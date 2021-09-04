5 яскравих сніданків із Instagram, які стануть улюбленими

Ці рецепти зібрані серед користувачів із усього світу. Це повітряні панкейки, вівсянка з інжиром і лохиною, ніжний картопляний салат, гранола з манго та брускета з помідорами і сиром

5 сніданків з Instagram / Фото: instagram.com/avocadotoast/

Їжа має бути смачною, їжа має бути красивою. Коли ми залучаємо фантазію і починаємо навіть у простих стравах бачити прекрасне – виходять шедеври. Деякі з нас ці шедеври викладають в Instagram, а деякі захоплюються, а потім відтворюють ці рецепти. Нижче знайдете п'ять позицій сніданків із наочним доказом, що їжа – це мистецтво.

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Панкейки з ягодами

Панкейки з ягодами / Фото: instagram.com/thebreakfastbird/

Інгредієнти

борошно – 200 г;

цукор – 2 ст. л.;

розпушувач – 2 ч. л.;

сіль – щіпка;

молоко – 200 мл;

олія – 3 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

ягоди, мигдаль, мед – для прикраси.

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Спосіб приготування

Злегка збити яйце вінчиком або виделкою, додати олію та молоко. Змішати борошно з цукром, розпушувачем і сіллю. З'єднати борошняну і яєчно-молочну суміш, перемішати. Розігріти сковороду, змастити олією і ложкою акуратно викласти тісто. Смажити з усіх боків до золотистого кольору. Прикрасити ягодами, мигдалем і медом.

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Вівсянка з лохиною, медом та інжиром

Вівсянка з лохиною, медом і інжиром / Фото: instagram.com/oatmealsny/

Інгредієнти

вівсянка – 1 ст.;

молоко – 300 мл;

лохина, інжир – за смаком;

насіння чіа – для прикрашання;

цукор, мед або сироп агави – за смаком;

дрібка солі.

Спосіб приготування

Довести до кипіння молоко. Посолити. Всипати вівсяні пластівці і варити, час від часу помішуючи, до готовності. Додати цукор, якщо використовуєте, і перемішати. Перелити вівсянку в порційні тарілки, прикрасити ягодами, інжиром, насінням чіа.

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Ніжний картопляний салат

Картопляний салат / Фото: instagram.com/spoonforkbacon/

Інгредієнти

картопля – 8 шт.;

яйця – 6 шт.;

мариновані огірки – 3 шт.;

майонез (сметана) – 5 ст. л.;

гірчиця зерниста – 3 ст. л.;

часник – 3 зуб.;

цибуля-шалот – 150 г;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

Картоплю добре помити, відварити в шкірці. Подрібнити картоплем'ялкою, шкірку, за бажанням, можна не знімати. Нарізати огірки кубиком, дати стекти соку і додати до картоплі. Те ж саме зробити з яйцями і цибулею-шалот. Посолити, поперчити, додати подрібнений часник, перемішати. Для заправки змішати майонез і гірчицю, додати в салат і перемішати. Салат накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на кілька годин. Перед подачею знову перемішати і прикрасити зеленню.

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Гранола з манго

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Гранола х манго / Фото: instagram.com/irusyabaryshnikova/

Інгредієнти

грецький йогурт – 150 г;

гранола – 3 ст. л.;

манго – половина.

Спосіб приготування

На дно склянки покласти гранолу, додати йогурт, прикрасити шматочками манго.

Брускета з сиром, часником і помідорами

Брускета с помідорами та сиром / Фото: instagram.com/evg.sha2021/

Інгредієнти

хліб цільнозерновий – 80 г;

помідори – 50 г;

сир – 40 г;

зелень, оливкова олія;

часник – за бажанням.

Спосіб приготування

Сир натерти на крупній тертці. Помідори, зелень дрібно порізати і змішати з сиром. Додати подрібнений часник. Хліб змастити оливковою олією. Викласти на нього суміш із сиру і помідорів. Запікати п'ять-сім хвилин за температури 200 градусів.

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