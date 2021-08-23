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7 святкових способів наповнити тарталетки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 серпня, 13:38
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Тарталетки – це безумовно святкова закуска. Вона барвиста і зручна, готується швидко. У начинку можна брати крабові палички, рибні консерви, курку з ананасом, смажені у вершках гриби
Рецепти начинок для тарталеток
Рецепти начинок для тарталеток / Фото: Depositphotos

Це коли не хочеться витрачати багато часу, а гостей хочеться нагодувати гідно. Несолодкі пироги – це ситно і смачно, але клопітно. Тарталетки – просто і швидко. У них прекрасно все: від салату з крабових паличок до грибів, тушкованих у вершках. Щодо пропорцій, то тут справа смаку кожного. Якщо в святкові дні плануєте пікнік, то тут дізнаєтеся, як до нього вигідно підготуватися.

Тарталетки з рибними консервами і картоплею

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Тарталетки з рибними консервами
Тарталетки з рибними консервами / Фото: instagram.com/maksim_i_ekaterina/

Інгредієнти

  • Картопля – 3 шт.
  • Рибні консерви – 1 б.
  • Яйця – 2 шт.
  • Мариновані огірки – 1 шт.
  • Зелена цибуля, кріп, сіль, перець, майонез, гірчиця

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити, натерти на дрібній тертці. Рибні консерви відокремити від кісток, розім'яти виделкою.
  2. Яйця відварити і натерти на дрібній тертці, мариновані огірки дрібно порізати, вичавити зайвий сік.
  3. Змішати всі інгредієнти, посолити, поперчити. Заправити майонезом і гірчицею. Додати подрібнену зелень.

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Тарталетки з вершковим сиром і червоною рибою

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Тарталетки з вершковим сиром і червоною рибою
Тарталетки з вершковим сиром і червоною рибою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Тарталетки – 20 шт.
  • Вершковий сирний – 100 г
  • Сьомга слабосолона – 100 г

Спосіб приготування

  1. На дно кожної тарталетки слід покласти трохи сиру, акуратно вирівнявши за допомогою чайної ложки.
  2. Гострим ножем нарізати сьомгу на тонкі смужки. Укласти рибу на сир, при бажанні прикрасити листям м'яти або червоною ікрою.
  3. Подавати на сервировочной тарілці разом з часточками лимона і зеленим оливками.

Тарталетки з куркою і грибами

Тарталетки з куркою і грибами
Тарталетки з куркою і грибами / Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • Тарталетки – 20 шт.
  • Грудка куряча – 100 г
  • Печериці – 100 г
  • Зелень петрушки – за смаком
  • Сир твердий – за смаком
  • Сіль – за смаком
  • Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування

  1. Курячі грудки потрібно промити і відварити в злегка підсоленій воді до готовності. Остудити і нарізати невеликими кубиками.
  2. Печериці слід ретельно промити, нарізати кубиками або тонкою соломкою і обсмажити у вершковому маслі до готовності.
  3. Змішати з відварною куркою, додати трохи подрібненої зелені, перемішати, додати солі й перцю.
  4. Нафарширувати сумішшю тарталетки, зверху посипати тертим сиром і відправити в розігріту до 150 градусів духовку хвилин на 5, щоб сир розплавився.

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Тарталетки з начинкою з печінки тріски

Рецепти начинок для тарталеток
Рецепти начинок для тарталеток / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Печінка тріски в маслі – 1 б.
  • Яйце куряче – 3 шт.
  • Сир твердий – 150 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Тарталетки – 20 шт.
  • Майонез – за смаком

Спосіб приготування

  1. Злити олію з печінки тріски, акуратно розім'яти виделкою.
  2. Яйця відварити круто, остудити, очистити від шкаралупи і натерти на крупній тертці.
  3. Натерти сир. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Перемішати всі інгредієнти, додати трохи майонезу.
  4. Готову начинку розкласти по тарталетах.
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Тарталетки з крабовим салатом

Тарталетки з крабовим салатом
Тарталетки з крабовим салатом / Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • Тарталетки – 7 шт.
  • Крабові палички – 100 г
  • Сир плавлений – 100 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Часник – 2 шт.
  • Майонез – 100 г
  • Кріп – 1 пучок

Спосіб приготування

  1. Нарізати крабові палички, яйця і зелень, плавлений сир натерти на крупній тертці.
  2. У майонез видавити часник. Перемішати.
  3. Додати решту продуктів. Перемішати.
  4. У тарталетки викласти начинку. Прикрасити дрібно порізаним кропом і подавати.

Тарталетки з куркою, ананасами і горіхами

Тарталетки з куркою, ананасами і горіхами
Тарталетки з куркою, ананасами і горіхами / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Тарталетки – 10 шт.
  • Куряче філе – 300 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Ананас консервований – 5-7 шт.
  • Горіхи волоські – 50 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Кріп (зелень) – для прикраси
  • Зерна граната – для прикраси
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе добре промити. Поставити варити до готовності і остудити в бульйоні.
  2. Дрібно нарізати куряче філе і натерти сир. Скласти в миску.
  3. Волоські горіхи подрібнити.
  4. Ананасові кільця дрібно нарізати.
  5. Додати в миску ананас, горіхи і майонез.
  6. Добре перемішати і викласти в тарталетки.
  7. Прикрасити зернами граната і гілочками свіжої зелені кропу.

Тарталетки з грибами

Тарталетки з грибами
Тарталетки з грибами / Фото: instagram.com/malinka_pro_edu/

Інгредієнти

  • Печериці – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сметана/вершки – 50 мл
  • Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування

  1. Обсмажити цибулю з грибами і залити вершками, тушкувати до випаровування рідини. Додати спеції.
  2. Охолодити, начинити тарталетки.

Рецепт ще однієї святкової закуски – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

10 оригінальних закусок для прогулянки на природі знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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