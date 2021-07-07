8 способів зробити молоду картоплю неймовірно вишуканою

Коренеплід виходить смачним завжди. Але він стає кращим, коли потрапляє в салат з морепродуктами, прикрашається мусом з вершкового сиру і риби або стає частиною запіканки з грибами

Картопля у вершково-лимонному соусі / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Продовжуємо насолоджуватися сезоном молодої картоплі. Зі старої картоплі можна приготувати смачні зрази, а от до молодої потрібен особливий підхід. Творчий. Наприклад, запекти його з грибами і сиром, приготувати до нього лимонний соус або густий соус із вершкового сиру і риби. 8 способів, як зробити молоду картоплю вишуканою стравою, знайдете нижче. У календарі літніх лайфхаків шукайте ідеї, як провести ці місяці незабутньо.

Салат з морепродуктами і картоплею

Салат з картоплею та морепродуктами / Фото: instagram.com/vkussnova/

Інгредієнти

500 г морського коктейлю

3 шт. молодої картоплі середнього розміру

120 г салатного міксу

18 зелених оливок

16 шт. помідорів чері

1 червона цибулина

Оливкова олія, сік лимона, сіль за смаком

Спосіб приготування

Картоплю добре промити, нарізати шматочками і запекти в духовці з дрібкою солі, паприкою і краплею оливкової олії. Промити і просушити салатний мікс. Помідори нарізати і злегка посолити. Цибулю нарізати півкільцями. Морський коктейль обсушити на паперових рушниках. Оливки нарізати. Змішати всі інгредієнти, крім картоплі та коктейлю. Заправити оливковою олією і лимонним соком. Розкласти салат по тарілках, додати картоплю і морепродукти.

Картопля із сиром

Картопля з сиром / Фото: instagram.com/ideireceptov/

Інгредієнти

1 кг картоплі

500 г сиру

4 ст. л. сметани

2 зубчики часнику

кріп, сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Картоплю ретельно промити, зробити зверху хрестоподібний надріз. Загорнути картоплю в фольгу і запекти 40-50 хвилин за температури 180 градусів. Готову картоплю розкрити, посолити, поперчити за смаком і знову відправити в духовку. Запікати ще 10 хвилин. У сир додати часник, пропущений через прес, сіль і перець за смаком. Туди ж – подрібнений кріп і все перемішати. Дістати картоплю і в кожен розріз розкласти сир і прикрасити зеленню.

Картопля в вершково-лимонному соусі

Картопля у вершково-лимонному соусі / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти

Молода картопля – 650-700 г

Вершкове масло – 150 г

Сік лимона – 2 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Перець чорний мелений, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю відварити 8-10 хвилин. Злити воду і повернути на вогонь на 30 секунд. Вершкове масло розтопити в сотейнику. Зняти з вогню і змішати з лимонним соком. Викласти картоплю на деко, змастити лимонним маслом, посипати сіллю з перцем і перемішати. Запікати 10-15 хвилин за температури 190 градусів. Перед подачею посипте зеленню.

Картопля з сиром і рибою

Молода картопля з сиром і рибою / Фото: instagram.com/marina_esaul/

Інгредієнти

Картопля – 8 шт.

Вершкове масло – 100 г

Сирний сир – 100 г

Червона риба солона – 50-70 г

Гранульований часник, паприка, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю відварити в шкірці. Остудити і трохи придавити зверху. Викласти на кожну вершкове масло, посолити, додати спеції. Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів. Подрібнити рибу, змішати із сиром. Коли картопля трохи охолоне, прикрасити його отриманою сумішшю.

Картопляний салат з йогуртовою заправкою

Картопляний салат з беконом і цибулею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Картопля запечена або відварена – 400 г

Бекон сирокопчений- 100 г

Оливки – 1 б.

Цибуля червона – 1 шт.

Для заправки

Йогурт натуральний – 100 г

Базилік і петрушка – 4-6 гілочок

Сіль за смаком

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сік лимонний – за смаком

Спосіб приготування

Бекон запекти або підсмажити. Картоплю очистити від шкірки і нарізати на невеликі шматочки. Додати цибулю, нарізану пір'ям. Всипати оливки, розрізані на половинки. У блендер скласти листя базиліка і петрушки, додати лимонний сік і оливкову олію, подрібнити. Додати йогурт і сіль за смаком. Додати соус в салат і перемішати. Викласти салат на страва, зверху додати скибочки бекону.

