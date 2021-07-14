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4 ефективних способа перевірити мед на якість

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
14 липня, 15:50
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Через дефіцит ціни на мед уже зросли. На столичному ринку за акацієвий і липовий мед просять від 400 гривень за літр
Як відрізнити хороший мед від підробки
Як відрізнити хороший мед від підробки / Фото: Unsplash

Медовий дефіцит! Пасічники кивають на поганий урожай. Тому улюбленого літнього меду з акації і липи – мало. Але на ринку і в інтернеті пропозицій багато. Чи є цей мед натуральним і як виявити підробку – далі в матеріалі.

На пасіці кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри конярства та бджільництва НУБіП Миколи Войналовича пасіки не порожні. Солодкий продукт з акації тут вже дозрів, але його не встигли відкачати. Пасічник розкриває таємницю, як вибрати справжній мед.

За його словами, якщо мед запечатаний восковими кришечками – це гарантія того, що лабораторія вулика дала добро. Бджоляр зрізає цей верхній шар кришечок і відкачує мед.

Правда, на цій пасіці великим урожаєм похвалитися зараз не можуть. Погода в цьому році підвела по всій Україні: пізня весна і проливні дощі завадили рясному цвітінню. Але ось парадокс. Меду у бджолярів в цьому році мало, а на прилавках його – хоч лопатою гребуть.

Як відрізнити хороший мед від підробки

В тренді

Президент "Спілки пасічників України" Володимир Стретович каже, що кількість бджолосімей в світі збільшилося на 8,5 відсотків. А кількість меду – на 62 відсотки. Це означає, що з'явився фальшивий.

Збалансований дягилевий мед – це Терези
Збалансований дягилевий мед – це Терези / Фото: unsplash.com

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, важливо знати кілька секретів:

  1. Недобросовісні перекупники можуть додавати крохмаль до меду. Це робиться для загустіння і збільшення маси. Щоб перевірити, чи є домішки, треба розчинити мед у воді і додати крапельку йоду. Якщо продукт справжній – колір не зміниться. Якщо ж міститься крохмаль – то з'явиться синій колір.
  2. Ще один метод перевірки від професійного пасічника. Його можна застосувати прямо на ринку: свіжий мед – густий і на поверхні утворюється гірочка, коли мед стікає з ложки. А не розтікається на всі боки.
  3. Ще один спосіб – нанести краплю на папір: якщо мед неякісний – в ньому багато вологи. І навколо краплі утворюються водяні кола.
  4. Вартість – також своєрідний маркер якості меду. Справжній не може бути дешевим. Якщо вас приваблюють літром меду за 100 гривень – час насторожитися. За такі гроші можуть продавати тільки торішній.

Що в цьому році з цінами на мед

Через дефіцит ціни на мед уже зросли. На столичному ринку за акацієвий і липовий мед просять від 400 гривень за літр. Це в півтора раза більше, ніж в минулому році.

У регіонах дешевше. У Запоріжжі в цьому році мед коштує від 180 гривень за літр. У Харкові – від 200.

Тим часом ми з'ясували, як приготувати малинове варення без варіння за 10 хвилин – рецепт швидкої заготовки на зиму.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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