

  1. Сир за бажанням протерти через сито, додати яйця, сіль, цукор і манку. Добре перемішати, накрити плівкою і поставити в холодильник на 30-40 хвилин, щоб манна крупа набухла.
  2. Надрізати абрикоси і видалити кісточки, всипати в кожен по 1/3 чайної ложки цукру.
  3. Закип'ятити підсолену воду у великій каструлі.
  4. Натерти на крупній тертці булку, підсушити. Розігріти на сковороді вершкове масло, обсмажити в ньому сухарики.
  5. Дістати тісто з холодильника, відокремити шматочок розміром з великий волоський горіх.
  6. Зробити з тіста коржик, по центру розмістити абрикос і загорнути краї всередину. Сформувати кульку.
  7. Підготовлені таким чином гомбовці опустити в киплячу воду.
  8. Злегка качнути каструлю, щоб кульки не пристали до дна. Коли гомбовці спливуть, засікти час і варити 3-4 хвилини.
  9. Дістати з допомогою шумівки, дати стекти воді, викласти на тарілку по три штуки на порцію.
  10. Полити гомбовці смаженими сухарями з маслом, посипати цукром і меленою корицею, подавати гарячими.

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Смузі з абрикосів і нектаринів

Смузі з абрикосами
Смузі з абрикосами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Апельсин – 1-2 шт.
  • Абрикоси – 250 г
  • Нектарини – 250 г
  • Мед – за смаком
  • Лід – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Вичавити сік з апельсина, процідити.
  2. Нектарини і абрикоси помити, видалити кісточки і крупно нарізати м'якоть.
  3. Скласти в блендер фрукти, додати апельсиновий сік і збити до отримання однорідної маси.

Як приготувати кіш з черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа – дізнаєтеся з відео.

І ще на сніданок можна приготувати італійську моцарелу в кареті, піцу стромболі та капучино.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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