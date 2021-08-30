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3 рецепти сирників зі смачним сюрпризом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 серпня, 07:01
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Ще більше поліпшити смак ваших сирників здатні ягоди, в нашому випадку – вишня. В якості начинки можна взяти шоколад як білий, так і темний. Сирники з начинкою вимагають трохи більше часу на формування і смаження
Рецепти сирників з начинкою
Рецепти сирників з начинкою / Фото: instagram.com/tortik.pp/

Сирники і без сюрпризів – чудова штука. Практично неможливо знайти людину, яка б відмовилася від них на сніданок та й взагалі в будь-який час. Ну а якщо до цих сирників додати начинку – фрукти, ягоди або шоколад – це безперечно подвійне задоволення. Перед тим, як приступати, ознайомтеся з лайфхаками з приготування сирників від відомих українських кулінарів.

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Сирники з ягодами

Сирники з ягодами
Сирники з ягодами / Фото: instagram.com/la_persimmon_/

Інгредієнти

  • Сир (5 або 9% жирності) – 250 г
  • Рикота – 250 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цукор – 2-3 ст. л.
  • Рисове борошно або пшеничне – 2-3 ст. л.
  • Ягоди – за смаком
  • Ванільний екстракт – за смаком

Спосіб приготування ⠀

  1. Сир перетерти через сито, змішати з рикотою, цукром і ванільним екстрактом, перемішати. Додати борошно до такої консистенції, щоб можна було ліпити сирники.
  2. Порізати тісто порційно, розкачати кожну заготівлю. На тісто викласти ягоду, можна кілька різних, і сформувати сирник.
  3. Обсмажити на середньому вогні з усіх боків, накрити кришкою і смажити до готовності 3-5 хвилин.
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Сирники з білим шоколадом і вишнею

Сирники з вишнею
Сирники з вишнею / Фото: instagram.com/eda_na_1_2_3/

Інгредієнти

  • Сир – 400 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 1,5 ст. л.
  • Вишня
  • Шоколад білий

Спосіб приготування

  1. Змішати сир, яйце і борошно до однорідної консистенції.
  2. Сформувати кульки потрібного розміру, викласти на поверхню присипану борошном. Зробити поглиблення по центру і помістити шматочок шоколаду і ягоду вишні. Сформувати сирники.
  3. Смажити до готовності з двох боків.

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Сирники з шоколадом

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Сирники з шоколадом
Сирники з шоколадом / Фото: instagram.com/anechka.bob/

Інгредієнти

  • Сир – 360 г
  • Цукор – 20 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 40 г
  • Шоколад – за смаком

Спосіб приготування

  1. Сир розім'яти з цукром і яйцем до однорідності. Всипати борошно і перемішати. Накрити плівкою і відправити в холодильник на 20 хвилин.
  2. Порубати шоколад на дольки.
  3. З маси сформувати кульки. Кожну злегка розім'яти в коржик, у центр покласти часточку шоколаду і сформувати сирник.
  4. Смажити на середньому вогні до готовності.

Рецепт оригінальних пиріжків з овочами – самосів – дізнаєтеся з відео.

Як заморозити сирники для швидкого сніданку дізнаєтеся з цього матеріалу.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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