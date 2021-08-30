3 рецепти сирників зі смачним сюрпризом

Сирники і без сюрпризів – чудова штука. Практично неможливо знайти людину, яка б відмовилася від них на сніданок та й взагалі в будь-який час. Ну а якщо до цих сирників додати начинку – фрукти, ягоди або шоколад – це безперечно подвійне задоволення. Перед тим, як приступати, ознайомтеся з лайфхаками з приготування сирників від відомих українських кулінарів.
Сирники з ягодами
Інгредієнти
- Сир (5 або 9% жирності) – 250 г
- Рикота – 250 г
- Яйце – 1 шт.
- Цукор – 2-3 ст. л.
- Рисове борошно або пшеничне – 2-3 ст. л.
- Ягоди – за смаком
- Ванільний екстракт – за смаком
Спосіб приготування ⠀
- Сир перетерти через сито, змішати з рикотою, цукром і ванільним екстрактом, перемішати. Додати борошно до такої консистенції, щоб можна було ліпити сирники.
- Порізати тісто порційно, розкачати кожну заготівлю. На тісто викласти ягоду, можна кілька різних, і сформувати сирник.
- Обсмажити на середньому вогні з усіх боків, накрити кришкою і смажити до готовності 3-5 хвилин.
Сирники з білим шоколадом і вишнею
Інгредієнти
- Сир – 400 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 1,5 ст. л.
- Вишня
- Шоколад білий
Спосіб приготування
- Змішати сир, яйце і борошно до однорідної консистенції.
- Сформувати кульки потрібного розміру, викласти на поверхню присипану борошном. Зробити поглиблення по центру і помістити шматочок шоколаду і ягоду вишні. Сформувати сирники.
- Смажити до готовності з двох боків.
Сирники з шоколадом
Інгредієнти
- Сир – 360 г
- Цукор – 20 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 40 г
- Шоколад – за смаком
Спосіб приготування
- Сир розім'яти з цукром і яйцем до однорідності. Всипати борошно і перемішати. Накрити плівкою і відправити в холодильник на 20 хвилин.
- Порубати шоколад на дольки.
- З маси сформувати кульки. Кожну злегка розім'яти в коржик, у центр покласти часточку шоколаду і сформувати сирник.
- Смажити на середньому вогні до готовності.
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