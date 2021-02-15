4 види сирів: які обрати, щоб не набрати зайвої ваги

Відмовитися від сиру неможливо, але треба знати, як правильно його їсти

Навіть уявляти собі, що сир зникне з раціону – мозок відмовляється. Його ми їстимемо завжди. Не дарма сир є одним з найулюбленіших продуктів у багатьох країнах. Хтось віддає перевагу м'яким сирам – феті чи моцарелі, хтось обожнює короля сирів – пармезан. Є ті, хто має особливу любов для специфічних для багатьох козячих сирів. А от як правильно їх їсти – зранку чи на вечерю, з чим їх можна поєднувати – та взагалі, які сири є більш або менш дієтичними – розповіла дієтолог Наталія Самойленко.

Фото: Наталія Самойленко, дієтолог

"Насправді, головне правило щасливого симбіозу – це дозування та міра. Не відмовляйте в задоволенні, але робіть це помірно та собі на користь. Сир – це чудове джерело кальцію, жиру та білка. Містить велику кількість вітамінів А, В12, цинку, фосфору та рибофлавіну. Сир, виготовлений з худоби, яка на всі 100% вигодовується натуральною травою та рослинними культурами, має найбільший вміст поживних речовин, омега-3 ЖК та вітаміну К2. Добова норма сирів: білі сири – 100-125 г на день, пармезан – 30 г на день", – зазначає Наталія Самойленко.

Які сири обрати, щоб не набрати зайвої ваги?

Фото: freepik.com



Моцарела

Порівняно з іншими представниками сирів, містить менше натрію та енергетичної цінності. Крім того, у складі має бактерії з пробіотичними властивостями: Lactobacillus casei та Lactobacillus fermentum, які можуть поліпшити роботу кишківника, посилити імунну відповідь, допомагаючи боротися із запальними процесами.



Фета

Овече молоко надає сиру гострішого смаку, козяче – м’якішого. Забезпечує організм кон’югованою (зв’язаною) лінолевою кислотою (CLA), яку пов’язують зі зменшенням жиру в організмі та покращенням складу тіла.

Гіпоалергенна альтернатива продуктів з коров’ячого молока. Порівняно з ним, містить більше середньоланцюгових жирних кислот, що швидко розщеплюються і краще засвоюються організмом, рідше запасаючись у формі жиру. Крім того, капринова кислота у складі має антибактеріальні та протизапальні властивості. Козячий сир – джерело кальцію, фосфору, міді, селену, магнію та ніацину (вітамін В3).



Пармезан

Мінімально лактозовмісний, тому для "сирних" любителів з непереносимістю молочного цукру стане рятівником. Однак! Слідкуйте за самопочуттям. При несприятливих симптомах молочні продукти краще уникати. Пармезан багатий вітамінами та мінералами, такими як кальцій, вітамін А, В6, В12, фосфор, цинк та мідь.

Який сир можна їсти на сніданок і вечерю?

Сніданок

Залежно від статусу білкового та вуглеводного обміну, поставленої мети стосовно ваги та стану здоров'я обирайте білий молодий сир. Без плісняви – це дуже важливо. Їжте ці сири з овочами або зі складними вуглеводами (бобові, крупи, злаки).

Вечеря

Також прекрасним варіантом будуть білі сири з овочами. Щоправда, якщо є діабет 2 типу, то від сиру варто відмовитися.

Кому ще треба відмовитися від сирів

Деякі люди мають чутливість до сиру. Він містить лактозу – молочний цукор, який не кожен організм здатен адекватно засвоїти. Лактоза спричиняє вздуття та біль у шлунку. Крім непереносимості лактозу, у людей може бути алергія на молочний білок – казеїн. І тут може нашкодити навіть маленький шматок.

Тут дізнаєтеся, кому можна пити молоко і скільки, а кому варто виключити його з раціону.

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