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СЬОГОДНІ Life Смачно

5 яскравих сніданків із Instagram, які стануть улюбленими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 вересня, 07:01
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Ці рецепти зібрані серед користувачів із усього світу. Це повітряні панкейки, вівсянка з інжиром і лохиною, ніжний картопляний салат, гранола з манго та брускета з помідорами і сиром
5 сніданків з Instagram
5 сніданків з Instagram / Фото: instagram.com/avocadotoast/

Їжа має бути смачною, їжа має бути красивою. Коли ми залучаємо фантазію і починаємо навіть у простих стравах бачити прекрасне – виходять шедеври. Деякі з нас ці шедеври викладають в Instagram, а деякі захоплюються, а потім відтворюють ці рецепти. Нижче знайдете п'ять позицій сніданків із наочним доказом, що їжа – це мистецтво.

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Панкейки з ягодами

Панкейки з ягодами
Панкейки з ягодами / Фото: instagram.com/thebreakfastbird/

Інгредієнти

  • борошно – 200 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • розпушувач – 2 ч. л.;
  • сіль – щіпка;
  • молоко – 200 мл;
  • олія – 3 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • ягоди, мигдаль, мед – для прикраси.
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Спосіб приготування

  1. Злегка збити яйце вінчиком або виделкою, додати олію та молоко.
  2. Змішати борошно з цукром, розпушувачем і сіллю.
  3. З'єднати борошняну і яєчно-молочну суміш, перемішати.
  4. Розігріти сковороду, змастити олією і ложкою акуратно викласти тісто. Смажити з усіх боків до золотистого кольору.
  5. Прикрасити ягодами, мигдалем і медом.

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Вівсянка з лохиною, медом та інжиром

Вівсянка з лохиною, медом і інжиром
Вівсянка з лохиною, медом і інжиром / Фото: instagram.com/oatmealsny/

Інгредієнти

  • вівсянка – 1 ст.;
  • молоко – 300 мл;
  • лохина, інжир – за смаком;
  • насіння чіа – для прикрашання;
  • цукор, мед або сироп агави – за смаком;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування

  1. Довести до кипіння молоко. Посолити.
  2. Всипати вівсяні пластівці і варити, час від часу помішуючи, до готовності. Додати цукор, якщо використовуєте, і перемішати.
  3. Перелити вівсянку в порційні тарілки, прикрасити ягодами, інжиром, насінням чіа.
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Ніжний картопляний салат

Картопляний салат
Картопляний салат / Фото: instagram.com/spoonforkbacon/

Інгредієнти

  • картопля – 8 шт.;
  • яйця – 6 шт.;
  • мариновані огірки – 3 шт.;
  • майонез (сметана) – 5 ст. л.;
  • гірчиця зерниста – 3 ст. л.;
  • часник – 3 зуб.;
  • цибуля-шалот – 150 г;
  • сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Картоплю добре помити, відварити в шкірці. Подрібнити картоплем'ялкою, шкірку, за бажанням, можна не знімати.
  2. Нарізати огірки кубиком, дати стекти соку і додати до картоплі. Те ж саме зробити з яйцями і цибулею-шалот.
  3. Посолити, поперчити, додати подрібнений часник, перемішати.
  4. Для заправки змішати майонез і гірчицю, додати в салат і перемішати.
  5. Салат накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на кілька годин. Перед подачею знову перемішати і прикрасити зеленню.

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Гранола з манго

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Гранола х манго
Гранола х манго / Фото: instagram.com/irusyabaryshnikova/

Інгредієнти

  • грецький йогурт – 150 г;
  • гранола – 3 ст. л.;
  • манго – половина.

Спосіб приготування

  1. На дно склянки покласти гранолу, додати йогурт, прикрасити шматочками манго.

Брускета з сиром, часником і помідорами

Брускета с помідорами та сиром
Брускета с помідорами та сиром / Фото: instagram.com/evg.sha2021/

Інгредієнти

  • хліб цільнозерновий – 80 г;
  • помідори – 50 г;
  • сир – 40 г;
  • зелень, оливкова олія;
  • часник – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на крупній тертці. Помідори, зелень дрібно порізати і змішати з сиром. Додати подрібнений часник.
  2. Хліб змастити оливковою олією. Викласти на нього суміш із сиру і помідорів.
  3. Запікати п'ять-сім хвилин за температури 200 градусів.

Приготуйте на сніданок грінки з тартаром із лосося – рецепт дізнаєтеся з відео.

І ще п'ять трендових рецептів в Instagram знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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