3 рецепти сирників зі смачним сюрпризом

Ще більше поліпшити смак ваших сирників здатні ягоди, в нашому випадку – вишня. В якості начинки можна взяти шоколад як білий, так і темний. Сирники з начинкою вимагають трохи більше часу на формування і смаження

Рецепти сирників з начинкою / Фото: instagram.com/tortik.pp/ Сирники і без сюрпризів – чудова штука. Практично неможливо знайти людину, яка б відмовилася від них на сніданок та й взагалі в будь-який час. Ну а якщо до цих сирників додати начинку – фрукти, ягоди або шоколад – це безперечно подвійне задоволення. Перед тим, як приступати, ознайомтеся з лайфхаками з приготування сирників від відомих українських кулінарів. Реклама Сирники з ягодами Сирники з ягодами / Фото: instagram.com/la_persimmon_/ Інгредієнти Сир (5 або 9% жирності) – 250 г

Рикота – 250 г

Яйце – 1 шт.

Цукор – 2-3 ст. л.

Рисове борошно або пшеничне – 2-3 ст. л.

Ягоди – за смаком

Ванільний екстракт – за смаком Спосіб приготування ⠀ Сир перетерти через сито, змішати з рикотою, цукром і ванільним екстрактом, перемішати. Додати борошно до такої консистенції, щоб можна було ліпити сирники. Порізати тісто порційно, розкачати кожну заготівлю. На тісто викласти ягоду, можна кілька різних, і сформувати сирник. Обсмажити на середньому вогні з усіх боків, накрити кришкою і смажити до готовності 3-5 хвилин. Реклама Читайте також: Як приготувати рикоту вдома – рецепти в мультиварці та на плиті Сирники з білим шоколадом і вишнею Сирники з вишнею / Фото: instagram.com/eda_na_1_2_3/ Інгредієнти Сир – 400 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 1,5 ст. л.

Вишня

Шоколад білий Спосіб приготування Змішати сир, яйце і борошно до однорідної консистенції. Сформувати кульки потрібного розміру, викласти на поверхню присипану борошном. Зробити поглиблення по центру і помістити шматочок шоколаду і ягоду вишні. Сформувати сирники. Смажити до готовності з двох боків. Читайте також: Сирний сніданок – швидкі рецепти запіканки, суфле і сирників Сирники з шоколадом Реклама Сирники з шоколадом / Фото: instagram.com/anechka.bob/ Інгредієнти Сир – 360 г

Цукор – 20 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 40 г

Шоколад – за смаком Спосіб приготування Сир розім'яти з цукром і яйцем до однорідності. Всипати борошно і перемішати. Накрити плівкою і відправити в холодильник на 20 хвилин. Порубати шоколад на дольки. З маси сформувати кульки. Кожну злегка розім'яти в коржик, у центр покласти часточку шоколаду і сформувати сирник. Смажити на середньому вогні до готовності. Рецепт оригінальних пиріжків з овочами – самосів – дізнаєтеся з відео. Як заморозити сирники для швидкого сніданку дізнаєтеся з цього матеріалу.