Картопляний пиріг з цибулею

Пиріг з картоплею і цибулею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 1/4 чашки борошна

1/4 ч. л. солі

100 г холодного вершкового масла

1/4 чашки йогурту

2 ч. л. лимонного соку

1/4 ч. л. крижаної води

Яєчний білок з невеликою кількістю води для змащення пирога

4-5 середніх картоплин, помити, але не чистити

1/2 червоної цибулини, тонко порізаної на сегменти

1/2 чашки тертого пармезану

2 ст. л. вершкового масла

Кілька гілочок чебрецю

Свіжа петрушка

Спосіб приготування

Для тіста змішати в мисці борошно з сіллю. Додати порізане кубиками вершкове масло і руками перетерти масло з борошном, доки у вас не вийде крихта розміром з горошину. В іншій мисці змішати йогурт, лимонний сік і крижану воду. Додати в борошняну суміш і знову руками з'єднати всі разом. Довго заважати не потрібно. Закрити плівкою і прибрати в холодильник на годину. Картоплю нарізати кружальцями, покласти в каструлю з холодною водою. Довести до кипіння і варити на середньому вогні близько п'яти хвилин. Воду злити. Підсушити картоплю на обробній дошці або великій тарілці. Нагріти духовку до 180 градусів. Дістати тісто з холодильника. Викласти його на присипаний борошном стіл і розкачати в корж 25-28 см в діаметрі. За допомогою качалки акуратно перенести тісто на деко, накритий папером для випічки. На середину тіста викласти пармезан, залишивши вільними по 5-6 см з країв тіста. Викласти на сир кружечки картоплі. На картоплю покласти розм'якшене вершкове масло. Загорнути краї тіста на картоплю, щоб у вас вийшов відкритий квадрат. Змастити краї тіста сумішшю білка з водою. Посипати пиріг великою морською сіллю (важливо не перестаратися: пармезан – досить солоний), покласти гілочки чебрецю і викласти зверху цибулю. Запікати 30-40 хвилин або доки тісто не стане красивого золотистого кольору. Готовий пиріг можна посипати петрушкою або кінзою.

Картопляно-грибна запіканка із сиром

Запіканка з грибів та картоплі / Фото: freepik.com

Інгредієнти

500 г картоплі, тонко нарізаної

150 г молока

5 ст. л білого вина

Сіль, перець – за смаком

2 ст. л вершкового масла

2 зубчики часнику і 2 ст. л. олії

300 г печериць

100 г тертого сиру

Спосіб приготування

Нагріти духовку 210 градусів, змастити олією форму для запіканки. Змішати нарізану картоплю, молоко, вино, сіль і перець. Закип'ятити в каструлі і варити, помішуючи, доки готуються гриби. Нагріти олію і обсмажити часник, потім додати гриби і готувати приблизно три хвилини, помішуючи. Потім з'єднати гриби з картоплею і молоком і вилити все в форму. Запікати 35-45 хвилин. За 15-20 хвилин від початку приготування посипати запіканку тертим сиром.

Смажена молода картопля з лисичками

Смажена картопля з грибами / Фото: freepik.com

Інгредієнти

500 г молодої дрібної картоплі

500 г лисичок

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. вершкового масла

1-2 зубчики часнику

Сіль, перець

Зелень

Спосіб приготування

Картоплю добре помити за допомогою щітки. Відварити в підсоленій воді до напівготовності, близько 8 хвилин. Злити воду. За необхідності розрізати її на кілька частин. Лисички почистити, відварити 5 хвилин. У сковорідці розігріти суміш олії. На середньому вогні обсмажити картоплю і лисички до золотистого кольору. Посолити, додати розчавлений зубчик часнику і вимкнути вогонь. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

І як бонус ще один рецепт – кальмара на грилі. Подробиці рецепту у відео.

Тут дізнаєтеся, як приготувати картоплю з салом на мангалі.