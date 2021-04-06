5 пісних салатів, які сподобаються найвибагливішим

А також тим, хто зараз сидить на дієті

Великий піст цього року триватиме до 1 травня. Багато хто нині дотримуються особливого харчування. І щоб зробити своє меню різноманітним, цікавим і смачним, докладати особливих зусиль не треба. Можна приготувати оригінальні пісні салати, які сподобаються найвибагливішим.

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Теплий салат із сочевицею і запеченим перцем

Фото: instagram.com/shakti_massage/

Інгредієнти

Кабачок, болгарський перець, авокадо – по 1 шт.

Сочевиця – 200 г

В'ялені помідори – 8 шт.

Цибуля – 1 шт. (маленька)

Сік лимона – 1 ст. л.

Сіль, перець, олія від в'ялених томатів – за смаком

Спосіб приготування

Кабачок і перець порізати великими кубиками, скропити олією і запекти в духовці до м'якості за 200 градусів. Сочевицю відварити у воді в пропорції 1:2 приблизно 20 хвилин. Нарізати авокадо і цибулю, додати кабачок, перець, сочевицю, в'ялені томати (можна порізати). Заправити соком лимона і невеликою кількістю олії з в'ялених томатів, посолити, поперчити за смаком.

Салат з баклажанів

Фото: Фото: instagram.com/lu_soul/

Інгредієнти

Баклажан, помідор, перець болгарський – по 1 шт.

Кетчуп – 3 ст. л.

Соєвий соус – 2 ст. л.

Часнику – 1 зуб.

Крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.

Олія для смаження

Спосіб приготування

Баклажан нарізати півкільцями. Змішати тертий часник, кетчуп і соєвий соус. Перемішати соус з баклажанами, дати постояти 15 хвилин. Обваляти баклажани в крохмалі та обсмажити з двох боків на олії. Прибрати на паперовий рушник. Помідори і перець порізати кубиками, змішати з баклажанами. Заправити оливковою олією і соєвим соусом до смаку.

Вінегрет з маринованими опеньками

Фото: instagram.com/postnie_bluda/

Інгредієнти

Буряк – 6 шт.

Картопля – 7 шт.

Мариновані опеньки – 1 банка

Цибуля – 1 шт.

Оливкова олія – 8 ст. л.

Оцет яблучний – 2 ст. л.

Сіль, перець, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Буряк, картоплю відварити або запекти. Порізати кубиками. Цибулю нарізати дрібно. Обшпарити окропом. З грибів злити рідину. Видалити спеції. Змішати картоплю, буряк, гриби, цибулю. Додати зелень. Посолити, поперчити. Змішати масло з оцтом. Заправити салат.

Пісні фаршировані помідори

Фото: instagram.com/palomniks/

Інгредієнти

Томати – 6 шт.

Кукурудза консервована – 100 г

Горошок консервований – 100 г

Тофу – 100 г

Огірок свіжий – 1 шт.

Пісний майонез – 50 г

Кріп – 1 пучок

Базилік – 1 гілочка

Спосіб приготування

У томатів відрізати верхню частину, за допомогою ложки видалити середину. Огірок очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками. Подрібнити кріп. Тофу нарізати дрібними кубиками, з'єднати з огірком, кукурудзою, горошком, кропом і соєвим майонезом. Майонезу є альтернативна заміна: подрібнені горіхи кеш'ю з додаванням лимонного соку. Розмішати, розподілити за формами – помідорам, прикрасити базиліком.

Салат з грейпфрутом і авокадо

Фото: instagram.com/lyubov.kudrya/

Інгредієнти

Рукола – середній пучок

Грейпфрут – 2 шт.

Лук-шалот – 2 шт.

Листя салату – 1 пучок

Оцет (білий винний) – 2 ст. л.

Сік лимонний – 1 ст. л.

Сіль, перець чорний – за смаком

Оливкова олія – 3 ст. л.

Авокадо – 2 шт.

Кінза (листя, для прикраси)

Спосіб приготування

Салат промити і порвати на невеликі гілочки. Дрібно натерти цедру половини грейпфрута. Зняти з грейпфрутів всю шкіру і розділити на сегменти. Цибулю дрібно порізати. Змішати цедру, цибулю, оцет, лимонний сік і дрібку солі. Залишити настоятися 15 хвилин. Поступово влити оливкову олію, постійно збиваючи заправку вінчиком. Авокадо очистити, видалити кісточку та порізати на шматочки середньої товщини. Викласти скибочки авокадо на тарілки і відразу полити невеликою кількістю заправки, щоб вони не потемніли. Посолити і поперчити. Викласти листя салату в окрему миску, щедро полити їх заправкою і акуратно розмішати. Додати солі й перцю за необхідності. Викласти салатні листя в тарілку поверх авокадо. Додати часточки грейпфрута і прикрасити листям кінзи. Подавати з залишилася заправкою.

Тут зібрані рецепти ще 5 пісних страв і вони сподобаються всім.

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