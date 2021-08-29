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5 лайфхаків, щоб приготувати по-справжньому смачне лате вдома

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 серпня, 07:01
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Для домашнього лате візьміть молоко 3,2% жирності, перед збиванням його потрібно буде підігріти. А після того, як ви зварили еспресо, процідіть. Подавати лате рекомендують в скляних високих чашках
Як приготувати лате в домашніх умовах
Як приготувати лате в домашніх умовах / Фото: instagram.com/gulsahsblog/

Лате – це напій більше для тих, хто любить мінімум ноток кави та максимум насиченого молочного смаку. Якщо в еспресо мокіато молока зовсім трохи, то в лате його втричі більше. Плюс молочна піна зверху. І для різноманітності серед ваших звичних чашок з кавою можна приготувати лате вдома. Це не складно. Всі подробиці знайдете нижче.

Класичні пропорції лате і чому це важливо

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Це важливо насамперед, коли ви готуєте лате вдома. У кав'ярнях, якщо ви встигли помітити, напій подають у великих обсягах – понад 300 мл.

Класичні ж пропорції – це 50 мл еспресо, 150 мл молока, 50 мл піни. Тобто легко порахувати, що правильна порція лате – 200 мл.

Щоб випити справжнє лате, приготуйте його саме з цією пропорцією інгредієнтів.

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Лате подають у чашках из прозорого скла, але це не принципово
Лате подають у чашках из прозорого скла, але це не принципово / Фото: instagram.com/ozlmk87/

  1. Молоко. Воно має бути жирним, а саме – 3, 5%. Це додасть напою ніжної текстури і певної тягучості. Перед збиванням молоко потрібно підігріти до 30-40 градусів.
  2. Піна для лате має бути насичена киснем, з великою кількістю бульбашок.
  3. Після того, як ви зварили еспресо, обов'язково процідіть його. Інакше ви зіпсуєте текстуру напою.
  4. Для лате бариста рекомендують арабіку.
  5. Для насиченішого молочного аромату і смаку, певну кількість молока можна замінити вершками.

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Як приготувати лате в домашніх умовах

Лате в домашніх умовах – рецепт
Лате в домашніх умовах – рецепт / Фото: instagram.com/pop_kelzdancer/

Інгредієнти

  • Мелена кава – 2 ч. л.
  • Вода – 80 мл
  • Молоко 3,2% – 150-200 мл
  • Цукор і добавки – за смаком
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Спосіб приготування

  1. Зварити еспресо, відміряти 50 мл, процідити і відставити.
  2. Молоко підігріти до 30 градусів, збивати міксером більше 3 хвилин до утворення пористої піни.
  3. Підготовлене молоко злегка нагріти в мікрохвильовці, приблизно до 30-40 градусів.
  4. Підігріти високу чашку в мікрохвильовці або обдати її окропом. Вилити молоко з піною.
  5. Обережно по краю чашки або за допомогою леза ножа влити теплу каву.
  6. Залишки піни викласти на поверхню напою.

Перед лате приготуйте і спробуйте грінки з тартаром з лосося. Оригінальний рецепт дивіться у відео.

Тут читайте все про сиропи для кави.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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