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5 коктейлів із шампанським до 8 Березня з подругами

Сьогодні, 19:28

Поєднаємо шампанське з горілкою, лікерами і соками

Пити шампанське в форматі класики іноді нудно. Як вийти з ситуації, запитаєте ви? Робити коктейлі, звичайно, і використовувати шампанське як основу. Розповідаємо, як приготувати найкращі коктейлі з шампанським. Вони ідеально підходять до 8 Березня. Щоправда, назва одного може налякати, а рецепт інших вдасться максимально легко.

Коктейлі – коктейлями, але про подарунки на 8 Березня теж не треба забувати. Якщо ви в пошуках оригінальних ідей – переходьте на наш подарунковий календар. Знайдете вдалу ідею, яку зможете реалізувати навесні.

"Королівський гранд"

Легкий за рецептурою, але смачний коктейль з додаванням ігристого. Саме через нього "Мімозі" часто зраджують і обирають "Королівський гранд".

Складові

  1. лікер Grand Marnier;
  2. слайс апельсину;
  3. шампанське.

Grand Royal
Grand Royal
Фото: Getty Images

Спосіб приготування:

  1. налийте в келих 3/4 частини лікеру;
  2. налийте шампанське;
  3. додайте апельсин для прикраси.

Використовуйте стакан форми флейти.

"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня"

Так, назва дещо лякає, але повірте, рецептура коктейлю і кінцеве гастрономічне задоволення доставлять. І типовий брют вже не буде таким передбачуваним, як в коктейлі "Мімоза".

Складові

  1. 120 мл шампанського брют;
  2. 45 мл абсенту.

"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня"
"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня"
Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

  1. налийте абсент в келих;
  2. додайте холодний брют;
  3. пийте і насолоджуйтеся коктейлем.

Використовуйте стакан форми флейти.

Sgroppino

Ідеальний варіант для тих, хто любить горілку і шампанське, але досі не знав, як можна поєднати ці два продукти.

Складові

  1. 2 ч. ложки лимонного сорбету;
  2. 1 ч. ложки горілки;
  3. шампанське.

Sgroppino
Sgroppino
Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

  1. покладіть лимонний сорбет на дно келиха;
  2. додайте горілку;
  3. долийте шампанське доверху келиха.

Використовуйте стакан форми флейти.

"B2C2"

Якщо ви віддаєте перевагу коктейлям на основі лікеру та коньяку, а ще й любите шампанське, то цей варіант для вас. Тому що тут максимум лікеру, мінімум коньяку і не без родзинки – брюту.

Складові

  1. 30 мл коньяку;
  2. 30 мл лікеру "Benedictine";
  3. 30 мл лікеру "Куантро";
  4. 120 мл шампанського брют.

B2C2
B2C2
Фото: Pinterest

Спосіб приготування

  1. змішайте коньяк, лікер "Benedictine" і "Куантро";
  2. долийте в суміш брют кімнатної температури;
  3. змішайте отриману суміш з льодом;
  4. процідіть в склянку.

Подавайте в склянці форми олд фешн.

"Тропічна мімоза"

Цей коктейль для любителів п'яних фруктових поєднань. Бо шампанське в цьому коктейлі зробить свою справу.

Складові

  1. 60 мл апельсинового соку;
  2. 30 мл ананасового соку;
  3. 2 ст. ложки гренадіна;
  4. 30 мл шампанського брют.

"Тропічна мімоза"
"Тропічна мімоза"
Фото: Getty Images

Спосіб приготування

  1. змішайте соки і налийте в ⅔ частини келиха;
  2. додайте брют холодної температури і гренадін.

Використовуйте стакан форми флейта.

Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити ігристе на Масляну.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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