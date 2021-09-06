3 салати з теплих овочів для затишного обіду та вечері

Найпопулярніші цього сезону овочі – баклажани, помідори, перець. Зрозуміло, що для таких салатів вони мають бути трохи підсмаженими і протушкованими. Прикрасьте свій салат кунжутом і свіжою зеленню

Салати з теплих овочів / Фото: instagram.com/bazilikkitchen/

У чому краса теплих овочевих салатів? Їх максимально просто приготувати і вони – чудовий гарнір до м'яса або корисна вечеря для тих, хто стежить за стрункістю. У сезон перцю, баклажанів та помідорів такий салат ще й недороге задоволення. Головне завдання – правильно протушкувати інгредієнти, не забуваючи приправляти їх, ну й подавати одразу ж. Таким салатам не можна остигати. Отже, якщо любите овочеві салати на сніданок, обід або вечерю, які ще й зігрівають, то ці рецепти можуть стати в нагоді.

Теплий салат з баклажанами

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Теплий салат з баклажанами / Фото: instagram.com/dobryanochka/

Інгредієнти

Баклажани, болгарський перець – по 2 шт.

Молода морква – 3 шт.

Помідори – 3 шт.

Вершкове масло – 3 ст. л.

Часник – 2 зуб.

Італійські трави, перець, сіль, кунжут – за смаком

Сік лимона, цукор – по 1 ч. л.

Спосіб приготування

Замочити баклажани в солоній воді (1 ст. л. солі на 1 літр води) на 10-15 хвилин. Нарізати невеликими шматочками баклажани, перець, моркву, помідори. Викласти на деко, застелене пергаментним папером. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати видавлений через прес часник, цукор. Додати всі овочі, перемішати. Додати перець і трави. Запікати 15-20 хвилин за 170 градусів. Викласти овочі на тарілку, злегка збризнути соком лимона, посолити якщо потрібно, посипати кунжутом і зеленню.

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Теплий салат з кабачків, перцю і моркви

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Теплий салат з кабачків, моркви і перцю / Фото: instagram.com/inna_and_foodblog/

Інгредієнти

Морква – 150 г

Перець болгарський – 150 г

Кабачок – 150 г

Корінь селери – 150 г

Оливкова олія – 5 ст. л

Сіль, перець, копчена паприка – за смаком

Кунжут – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Усі інгредієнти очистити, натерти на тертці для корейської моркви. Тушкувати на оливковій олії до готовності (20 хвилин). Наприкінці додати спеції. Прикрасити кунжутом.

Теплий салат із сиром

Салат з літніх овочів / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти на 1 порцію

Кабачок – 100 г

Баклажан – 100 г

Перець болгарський – 100 г

Помідор – 100 г

Фета – 50 г

Оливкова олія – 50 г

Сіль, перець – за смаком

Зелень – для прикраси

Спосіб приготування

Овочі нарізати на кружальця та обсмажити з обох боків, можна на сковороді-гриль. Одразу ж, не даючи охолонути, нарізати невеликими брусочками і перемішати. Заправити оливковою олією і спеціями і викласти на тарілку. Зверху прикрасити нарізаним кубиками сир, прикрасити зеленню та одразу ж подавати.

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Тут зібрано 5 рецептів теплих салатів для ситного і корисного сніданку.