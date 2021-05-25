7 захмарно дорогих ресторанних страв у світі – як люди проїдають "однушку" в Києві

В Італії подають піцу за 336 тисяч гривень, а в Британії можна спробувати шоколадний пудинг за ціною квартири

Найдорожчі страви у світі Фото: Инстаграм

Так, ця їжа існує. І вона справді для дуже забезпечених людей. І якщо це все продовжують готувати, отже, попит існує. У цій добірці – 7 їстівних витворів мистецтва, ціна яких стартує від тисячі доларів і до нескінечності. На жаль, повторити їх на своїй кухні не вдасться, в їхньому складі насправді нереально дорогі інгредієнти.

У нашому календарі свят травня знайдете ідеї для прекрасних і при цьому зовсім недорогих подарунків.

Такос "GRAND VELAS"

Фото: instagram.com/tld_theluxurydiary/

Культову мексиканську страву можна спробувати на її батьківщині в ресторані "Frida". Ціна цього такосу 25 000 доларів – цілком собі реальна вартість квартири в одному з наших обласних центрів. А у складі – мармурова яловичина Кобе, ікра білуги, сир брі з чорним трюфелем. Подається це диво на кукурудзяному коржику, наповненому золотими пластівцями. Багаті їдять цей такос із сальсою із сушених перців чилі Моріта, преміальної текіли і кавових зерен цивет. Так, тобто ці зерна були пропущені через травний тракт цих милих звірят.

Десерт "Риблка на ходулях"

Фото: instagram.com/kazakovstravel/

Це один з найдорожчих десертів у світі, готується в одному з ресторанів Шрі-Ланки і виключно за запитом. Просять за нього 14 000 доларів. Як бачимо на фото, головний герой десерту – шоколадний рибалка на ходулях. Його роблять вручну. Основа – італійська касата (просочений "Бейлісом" бісквіт). До нього додаються сік з граната і манго й соус із шампанським Дон Періньйон. Усе це діло прикрашається сухозлітним золотом. Вінчає десерт аквамарин у 80 карат, а їсти "Рибалку на ходулях" вам запропонують скляними приборами ручної роботи.

Піца "Людовик XIII"

Фото: instagram.com/robbreport_thailand/

Перед тим, коли ця піца опиниться на вашому столі, тісто для неї починають готувати за 72 години до подачі. І якщо у вас є зайвих 12 000 доларів, то вирушайте в італійський Салерно і спробуйте цю піцу. Тісто для цієї страви замішується з рідкісного сорту борошна з додаванням австралійської солі. Начинка – це морепродукти, кілька видів ікри, вимоченої в дорогому шампанському. І ще – лангуст, омар і креветки. Прикрашає піцу сир з буйволиного молока.

Флербургер 5000

Фото: instagram.com/scratchmapbyluckies/

Вартість бургера 5 000 доларів, подають його в одному з ресторанів Лас-Вегаса. Котлета в ньому з мармурової яловичини, є трюфеля і фуа-гра. До цього бургеру вам подадуть пляшку вина Шато Петрюс 1995 року.

Лобстер фритата

Фото: instagram.com/mutluberkant/

Ця страва коштує 1000 доларів і подають її в ресторані одного з готелів Нью-Йорка. Як розуміємо, основна частина ціни – це ікра, яка прикрашає омлет. Вона севрюжача та її на омлеті лежить 300 грамів. Сам же омлет готують дуже просто – яйця, цибуля, вершки і зелень.

Морозиво "Golden Opulence Sundae"

Фото: instagram.com/amir_shabani_/

Щоб спробувати це морозиво, вам потрібно за 48 годин попередити ресторан "Serendipity", що в Нью-Йорку, і мати 1000 доларів у кишені. Десерт складається з трьох кульок таїтянського ванільного морозива, покритого 23-каратним сухозлітним золотом. Також у складі є шоколад з Тоскани, ванільні боби з Мадагаскару, цукати з Парижа, трюфелі з білого шоколаду, малиновий макарун і навіть їстівні діаманти. Рожок прикрашений карамелізованими горіхами пекан. Морозиво подається в кришталевому кубку Baccarat вартістю 350 доларів з ложкою з 18-каратного золота. Прикрашає морозиво орхідея, в прямому сенсі викувана з цукру.

Шоколадний пудинг "Фаберже"

Фото: instagram.com/thesculture/

4 сорти найкращого бельгійського шоколаду, персики, апельсини, віскі, сухозлітне золото та ікра в шампанському – це все, що відомо про склад найдорожчого десерту в світі вартістю в 40 000 доларів. За деякими джерелами, його можна спробувати і за якихось 34 000 доларів. Подають його в одному з британських готелів разом з дорогим десертним вином. Зверху пудинг прикрашає справжній діамант.

Тут дізнаєтеся про 7 звичних нам продуктів, яким загрожує повне зникнення.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися