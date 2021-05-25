7 захмарно дорогих ресторанних страв у світі – як люди проїдають "однушку" в Києві
В Італії подають піцу за 336 тисяч гривень, а в Британії можна спробувати шоколадний пудинг за ціною квартири
Так, ця їжа існує. І вона справді для дуже забезпечених людей. І якщо це все продовжують готувати, отже, попит існує. У цій добірці – 7 їстівних витворів мистецтва, ціна яких стартує від тисячі доларів і до нескінечності. На жаль, повторити їх на своїй кухні не вдасться, в їхньому складі насправді нереально дорогі інгредієнти.
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Такос "GRAND VELAS"
Культову мексиканську страву можна спробувати на її батьківщині в ресторані "Frida". Ціна цього такосу 25 000 доларів – цілком собі реальна вартість квартири в одному з наших обласних центрів. А у складі – мармурова яловичина Кобе, ікра білуги, сир брі з чорним трюфелем. Подається це диво на кукурудзяному коржику, наповненому золотими пластівцями. Багаті їдять цей такос із сальсою із сушених перців чилі Моріта, преміальної текіли і кавових зерен цивет. Так, тобто ці зерна були пропущені через травний тракт цих милих звірят.
Десерт "Риблка на ходулях"
Це один з найдорожчих десертів у світі, готується в одному з ресторанів Шрі-Ланки і виключно за запитом. Просять за нього 14 000 доларів. Як бачимо на фото, головний герой десерту – шоколадний рибалка на ходулях. Його роблять вручну. Основа – італійська касата (просочений "Бейлісом" бісквіт). До нього додаються сік з граната і манго й соус із шампанським Дон Періньйон. Усе це діло прикрашається сухозлітним золотом. Вінчає десерт аквамарин у 80 карат, а їсти "Рибалку на ходулях" вам запропонують скляними приборами ручної роботи.
Піца "Людовик XIII"
Перед тим, коли ця піца опиниться на вашому столі, тісто для неї починають готувати за 72 години до подачі. І якщо у вас є зайвих 12 000 доларів, то вирушайте в італійський Салерно і спробуйте цю піцу. Тісто для цієї страви замішується з рідкісного сорту борошна з додаванням австралійської солі. Начинка – це морепродукти, кілька видів ікри, вимоченої в дорогому шампанському. І ще – лангуст, омар і креветки. Прикрашає піцу сир з буйволиного молока.
Флербургер 5000
Вартість бургера 5 000 доларів, подають його в одному з ресторанів Лас-Вегаса. Котлета в ньому з мармурової яловичини, є трюфеля і фуа-гра. До цього бургеру вам подадуть пляшку вина Шато Петрюс 1995 року.
Лобстер фритата
Ця страва коштує 1000 доларів і подають її в ресторані одного з готелів Нью-Йорка. Як розуміємо, основна частина ціни – це ікра, яка прикрашає омлет. Вона севрюжача та її на омлеті лежить 300 грамів. Сам же омлет готують дуже просто – яйця, цибуля, вершки і зелень.
Морозиво "Golden Opulence Sundae"
Щоб спробувати це морозиво, вам потрібно за 48 годин попередити ресторан "Serendipity", що в Нью-Йорку, і мати 1000 доларів у кишені. Десерт складається з трьох кульок таїтянського ванільного морозива, покритого 23-каратним сухозлітним золотом. Також у складі є шоколад з Тоскани, ванільні боби з Мадагаскару, цукати з Парижа, трюфелі з білого шоколаду, малиновий макарун і навіть їстівні діаманти. Рожок прикрашений карамелізованими горіхами пекан. Морозиво подається в кришталевому кубку Baccarat вартістю 350 доларів з ложкою з 18-каратного золота. Прикрашає морозиво орхідея, в прямому сенсі викувана з цукру.
Шоколадний пудинг "Фаберже"
4 сорти найкращого бельгійського шоколаду, персики, апельсини, віскі, сухозлітне золото та ікра в шампанському – це все, що відомо про склад найдорожчого десерту в світі вартістю в 40 000 доларів. За деякими джерелами, його можна спробувати і за якихось 34 000 доларів. Подають його в одному з британських готелів разом з дорогим десертним вином. Зверху пудинг прикрашає справжній діамант.
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