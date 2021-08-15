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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

3 рецепти пиріжків з усього світу для недільного перекусу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 серпня, 07:01
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У кожній країні є свої пиріжки і вони – національна гордість. В Італії – панцероті з моцарелою і травами, іспанці їдять емпанадас із кукурудзою і сиром, а в Британії дуже трепетно ставляться до корнуолльських пиріжків з куркою і картоплею
Рецепти пиріжків з різних країн
Рецепти пиріжків з різних країн / Фото: Depositphotos

Пиріжки – один з найдавніших гастрономічних винаходів, придуманих людством. Сьогодні навряд чи хтось скаже, коли люди додумалися класти в тісто різні начинки, а потім смажити це все діло або запікати. Тому вважати, що пиріжки – це виключно наш винахід – не варто. Любите затишну домашню випічку на вихідних, тоді вибирайте один з рецептів і потіште себе пиріжками. А для того, щоб вигідно зібратися на пікнік, ознайомтеся з цим матеріалом.

Панцероті

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Італійські пиріжки панцероті
Італійські пиріжки панцероті / Фото: instagram.com/thefatcatlpq/

Італійські пиріжки, практично надбання національної кухні. Та й начинка цих пиріжків каже сама за себе: всередині – моцарела, томатний соус і трави.

Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 400 г
  • Тепла вода – 200 мл
  • Оливкова олія – 50 мл
  • Дріжджі сухі – 11 г
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Сіль – щіпка

Начинка

  • Томати – 3-4 шт.
  • Моцарела – 200 г
  • Прованські трави – за смаком
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Спосіб приготування

  1. Дріжджі розчиніть у теплій воді з цукром, залиште на 10 хвилин до появи пінної шапочки.
  2. Борошно просійте, додайте сіль. Зробіть невелике заглиблення і поступово вливайте спочатку оливкову олію, потім – опару. Замістити тісто і залиште підніматися на 1,5 години.
  3. Помідори обшпарте окропом, зніміть з них шкірку. Наріжте кубиками, покладіть у сотейник з оливковою олією, доведіть до кипіння і додайте спеції. Соус готовий.
  4. Тісто розкачайте тонко і виріжте кружальця. Кожен змастіть томатним соусом, зверху покладіть моцарелу. Краї змочіть водою і защіпніть.
  5. Обсмажте пиріжки на олії до золотистої скоринки.

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Корнуолльські пиріжки

Корнуолльські пиріжки з Британії
Корнуолльські пиріжки з Британії / Фото: instagram.com/receptishefpovar/

Ці пиріжки народилися в Британії, в графстві Корнуолл. Колись давно дружини місцевих шахтарів готували їх на перекус для своїх чоловіків. Бо ці пиріжки ситні. Начинка – не принципово. Вони бувають солодкими і солоними.

Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 300 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Холодна вода – 4 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
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Начинка

  • Куряче філе – 300 г
  • Ріпчаста цибуля – 150 г
  • Картопля – 200 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розм'якшене вершкове масло змішайте з борошном до утворення крихти. Поступово влийте воду і додайте сіль, замістити тісто. Остудіть його в холодильнику впродовж 30 хвилин.
  2. Картоплю очистіть і відваріть, наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть, подрібніть, обсмажте на сковороді з олією до прозорості. Додайте дрібно нарізане куряче філе і обсмажте.
  3. Змішати картоплю, курку і цибулю.
  4. Тісто розділіть на 6 частин, кожну розкачати в тонкий пласт. Виріжте кружальця, в середину покладіть начинку, защипніть краї.
  5. Випікайте 20 хвилин за 200 градусів.

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Емпанадас

Емпанадас традиційно готують з фаршем
Емпанадас традиційно готують з фаршем / Фото: Depositphotos

Іспанські пиріжки. Точніше, каталонські. Крім іспанців, емпанадас вважають своїми рідними пиріжками практично по всій Латинській Америці. У них можна додавати м'ясний фарш, це найпоширеніший варіант начинки, а ще – морепродукти або картоплю, сир і кукурудзу.

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Інгредієнти для тіста

  • Борошно – 250 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Молоко – 100 мл
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Яєчний білок – 1 шт.
  • Цукор – 1 щіпка

Начинка

  • Консервована кукурудза – 200 г
  • Твердий сир – 100 г
  • Перець чилі мелений – 1 ч. л.

Для змазування пиріжків

  • Яєчний жовток – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. У сотейнику злегка розтопіть вершкове масло, влийте молоко, підігрійте все разом і зніміть з вогню. Додайте сіль, цукор і яєчний білок.
  2. Борошно змішайте з розпушувачем, влийте молоко з маслом і замісіть тісто. Воно має бути щільним і еластичним.
  3. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть в холодильник на 1 годину. Натріть сир, з кукурудзи злийте рідину. Перемішайте начинку і приправте перцем чилі.
  4. Розкачайте тісто завтовшки 2-3 мм, виріжте кружальця. На середину викладіть начинку, складіть тісто навпіл, защипніть краї, попередньо змочивши їх водою, і пройдіться по них виделкою для створення потрібної форми.
  5. Змастіть пиріжки збитим жовтком. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.

Як приготувати самоси – пиріжки з Індії – дізнаєтеся з відео.

Тут зібрані рецепти 3 всесвітньо відомих пирогів, які варті вашої уваги.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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