7 святкових способів наповнити тарталетки

Це коли не хочеться витрачати багато часу, а гостей хочеться нагодувати гідно. Несолодкі пироги – це ситно і смачно, але клопітно. Тарталетки – просто і швидко. У них прекрасно все: від салату з крабових паличок до грибів, тушкованих у вершках. Щодо пропорцій, то тут справа смаку кожного. Якщо в святкові дні плануєте пікнік, то тут дізнаєтеся, як до нього вигідно підготуватися.
Тарталетки з рибними консервами і картоплею
Інгредієнти
- Картопля – 3 шт.
- Рибні консерви – 1 б.
- Яйця – 2 шт.
- Мариновані огірки – 1 шт.
- Зелена цибуля, кріп, сіль, перець, майонез, гірчиця
Спосіб приготування
- Картоплю відварити, натерти на дрібній тертці. Рибні консерви відокремити від кісток, розім'яти виделкою.
- Яйця відварити і натерти на дрібній тертці, мариновані огірки дрібно порізати, вичавити зайвий сік.
- Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити. Заправити майонезом і гірчицею. Додати подрібнену зелень.
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Тарталетки з вершковим сиром і червоною рибою
Інгредієнти
- Тарталетки – 20 шт.
- Вершковий сирний – 100 г
- Сьомга слабосолона – 100 г
Спосіб приготування
- На дно кожної тарталетки слід покласти трохи сиру, акуратно вирівнявши за допомогою чайної ложки.
- Гострим ножем нарізати сьомгу на тонкі смужки. Укласти рибу на сир, при бажанні прикрасити листям м'яти або червоною ікрою.
- Подавати на сервировочной тарілці разом з часточками лимона і зеленим оливками.
Тарталетки з куркою і грибами
Інгредієнти
- Тарталетки – 20 шт.
- Грудка куряча – 100 г
- Печериці – 100 г
- Зелень петрушки – за смаком
- Сир твердий – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування
- Курячі грудки потрібно промити і відварити в злегка підсоленій воді до готовності. Остудити і нарізати невеликими кубиками.
- Печериці слід ретельно промити, нарізати кубиками або тонкою соломкою і обсмажити у вершковому маслі до готовності.
- Змішати з відварною куркою, додати трохи подрібненої зелені, перемішати, додати солі й перцю.
- Нафарширувати сумішшю тарталетки, зверху посипати тертим сиром і відправити в розігріту до 150 градусів духовку хвилин на 5, щоб сир розплавився.
Тарталетки з начинкою з печінки тріски
Інгредієнти
- Печінка тріски в маслі – 1 б.
- Яйце куряче – 3 шт.
- Сир твердий – 150 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Тарталетки – 20 шт.
- Майонез – за смаком
Спосіб приготування
- Злити олію з печінки тріски, акуратно розім'яти виделкою.
- Яйця відварити круто, остудити, очистити від шкаралупи і натерти на крупній тертці.
- Натерти сир. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Перемішати всі інгредієнти, додати трохи майонезу.
- Готову начинку розкласти по тарталетах.
Тарталетки з крабовим салатом
Інгредієнти
- Тарталетки – 7 шт.
- Крабові палички – 100 г
- Сир плавлений – 100 г
- Яйця – 2 шт.
- Часник – 2 шт.
- Майонез – 100 г
- Кріп – 1 пучок
Спосіб приготування
- Нарізати крабові палички, яйця і зелень, плавлений сир натерти на крупній тертці.
- У майонез видавити часник. Перемішати.
- Додати решту продуктів. Перемішати.
- У тарталетки викласти начинку. Прикрасити дрібно порізаним кропом і подавати.
Тарталетки з куркою, ананасами і горіхами
Інгредієнти
- Тарталетки – 10 шт.
- Куряче філе – 300 г
- Сир твердий – 100 г
- Ананас консервований – 5-7 шт.
- Горіхи волоські – 50 г
- Майонез – 2 ст. л.
- Кріп (зелень) – для прикраси
- Зерна граната – для прикраси
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе добре промити. Поставити варити до готовності і остудити в бульйоні.
- Дрібно нарізати куряче філе і натерти сир. Скласти в миску.
- Волоські горіхи подрібнити.
- Ананасові кільця дрібно нарізати.
- Додати в миску ананас, горіхи і майонез.
- Добре перемішати і викласти в тарталетки.
- Прикрасити зернами граната і гілочками свіжої зелені кропу.
Тарталетки з грибами
Інгредієнти
- Печериці – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сметана/вершки – 50 мл
- Сіль, перець, спеції
Спосіб приготування
- Обсмажити цибулю з грибами і залити вершками, тушкувати до випаровування рідини. Додати спеції.
- Охолодити, начинити тарталетки.
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