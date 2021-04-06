5 пісних салатів, які сподобаються найвибагливішим
А також тим, хто зараз сидить на дієті
Великий піст цього року триватиме до 1 травня. Багато хто нині дотримуються особливого харчування. І щоб зробити своє меню різноманітним, цікавим і смачним, докладати особливих зусиль не треба. Можна приготувати оригінальні пісні салати, які сподобаються найвибагливішим.
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Теплий салат із сочевицею і запеченим перцем
Інгредієнти
- Кабачок, болгарський перець, авокадо – по 1 шт.
- Сочевиця – 200 г
- В'ялені помідори – 8 шт.
- Цибуля – 1 шт. (маленька)
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Сіль, перець, олія від в'ялених томатів – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок і перець порізати великими кубиками, скропити олією і запекти в духовці до м'якості за 200 градусів.
- Сочевицю відварити у воді в пропорції 1:2 приблизно 20 хвилин.
- Нарізати авокадо і цибулю, додати кабачок, перець, сочевицю, в'ялені томати (можна порізати).
- Заправити соком лимона і невеликою кількістю олії з в'ялених томатів, посолити, поперчити за смаком.
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Салат з баклажанів
Інгредієнти
- Баклажан, помідор, перець болгарський – по 1 шт.
- Кетчуп – 3 ст. л.
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Часнику – 1 зуб.
- Крохмаль кукурудзяний – 2 ст. л.
- Олія для смаження
Спосіб приготування
- Баклажан нарізати півкільцями.
- Змішати тертий часник, кетчуп і соєвий соус.
- Перемішати соус з баклажанами, дати постояти 15 хвилин.
- Обваляти баклажани в крохмалі та обсмажити з двох боків на олії.
- Прибрати на паперовий рушник.
- Помідори і перець порізати кубиками, змішати з баклажанами.
- Заправити оливковою олією і соєвим соусом до смаку.
Вінегрет з маринованими опеньками
Інгредієнти
- Буряк – 6 шт.
- Картопля – 7 шт.
- Мариновані опеньки – 1 банка
- Цибуля – 1 шт.
- Оливкова олія – 8 ст. л.
- Оцет яблучний – 2 ст. л.
- Сіль, перець, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Буряк, картоплю відварити або запекти. Порізати кубиками.
- Цибулю нарізати дрібно. Обшпарити окропом. З грибів злити рідину. Видалити спеції.
- Змішати картоплю, буряк, гриби, цибулю. Додати зелень. Посолити, поперчити.
- Змішати масло з оцтом. Заправити салат.
Пісні фаршировані помідори
Інгредієнти
- Томати – 6 шт.
- Кукурудза консервована – 100 г
- Горошок консервований – 100 г
- Тофу – 100 г
- Огірок свіжий – 1 шт.
- Пісний майонез – 50 г
- Кріп – 1 пучок
- Базилік – 1 гілочка
Спосіб приготування
- У томатів відрізати верхню частину, за допомогою ложки видалити середину.
- Огірок очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками. Подрібнити кріп.
- Тофу нарізати дрібними кубиками, з'єднати з огірком, кукурудзою, горошком, кропом і соєвим майонезом.
- Майонезу є альтернативна заміна: подрібнені горіхи кеш'ю з додаванням лимонного соку.
- Розмішати, розподілити за формами – помідорам, прикрасити базиліком.
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Салат з грейпфрутом і авокадо
Інгредієнти
- Рукола – середній пучок
- Грейпфрут – 2 шт.
- Лук-шалот – 2 шт.
- Листя салату – 1 пучок
- Оцет (білий винний) – 2 ст. л.
- Сік лимонний – 1 ст. л.
- Сіль, перець чорний – за смаком
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Авокадо – 2 шт.
- Кінза (листя, для прикраси)
Спосіб приготування
- Салат промити і порвати на невеликі гілочки. Дрібно натерти цедру половини грейпфрута. Зняти з грейпфрутів всю шкіру і розділити на сегменти. Цибулю дрібно порізати.
- Змішати цедру, цибулю, оцет, лимонний сік і дрібку солі. Залишити настоятися 15 хвилин.
- Поступово влити оливкову олію, постійно збиваючи заправку вінчиком.
- Авокадо очистити, видалити кісточку та порізати на шматочки середньої товщини.
- Викласти скибочки авокадо на тарілки і відразу полити невеликою кількістю заправки, щоб вони не потемніли. Посолити і поперчити.
- Викласти листя салату в окрему миску, щедро полити їх заправкою і акуратно розмішати. Додати солі й перцю за необхідності.
- Викласти салатні листя в тарілку поверх авокадо. Додати часточки грейпфрута і прикрасити листям кінзи. Подавати з залишилася заправкою.
Тут зібрані рецепти ще 5 пісних страв і вони сподобаються всім.
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