5 лайфхаків для тих, хто втомився проводити час на кухні

Для початку подбайте про меню на весь тиждень і про заготівлі. Це можуть бути курячі відбивні, шматок відвареної яловичини, нарізані овочі для перших страв. Залишки рису можна обсмажити з яйцем і зеленню та отримати смачний гарнір

Лайфхаки, які допоможуть заощаджувати час на кухні / Фото: Depositphotos

Навіть з усією величезною любов'ю до готування їжі іноді цей процес стає більше, ніж обтяжливим. Тоді на допомогу приходять рекомендації не тільки визнаних професіоналів, таких, як Джеймі Олівер, а й менш іменитих господинь. Наприклад, потрібно подбати про заготівлі та домашні напівфабрикати, а ще – не боятися використовувати залишки їжі. Отже, 5 лайфхаків для тих, хто втомився проводити багато часу на кухні. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, в якому магазині найвигідніше купити продукти для пікніка.

Лайфхак №1. Подбайте про домашні напівфабрикати і заготівлі

Заготовити про запас можна не тільки відбивні, а й сирники / Фото: depositphotos.com

Наприклад, відваріть гречану кашу. Вона подобається всім. Може бути як гарніром, так і подаватися з молоком або сухофруктами. Заздалегідь підготуйте відбивні з курячої грудки, в будь-який час їх можна швидко посмажити. Або ж відваріть шматок яловичини – її можна розігріти і подавати до гарніру або зробити з неї фарш до макаронів.

У холодильнику завжди мають бути овочі, свіжі або заморожені. Заздалегідь також можна нарізати цибулю і натерти моркву для супу, поклавши подрібнені овочі в контейнер або вакуумну упаковку.

Лайфхак №2. Заощаджуйте час на процесах приготування

Використовуйте духовку, так ви витрачатимете менше часу / Фото: Unsplash

Найелементарніше – запікати або тушкувати в духовці. Це можуть бути всілякі рагу або просто м'ясо.

Лайфхак №3. Не бійтеся заморожувати вже готову їжу

Заморозити можна навіть варену вівсянку, фото: popsugar.com

Це можуть бути як перші страви, так і основні з гарнірами. Суп, у хорошому контейнері, можна зберігати до 3 днів, макарони – до 5 днів, а готові відбивні, якщо вони не в клярі, можуть не втрачати свій смак до 7 днів. Заморожувати можна і варену вівсянку.

Лайфхак № 4. Використовуйте залишки їжі. Так ви ще зможете заощаджувати на продуктах

Залишився рис? Приготуйте з нього оновлений гарнір / Фото: Depositphotos

Якщо у вас залишився з учора рис, його можна обсмажити з яйцем і зеленню – отримаєте повноцінну страву. Залишилося м'ясо? Теж обсмажте його, додайте овочі та соус, загорніть у лаваш – отримаєте домашню шаурму. Покладіть залишки крупи в суп або салат, так у страви з'являться додаткові відтінки смаку і текстура. Трохи залежалася зелень і овочі – подрібніть їх у блендері – отримаєте смузі.

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Лайфхак № 5. Складайте меню на тиждень

Складайте меню на тиждень / Фото: Pexels

Навіть приблизне меню допоможе неабияк заощаджувати час на кухні. Адже часто ми витрачаємо час на те, щоб придумати, що приготувати. Меню бажано складати на вихідних, щоб придбати необхідні продукти на весь тиждень.

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