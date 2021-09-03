7 вдалих рецептів з крабовими паличками і це не салати

Вони чудово поєднуються з авокадо на бутербродах, вдало доповнюють пасту конкільйоні, котлети та оладки з ними насправді гідне частування, а ще – це ситна начинка для лаваша

Рецепти з крабовими паличками / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Ми звикли сприймати крабові палички як інгредієнт для салатів або для швидких закусок, зручних для пікніка. І щоб зрозуміти, що на цьому потенціял паличок не вичерпано, потрібно приготувати з ними котлети, спробувати обсмажити їх у клярі або зробити пасту для бутербродів. Усі ці та інші рецепти зібрані нижче.

Бутерброди з крабовими паличками і авокадо

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Бутерброди з крабовими паличками / Фото: instagram.com/mayagro_recipes/

Інгредієнти

Хліб – 4 скибочки

Крабові палички – 4-5 шт.

Авокадо – 1 середній

Огірок – 1-2 шт.

Лимонний сік – 2 ст. л.

Сіль, перець і оливкова олія

Кунжут для подачі

Спосіб приготування ⠀

Хліб підсушити на сухій сковороді. Огірок натерти на середній тертці. М'якоть авокадо разом зі спеціями, лимонним соком і 1 ч. л. оливкової олії пробити блендером до однорідності. Крабові палички нарізати дрібною соломкою. Кунжут обсмажити на сухій сковороді для аромату. Намазати на хліб пасту з авокадо, зверху покласти огірок, крабові палички, прикрасити кунжутом.

Оладки з крабових паличок

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Оладки з крабових паличок / Фото: instagram.com/lyudov_pp/

Інгредієнти

Крабові палички – 250 г

Сир твердий – 100 г

Яйця – 2 шт.

Сметана – 100 г

Борошно – 50 г

Сіль, перець, інші спеції – за смаком

Спосіб приготування

Крабові палички дрібно порізати, сир натерти на середній тертці, викласти в миску. Додати яйця, сметану і добре перемішати. Всипати борошно, сіль, перець за смаком, спеції і перемішати. Смажити оладки до золотистого кольору.

Крабові палички з сиром в клярі

Крабові палички з сиром в клярі / Фото: instagram.com/pp.recepti_insta.blog/

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Інгредієнти

Крабові палички – 10 шт.

Сир твердий – 150 г

Для кляру

Яйця – 2 шт.

Молоко – 50 г

Борошно – 50 г

Сіль перець

Спосіб приготування

Сир нарізати смужками. Розгорнути крабові палички, покласти сир і загорнути назад. Для кляру змішати всі інгредієнти, вмочити палички в клярі та обсмажити з усіх боків.

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Конкільйоні з крабовими паличками

Конкільйоні з крабовими паличками / Фото: instagram.com/ayacook_7/

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Інгредієнти

Конкільйоні – 500 г

Крабові палички – 200 г

Помідори – 400 г

Моцарела – 100 г

Сіль, перець

Спосіб приготування

Конкільоні відварити до напівготовності. Нарізати дрібно помідори, крабові палички, моцарелу, додати спеції і перемішати. Нафарширувати пасту начинкою і запікати 40 хвилин за 180 градусів.

Котлети з крабових паличок з сиром

Котлети з крабових паличок / Фото: instagram.com/bloknot_rezeptov/

Інгредієнти

Крабові палички – 200 г

Сир твердий – 200 г

Яйце – 2 шт.

Часник – 2 зуб.

Сухарі панірувальні

Сіль, перець

Спосіб приготування

Крабові палички і сир подрібнити в блендері або натерти на крупній тертці та перемішати. Додати в фарш подрібнений часник. Додати яйця і спеції, перемішати. Сформувати котлети і обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити на олії з двох боків до золотистого кольору. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію.

Сирні кульки з крабовими паличками

Закуска з крабовими паличками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Крабові палички – 100 г

Сир твердий – 50 г

Яйця – 3 шт.

Зубчик часнику – 1 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Зелень – за смаком

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, остудити і очистити. Сир натерти на дрібній тертці в миску. Додати терті крабові палички і пропущений через прес часник. Додати терті яйця і майонез. Посолити за смаком. Добре перемішати. Руками скачати невеликі порційні кульки і викласти на тарілку. За бажанням прикрасити зеленню і подавати до столу.

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Рулет з лаваша з крабовими паличками

Рулет з лаваша з крабовими паличками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Лист тонкого лаваша – 1 шт.

Свіжий огірок – 1 шт.

Крабові палички – 100 г

Сир твердий – 50 г

Сир плавлений – 3 ст. л.

Петрушка або кріп (зелень) – 1 пучок

Спосіб приготування

Лаваш змастити плавленим сиром. Додати подрібнений огірок, дрібно нарізані крабові палички і тертий сир. Посипати дрібно нарізаною зеленню. Згорнути рулетом і залишити на 10 хвилин. Нарізати шматочками і викласти на тарілку.

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