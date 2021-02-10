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Еротично-гастрономічний квест по тілу: 5 сексуальних продуктів для закоханих

Сьогодні, 19:26

Матеріал для людей дорослих, а також тих, хто знаєються на солодкому

Ну а чому б і ні? Чому б не ризикнути і запропонувати своїм обранцям еротично-гастрономічний квест. Якщо ваші стосунки тільки зароджуються, це їх зміцнить, якщо ви давно одне одного кохаєте, але ніколи не практикували подібне, то, напевно, настав час. Для цього вам знадобляться продукти солодкі та рідкі, а ще – трохи сміливості та фантазії. Якщо ви хочете, щоб цей День закоханих став особливим, то обов'язково скористайтеся цими класними LOVEхаками.

Кілька рекомендацій і попереджень, перед тим, як почати:

  • продукти, які будуть на тілі коханого, мають бути кімнатної температури
  • продукти, які будуть на тілі коханого, мають бути не алергічними
  • і якщо після такого квесту вам не треба мити посуд, то простирадло, де лежатиме коханий, доведеться прати

Суші

Цей трюк ми спостерігали в фільмах 90-х про японських якудза. Пам'ятайте, як розважалися ці хлопці? Такий квест підійде для закоханих, які люблять суші та погано володіють майстерністю управляти китайськими паличками. Замовте улюблений сет і не використовуйте васабі, щоб ваш День закоханих не минув з гіркуватим присмаком.

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Мед

Це взагалі найеротичніший продукт. Він красивий, ароматний, має тягучку структуру і добре тримається на шкірі. Єдине, що треба врахувати – мед алергичний і дуже солодкий. Тож поставте десь поруч склянку з водою або чаєм.

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Морозиво

Навіть якщо ви дотримуєтеся дієти і морозиво для вас заборонено, можна використовувати менш калорійне, тобто фруктове. Тільки морозиво перед застосуванням варто трохи підігріти, щоб вам і коханому було комфортно. Слідкуйте, щоби порція не втратила свого красивого вигляду: несподівано не випала з вафельного ріжка або зіскочило з палички, якщо у вас буде заморожений сік.

Збиті вершки

З цим продуктом відкриваються далекі горизонти. По-перше, їх можна використовувати в якості спідньої білизни, по-друге, за допомогою пензля ними можна щось зобразити на тілі коханого. Досвідчені люди рекомендують брати в таких випадках шматочки фруктів – банани, манго – так смачніше і красивіше.

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Шоколад

Мало того, що шоколад – потужний афродизіак, його люблять практично всі. Для цього треба купити хороший шоколад (День святого Валентина один раз на рік, тому постарайтеся), розтопити його та перелити в красиву ємність. Ласощі можна використовувати за тією ж схемою, що і з вершками (див. вище). Красиво, звісно, буде, якщо ви використовуєте білий і темний шоколад. Уявляєте, які будуть візерунки і як буде смачно?

У цьому матеріалі знайдете ще 8 потужних афродизіаків для чуттєвого вечері.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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