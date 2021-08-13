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7 секретів для неперевершених страв на грилі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
13 серпня, 15:57
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Обов'язково очищуйте решітку після кожного використання, це можна зробити за допомогою кульки з фольги. Смажте креветки в панцирі, попередньо замаринувавши їх, і близько 25% поверхні гриля мають бути вільними для зручного смаження
7 правил для ідеального гриля
7 правил для ідеального гриля / Фото: Depositphotos

Поки тепло, треба скористатися моментом і вибиратися на природу. Їжа, будь-яка, з відкритого вогню – це радість. Ми розповідали про 9 лайфхаків, які стануть у нагоді тим, хто поки що не впевнений у майстерності приготування шашлику, тепер дізнаємося, як приготувати м'ясо, овочі та креветки неперевершено. Як купити продукти для пікніка за вигідними цінами – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Гриль завжди має залишатися чистим

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Тобто щоразу після користування його потрібно очистити. Експерти радять це робити за допомогою фольги: скачайте з неї кульку та інтенсивно почистіть решітку.

Гриль має добре прогрітися

Інакше ви ризикуєте своєю їжею – вона просто прилипатиме до решітки. Треба піднести долоню до вугілля, якщо вам не вдається утримати її більше декількох секунд, гриль готовий до роботи.

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Використовуйте олію або сало

Цим можна натирати не решітку, а продукти. Це важливо, щоб уникнути загоряння. Щоб їжа не підгорала, в процесі смаження поливайте її водою, лимонним соком або маринадом.

Використовуйте обсмажені овочі для соусів

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Якщо, звісно, ви не встигли їх з'їсти. Цибуля, помідори і перець можна подрібнити ножем або виделкою і подавати до м'яса.

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Креветки на грилі готуйте тільки в панцирі

Без нього вони ризикують підгоріти і розсипатися. Для смачних креветок потрібно трохи проколоти панцир, замаринувати їх і викладати на гриль.

Не викладайте продукти щільно

Так у вас буде місце, де розгулятися, при готуванні вам не доведеться думати, куди перекласти шматок м'яса, баклажани або гриби, щоб якісно їх просмажити. Рекомендація: 25% поверхні гриля мають бути вільними.

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Не подавайте готову їжу одразу

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Це стосується не тільки м'яса. Вся їжа має відпочити, набратися соку. Охолонути зрештою. Для м'яса, наприклад, потрібно близько 5 хвилин, щоб воно просто постояло, а потім рекомендують загорнути його в фольгу і потримати ще хвилин 5.

Як приготовати кальмарів на грилі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 5 кращих рецептів для шашлику для кожного виду м'яса.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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