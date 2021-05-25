Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

7 захмарно дорогих ресторанних страв у світі – як люди проїдають "однушку" в Києві

Сьогодні, 15:44

В Італії подають піцу за 336 тисяч гривень, а в Британії можна спробувати шоколадний пудинг за ціною квартири

Найдорожчі страви у світі
Найдорожчі страви у світі
Фото: Инстаграм

Так, ця їжа існує. І вона справді для дуже забезпечених людей. І якщо це все продовжують готувати, отже, попит існує. У цій добірці – 7 їстівних витворів мистецтва, ціна яких стартує від тисячі доларів і до нескінечності. На жаль, повторити їх на своїй кухні не вдасться, в їхньому складі насправді нереально дорогі інгредієнти.

У нашому календарі свят травня знайдете ідеї для прекрасних і при цьому зовсім недорогих подарунків.

Такос "GRAND VELAS"

Фото: instagram.com/tld_theluxurydiary/

Культову мексиканську страву можна спробувати на її батьківщині в ресторані "Frida". Ціна цього такосу 25 000 доларів – цілком собі реальна вартість квартири в одному з наших обласних центрів. А у складі – мармурова яловичина Кобе, ікра білуги, сир брі з чорним трюфелем. Подається це диво на кукурудзяному коржику, наповненому золотими пластівцями. Багаті їдять цей такос із сальсою із сушених перців чилі Моріта, преміальної текіли і кавових зерен цивет. Так, тобто ці зерна були пропущені через травний тракт цих милих звірят.

Десерт "Риблка на ходулях"

Фото: instagram.com/kazakovstravel/

Це один з найдорожчих десертів у світі, готується в одному з ресторанів Шрі-Ланки і виключно за запитом. Просять за нього 14 000 доларів. Як бачимо на фото, головний герой десерту – шоколадний рибалка на ходулях. Його роблять вручну. Основа – італійська касата (просочений "Бейлісом" бісквіт). До нього додаються сік з граната і манго й соус із шампанським Дон Періньйон. Усе це діло прикрашається сухозлітним золотом. Вінчає десерт аквамарин у 80 карат, а їсти "Рибалку на ходулях" вам запропонують скляними приборами ручної роботи.

Піца "Людовик XIII"

Фото: instagram.com/robbreport_thailand/

Перед тим, коли ця піца опиниться на вашому столі, тісто для неї починають готувати за 72 години до подачі. І якщо у вас є зайвих 12 000 доларів, то вирушайте в італійський Салерно і спробуйте цю піцу. Тісто для цієї страви замішується з рідкісного сорту борошна з додаванням австралійської солі. Начинка – це морепродукти, кілька видів ікри, вимоченої в дорогому шампанському. І ще – лангуст, омар і креветки. Прикрашає піцу сир з буйволиного молока.

Флербургер 5000

Фото: instagram.com/scratchmapbyluckies/

Вартість бургера 5 000 доларів, подають його в одному з ресторанів Лас-Вегаса. Котлета в ньому з мармурової яловичини, є трюфеля і фуа-гра. До цього бургеру вам подадуть пляшку вина Шато Петрюс 1995 року.

Лобстер фритата

Фото: instagram.com/mutluberkant/

Ця страва коштує 1000 доларів і подають її в ресторані одного з готелів Нью-Йорка. Як розуміємо, основна частина ціни – це ікра, яка прикрашає омлет. Вона севрюжача та її на омлеті лежить 300 грамів. Сам же омлет готують дуже просто – яйця, цибуля, вершки і зелень.

Морозиво "Golden Opulence Sundae"

Фото: instagram.com/amir_shabani_/

Щоб спробувати це морозиво, вам потрібно за 48 годин попередити ресторан "Serendipity", що в Нью-Йорку, і мати 1000 доларів у кишені. Десерт складається з трьох кульок таїтянського ванільного морозива, покритого 23-каратним сухозлітним золотом. Також у складі є шоколад з Тоскани, ванільні боби з Мадагаскару, цукати з Парижа, трюфелі з білого шоколаду, малиновий макарун і навіть їстівні діаманти. Рожок прикрашений карамелізованими горіхами пекан. Морозиво подається в кришталевому кубку Baccarat вартістю 350 доларів з ложкою з 18-каратного золота. Прикрашає морозиво орхідея, в прямому сенсі викувана з цукру.

Шоколадний пудинг "Фаберже"

Фото: instagram.com/thesculture/

4 сорти найкращого бельгійського шоколаду, персики, апельсини, віскі, сухозлітне золото та ікра в шампанському – це все, що відомо про склад найдорожчого десерту в світі вартістю в 40 000 доларів. За деякими джерелами, його можна спробувати і за якихось 34 000 доларів. Подають його в одному з британських готелів разом з дорогим десертним вином. Зверху пудинг прикрашає справжній діамант.

Тут дізнаєтеся про 7 звичних нам продуктів, яким загрожує повне зникнення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ресторан удома: 5 рецептів страв, які здивують навіть найвибагливіших Пюре як у ресторані: 7 порад, щоб зробити його ідеальним Домашня піца: 5 класичних, але дуже смачних начинок Шоколадні цукерки з просеко - трендовий десерт від італійського шеф-кондитера
шоколад піца пудинг
Реклама

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Популярні статті

Сьогодні, 16:25Смачно

Салат з ананасами і курячими грудками: 3 простих, але смачних рецепти

Сьогодні, 12:35Здорово

Коли процедури не позбавлять від прищів і як допомогти проблемній шкірі в спеку

Сьогодні, 11:36Смачно

Чому дораду варто додати у раціон та два корисних рецепти з нею

Вчора, 19:19Зірково

Руслана Писанка зізналася, чому у них з чоловіком немає дітей

Вчора, 16:39Смачно

Як отримати максимум користі від чаю матча: 9 важливих правил і 2 рецепти з ним

Вчора, 09:49Зірково

Ігор Кондратюк про Go_A на Євробаченні: Не вірив, що вони можуть перемогти

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 24 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, не приневолюйте себе – відпочиньте!

23 травняЗірково

Притула заявив, що Go_A могли піднятися вище в турнірній таблиці, якби не "холодний душ" деяких країн

23 травняЗірково

Це успіх: виступ Go_A на Євробаченні-2021 потрапив на перше місце в трендах YouTube

23 травняЗірково

Ані Лорак не прийшла на музичну премію в Москві. У Мережі вважають, що винен Меладзе

23 травняЗірково

Настя Каменських і Потап відзначають річницю весілля! Історія роману, який вони приховували роками

23 травняЗірково

Переможця Євробачення-2021 звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу. Він не став мовчати

23 травняЗірково

Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021

23 травняЗірково

Пошуміли в Європі! Go_A на другому місці за глядацьким голосуванням

23 травняЗірково

Go_A — п'яті! Відео виступу України у фіналі Євробачення-2021

23 травняЗірково

Як голосували в фіналі Євробачення-2021: турнірна таблиця

Новини партнерів

Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой в купальнике
Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой в купальнике
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Гвоздева в откровенном бикини сразила фанатов
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Жена Поветкина вызвала обсуждение в Англии своей внешностью
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Абьюзивные отношения: как их распознать
Абьюзивные отношения: как их распознать

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти