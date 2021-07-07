8 способів зробити молоду картоплю неймовірно вишуканою

Продовжуємо насолоджуватися сезоном молодої картоплі. Зі старої картоплі можна приготувати смачні зрази, а от до молодої потрібен особливий підхід. Творчий. Наприклад, запекти його з грибами і сиром, приготувати до нього лимонний соус або густий соус із вершкового сиру і риби. 8 способів, як зробити молоду картоплю вишуканою стравою, знайдете нижче. У календарі літніх лайфхаків шукайте ідеї, як провести ці місяці незабутньо.
Салат з морепродуктами і картоплею
Інгредієнти
- 500 г морського коктейлю
- 3 шт. молодої картоплі середнього розміру
- 120 г салатного міксу
- 18 зелених оливок
- 16 шт. помідорів чері
- 1 червона цибулина
- Оливкова олія, сік лимона, сіль за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю добре промити, нарізати шматочками і запекти в духовці з дрібкою солі, паприкою і краплею оливкової олії.
- Промити і просушити салатний мікс. Помідори нарізати і злегка посолити. Цибулю нарізати півкільцями.
- Морський коктейль обсушити на паперових рушниках. Оливки нарізати.
- Змішати всі інгредієнти, крім картоплі та коктейлю. Заправити оливковою олією і лимонним соком.
- Розкласти салат по тарілках, додати картоплю і морепродукти.
Картопля із сиром
Інгредієнти
- 1 кг картоплі
- 500 г сиру
- 4 ст. л. сметани
- 2 зубчики часнику
- кріп, сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю ретельно промити, зробити зверху хрестоподібний надріз. Загорнути картоплю в фольгу і запекти 40-50 хвилин за температури 180 градусів.
- Готову картоплю розкрити, посолити, поперчити за смаком і знову відправити в духовку. Запікати ще 10 хвилин.
- У сир додати часник, пропущений через прес, сіль і перець за смаком. Туди ж – подрібнений кріп і все перемішати.
- Дістати картоплю і в кожен розріз розкласти сир і прикрасити зеленню.
Картопля в вершково-лимонному соусі
Інгредієнти
- Молода картопля – 650-700 г
- Вершкове масло – 150 г
- Сік лимона – 2 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Перець чорний мелений, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю відварити 8-10 хвилин. Злити воду і повернути на вогонь на 30 секунд.
- Вершкове масло розтопити в сотейнику. Зняти з вогню і змішати з лимонним соком.
- Викласти картоплю на деко, змастити лимонним маслом, посипати сіллю з перцем і перемішати.
- Запікати 10-15 хвилин за температури 190 градусів. Перед подачею посипте зеленню.
Картопля з сиром і рибою
Інгредієнти
- Картопля – 8 шт.
- Вершкове масло – 100 г
- Сирний сир – 100 г
- Червона риба солона – 50-70 г
- Гранульований часник, паприка, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю відварити в шкірці. Остудити і трохи придавити зверху.
- Викласти на кожну вершкове масло, посолити, додати спеції.
- Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів.
- Подрібнити рибу, змішати із сиром. Коли картопля трохи охолоне, прикрасити його отриманою сумішшю.
Картопляна запіканка зі свіжим оселедцем по-фінськи – ще одне смачне застосування цієї риби
Картопляний салат з йогуртовою заправкою
Інгредієнти
- Картопля запечена або відварена – 400 г
- Бекон сирокопчений- 100 г
- Оливки – 1 б.
- Цибуля червона – 1 шт.
Для заправки
- Йогурт натуральний – 100 г
- Базилік і петрушка – 4-6 гілочок
- Сіль за смаком
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сік лимонний – за смаком
Спосіб приготування
- Бекон запекти або підсмажити.
- Картоплю очистити від шкірки і нарізати на невеликі шматочки.
- Додати цибулю, нарізану пір'ям.
- Всипати оливки, розрізані на половинки.
- У блендер скласти листя базиліка і петрушки, додати лимонний сік і оливкову олію, подрібнити.
- Додати йогурт і сіль за смаком.
- Додати соус в салат і перемішати.
