Корисні сніданки з абрикосів: 3 легких рецепти

Соковиті і ароматні абрикоси навіть дієтологи радять купувати в липні. Ну а нам зрозуміло, що сніданок з цими фруктами буде яскравим і ароматним. Абрикосами можна не тільки прикрашати ранкову кашу, а й приготувати з ними пиріг, гомбовці та смузі, в який можна додати нектарин. У календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як провести ці місяці з користю і емоціями.
Французький абрикосовий пиріг
Інгредієнти для тіста:
- 230 г борошна
- 150 г вершкового масла
- 50 г цукру + 15 г ванільного цукру
- 1 яйце
- 2 ст. л. холодного молока
Для начинки:
- 3 яйця
- 250 г молока
- 100 г цукру + 15 г ванільного цукру
- 70 г борошна
- свіжі абрикоси
Спосіб приготування:
- Борошно змішати з цукром, додати нарізане холодне масло і перетерти в крихту. Додати яйце, молоко і замісити тісто. Накрити харчовою плівкою і відкласти в холодильник на 30-60 хвилин.
- Для начинки збити яйця з цукром, додати молоко, борошно і добре перемішати, щоб не залишилося грудочок.
- Абрикоси помити і розділити на половинки.
- Тісто розкачати або пальцями розподілити по формі діаметром 23 см, зробити бортики.
- На дно викласти половинки абрикосів і залити яєчною масою.
- Випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Перед вживанням повністю остудити.
Гомбовці з абрикосами
Інгредієнти для начинки:
- 10-12 абрикосів
- цукор
Для сирної маси:
- 600 г сиру
- 100 г манки
- 2 яйця
- 1 ст. л. цукру
- 1 ч. л. солі
Для подачі:
- 150 г масла
- 100 г сухарі
- кориця
- цукор
Спосіб приготування
- Сир за бажанням протерти через сито, додати яйця, сіль, цукор і манку. Добре перемішати, накрити плівкою і поставити в холодильник на 30-40 хвилин, щоб манна крупа набухла.
- Надрізати абрикоси і видалити кісточки, всипати в кожен по 1/3 чайної ложки цукру.
- Закип'ятити підсолену воду у великій каструлі.
- Натерти на крупній тертці булку, підсушити. Розігріти на сковороді вершкове масло, обсмажити в ньому сухарики.
- Дістати тісто з холодильника, відокремити шматочок розміром з великий волоський горіх.
- Зробити з тіста коржик, по центру розмістити абрикос і загорнути краї всередину. Сформувати кульку.
- Підготовлені таким чином гомбовці опустити в киплячу воду.
- Злегка качнути каструлю, щоб кульки не пристали до дна. Коли гомбовці спливуть, засікти час і варити 3-4 хвилини.
- Дістати з допомогою шумівки, дати стекти воді, викласти на тарілку по три штуки на порцію.
- Полити гомбовці смаженими сухарями з маслом, посипати цукром і меленою корицею, подавати гарячими.
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Смузі з абрикосів і нектаринів
Інгредієнти:
- Апельсин – 1-2 шт.
- Абрикоси – 250 г
- Нектарини – 250 г
- Мед – за смаком
- Лід – за смаком
Спосіб приготування:
- Вичавити сік з апельсина, процідити.
- Нектарини і абрикоси помити, видалити кісточки і крупно нарізати м'якоть.
- Скласти в блендер фрукти, додати апельсиновий сік і збити до отримання однорідної маси.
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