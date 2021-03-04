5 коктейлів із шампанським до 8 Березня з подругами

Поєднаємо шампанське з горілкою, лікерами і соками

Пити шампанське в форматі класики іноді нудно. Як вийти з ситуації, запитаєте ви? Робити коктейлі, звичайно, і використовувати шампанське як основу. Розповідаємо, як приготувати найкращі коктейлі з шампанським. Вони ідеально підходять до 8 Березня. Щоправда, назва одного може налякати, а рецепт інших вдасться максимально легко.

Коктейлі – коктейлями, але про подарунки на 8 Березня теж не треба забувати. Якщо ви в пошуках оригінальних ідей – переходьте на наш подарунковий календар. Знайдете вдалу ідею, яку зможете реалізувати навесні.

Легкий за рецептурою, але смачний коктейль з додаванням ігристого. Саме через нього "Мімозі" часто зраджують і обирають "Королівський гранд".

Складові

лікер Grand Marnier; слайс апельсину; шампанське.

Grand Royal Фото: Getty Images

Спосіб приготування:

налийте в келих 3/4 частини лікеру; налийте шампанське; додайте апельсин для прикраси.

Використовуйте стакан форми флейти.

"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня"

Так, назва дещо лякає, але повірте, рецептура коктейлю і кінцеве гастрономічне задоволення доставлять. І типовий брют вже не буде таким передбачуваним, як в коктейлі "Мімоза".

Складові

120 мл шампанського брют; 45 мл абсенту.

"Смерть Ернеста Хемінгуея в другій половині дня" Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

налийте абсент в келих; додайте холодний брют; пийте і насолоджуйтеся коктейлем.

Використовуйте стакан форми флейти.

Sgroppino

Ідеальний варіант для тих, хто любить горілку і шампанське, але досі не знав, як можна поєднати ці два продукти.

Складові

2 ч. ложки лимонного сорбету; 1 ч. ложки горілки; шампанське.

Sgroppino Фото: Pinterest

Спосіб приготування:

покладіть лимонний сорбет на дно келиха; додайте горілку; долийте шампанське доверху келиха.

Використовуйте стакан форми флейти.

Якщо ви віддаєте перевагу коктейлям на основі лікеру та коньяку, а ще й любите шампанське, то цей варіант для вас. Тому що тут максимум лікеру, мінімум коньяку і не без родзинки – брюту.

Складові

30 мл коньяку; 30 мл лікеру "Benedictine"; 30 мл лікеру "Куантро"; 120 мл шампанського брют.

B2C2 Фото: Pinterest

Спосіб приготування

змішайте коньяк, лікер "Benedictine" і "Куантро"; долийте в суміш брют кімнатної температури; змішайте отриману суміш з льодом; процідіть в склянку.

Подавайте в склянці форми олд фешн.

Цей коктейль для любителів п'яних фруктових поєднань. Бо шампанське в цьому коктейлі зробить свою справу.

Складові

60 мл апельсинового соку; 30 мл ананасового соку; 2 ст. ложки гренадіна; 30 мл шампанського брют.

"Тропічна мімоза" Фото: Getty Images

Спосіб приготування

змішайте соки і налийте в ⅔ частини келиха; додайте брют холодної температури і гренадін.

Використовуйте стакан форми флейта.

Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити ігристе на Масляну.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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