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5 пісних салатів, які сподобаються найвибагливішим

Сьогодні, 13:23

А також тим, хто зараз сидить на дієті

Великий піст цього року триватиме до 1 травня. Багато хто нині дотримуються особливого харчування. І щоб зробити своє меню різноманітним, цікавим і смачним, докладати особливих зусиль не треба. Можна приготувати оригінальні пісні салати, які сподобаються найвибагливішим.

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Теплий салат із сочевицею і запеченим перцем

Фото: instagram.com/shakti_massage/

Інгредієнти

  • Кабачок, болгарський перець, авокадо – по 1 шт.
  • Сочевиця – 200 г
  • В'ялені помідори – 8 шт.
  • Цибуля – 1 шт. (маленька)
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Сіль, перець, олія від в'ялених томатів – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачок і перець порізати великими кубиками, скропити олією і запекти в духовці до м'якості за 200 градусів.
  2. Сочевицю відварити у воді в пропорції 1:2 приблизно 20 хвилин.
  3. Нарізати авокадо і цибулю, додати кабачок, перець, сочевицю, в'ялені томати (можна порізати).
  4. Заправити соком лимона і невеликою кількістю олії з в'ялених томатів, посолити, поперчити за смаком.

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Салат з баклажанів

Фото: Фото: instagram.com/lu_soul/

Інгредієнти

  • Баклажан, помідор, перець болгарський – по 1 шт.
  • Кетчуп – 3 ст. л.
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Часнику – 1 зуб.
  • Крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.
  • Олія для смаження

Спосіб приготування

  1. Баклажан нарізати півкільцями.
  2. Змішати тертий часник, кетчуп і соєвий соус.
  3. Перемішати соус з баклажанами, дати постояти 15 хвилин.
  4. Обваляти баклажани в крохмалі та обсмажити з двох боків на олії.
  5. Прибрати на паперовий рушник.
  6. Помідори і перець порізати кубиками, змішати з баклажанами.
  7. Заправити оливковою олією і соєвим соусом до смаку.

Вінегрет з маринованими опеньками

Фото: instagram.com/postnie_bluda/

Інгредієнти

  • Буряк – 6 шт.
  • Картопля – 7 шт.
  • Мариновані опеньки – 1 банка
  • Цибуля – 1 шт.
  • Оливкова олія – 8 ст. л.
  • Оцет яблучний – 2 ст. л.
  • Сіль, перець, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Буряк, картоплю відварити або запекти. Порізати кубиками.
  2. Цибулю нарізати дрібно. Обшпарити окропом. З грибів злити рідину. Видалити спеції.
  3. Змішати картоплю, буряк, гриби, цибулю. Додати зелень. Посолити, поперчити.
  4. Змішати масло з оцтом. Заправити салат.

Пісні фаршировані помідори

Фото: instagram.com/palomniks/

Інгредієнти

  • Томати – 6 шт.
  • Кукурудза консервована – 100 г
  • Горошок консервований – 100 г
  • Тофу – 100 г
  • Огірок свіжий – 1 шт.
  • Пісний майонез – 50 г
  • Кріп – 1 пучок
  • Базилік – 1 гілочка

Спосіб приготування

  1. У томатів відрізати верхню частину, за допомогою ложки видалити середину.
  2. Огірок очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками. Подрібнити кріп.
  3. Тофу нарізати дрібними кубиками, з'єднати з огірком, кукурудзою, горошком, кропом і соєвим майонезом.
  4. Майонезу є альтернативна заміна: подрібнені горіхи кеш'ю з додаванням лимонного соку.
  5. Розмішати, розподілити за формами – помідорам, прикрасити базиліком.

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Салат з грейпфрутом і авокадо

Фото: instagram.com/lyubov.kudrya/

Інгредієнти

  • Рукола – середній пучок
  • Грейпфрут – 2 шт.
  • Лук-шалот – 2 шт.
  • Листя салату – 1 пучок
  • Оцет (білий винний) – 2 ст. л.
  • Сік лимонний – 1 ст. л.
  • Сіль, перець чорний – за смаком
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Авокадо – 2 шт.
  • Кінза (листя, для прикраси)

Спосіб приготування

  1. Салат промити і порвати на невеликі гілочки. Дрібно натерти цедру половини грейпфрута. Зняти з грейпфрутів всю шкіру і розділити на сегменти. Цибулю дрібно порізати.
  2. Змішати цедру, цибулю, оцет, лимонний сік і дрібку солі. Залишити настоятися 15 хвилин.
  3. Поступово влити оливкову олію, постійно збиваючи заправку вінчиком.
  4. Авокадо очистити, видалити кісточку та порізати на шматочки середньої товщини.
  5. Викласти скибочки авокадо на тарілки і відразу полити невеликою кількістю заправки, щоб вони не потемніли. Посолити і поперчити.
  6. Викласти листя салату в окрему миску, щедро полити їх заправкою і акуратно розмішати. Додати солі й перцю за необхідності.
  7. Викласти салатні листя в тарілку поверх авокадо. Додати часточки грейпфрута і прикрасити листям кінзи. Подавати з залишилася заправкою.

Тут зібрані рецепти ще 5 пісних страв і вони сподобаються всім.

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