- Викласти салат на страва, зверху додати скибочки бекону.
Картопляний пиріг з цибулею
Інгредієнти
- 1 1/4 чашки борошна
- 1/4 ч. л. солі
- 100 г холодного вершкового масла
- 1/4 чашки йогурту
- 2 ч. л. лимонного соку
- 1/4 ч. л. крижаної води
- Яєчний білок з невеликою кількістю води для змащення пирога
- 4-5 середніх картоплин, помити, але не чистити
- 1/2 червоної цибулини, тонко порізаної на сегменти
- 1/2 чашки тертого пармезану
- 2 ст. л. вершкового масла
- Кілька гілочок чебрецю
- Свіжа петрушка
Спосіб приготування
- Для тіста змішати в мисці борошно з сіллю. Додати порізане кубиками вершкове масло і руками перетерти масло з борошном, доки у вас не вийде крихта розміром з горошину.
- В іншій мисці змішати йогурт, лимонний сік і крижану воду. Додати в борошняну суміш і знову руками з'єднати всі разом. Довго заважати не потрібно.
- Закрити плівкою і прибрати в холодильник на годину.
- Картоплю нарізати кружальцями, покласти в каструлю з холодною водою. Довести до кипіння і варити на середньому вогні близько п'яти хвилин. Воду злити.
- Підсушити картоплю на обробній дошці або великій тарілці.
- Нагріти духовку до 180 градусів.
- Дістати тісто з холодильника. Викласти його на присипаний борошном стіл і розкачати в корж 25-28 см в діаметрі. За допомогою качалки акуратно перенести тісто на деко, накритий папером для випічки.
- На середину тіста викласти пармезан, залишивши вільними по 5-6 см з країв тіста. Викласти на сир кружечки картоплі.
- На картоплю покласти розм'якшене вершкове масло. Загорнути краї тіста на картоплю, щоб у вас вийшов відкритий квадрат.
- Змастити краї тіста сумішшю білка з водою. Посипати пиріг великою морською сіллю (важливо не перестаратися: пармезан – досить солоний), покласти гілочки чебрецю і викласти зверху цибулю.
- Запікати 30-40 хвилин або доки тісто не стане красивого золотистого кольору. Готовий пиріг можна посипати петрушкою або кінзою.
Картопля дюшес – рецепт найвишуканішого пюре
Картопляно-грибна запіканка із сиром
Інгредієнти
- 500 г картоплі, тонко нарізаної
- 150 г молока
- 5 ст. л білого вина
- Сіль, перець – за смаком
- 2 ст. л вершкового масла
- 2 зубчики часнику і 2 ст. л. олії
- 300 г печериць
- 100 г тертого сиру
Спосіб приготування
- Нагріти духовку 210 градусів, змастити олією форму для запіканки.
- Змішати нарізану картоплю, молоко, вино, сіль і перець.
- Закип'ятити в каструлі і варити, помішуючи, доки готуються гриби.
- Нагріти олію і обсмажити часник, потім додати гриби і готувати приблизно три хвилини, помішуючи.
- Потім з'єднати гриби з картоплею і молоком і вилити все в форму. Запікати 35-45 хвилин. За 15-20 хвилин від початку приготування посипати запіканку тертим сиром.
Смажена молода картопля з лисичками
Інгредієнти
- 500 г молодої дрібної картоплі
- 500 г лисичок
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1-2 зубчики часнику
- Сіль, перець
- Зелень
Спосіб приготування
- Картоплю добре помити за допомогою щітки.
- Відварити в підсоленій воді до напівготовності, близько 8 хвилин. Злити воду. За необхідності розрізати її на кілька частин.
- Лисички почистити, відварити 5 хвилин.
- У сковорідці розігріти суміш олії. На середньому вогні обсмажити картоплю і лисички до золотистого кольору.
- Посолити, додати розчавлений зубчик часнику і вимкнути вогонь.
- Перед подачею посипати свіжою зеленню.
І як бонус ще один рецепт – кальмара на грилі. Подробиці рецепту у відео.
Тут дізнаєтеся, як приготувати картоплю з салом на мангалі.