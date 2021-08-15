3 рецепти пиріжків з усього світу для недільного перекусу

Пиріжки – один з найдавніших гастрономічних винаходів, придуманих людством. Сьогодні навряд чи хтось скаже, коли люди додумалися класти в тісто різні начинки, а потім смажити це все діло або запікати. Тому вважати, що пиріжки – це виключно наш винахід – не варто. Любите затишну домашню випічку на вихідних, тоді вибирайте один з рецептів і потіште себе пиріжками. А для того, щоб вигідно зібратися на пікнік, ознайомтеся з цим матеріалом.
Панцероті
Італійські пиріжки, практично надбання національної кухні. Та й начинка цих пиріжків каже сама за себе: всередині – моцарела, томатний соус і трави.
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 400 г
- Тепла вода – 200 мл
- Оливкова олія – 50 мл
- Дріжджі сухі – 11 г
- Цукор – 1 ст. л.
- Сіль – щіпка
Начинка
- Томати – 3-4 шт.
- Моцарела – 200 г
- Прованські трави – за смаком
Спосіб приготування
- Дріжджі розчиніть у теплій воді з цукром, залиште на 10 хвилин до появи пінної шапочки.
- Борошно просійте, додайте сіль. Зробіть невелике заглиблення і поступово вливайте спочатку оливкову олію, потім – опару. Замістити тісто і залиште підніматися на 1,5 години.
- Помідори обшпарте окропом, зніміть з них шкірку. Наріжте кубиками, покладіть у сотейник з оливковою олією, доведіть до кипіння і додайте спеції. Соус готовий.
- Тісто розкачайте тонко і виріжте кружальця. Кожен змастіть томатним соусом, зверху покладіть моцарелу. Краї змочіть водою і защіпніть.
- Обсмажте пиріжки на олії до золотистої скоринки.
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Корнуолльські пиріжки
Ці пиріжки народилися в Британії, в графстві Корнуолл. Колись давно дружини місцевих шахтарів готували їх на перекус для своїх чоловіків. Бо ці пиріжки ситні. Начинка – не принципово. Вони бувають солодкими і солоними.
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 300 г
- Вершкове масло – 150 г
- Холодна вода – 4 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
Начинка
- Куряче філе – 300 г
- Ріпчаста цибуля – 150 г
- Картопля – 200 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Розм'якшене вершкове масло змішайте з борошном до утворення крихти. Поступово влийте воду і додайте сіль, замістити тісто. Остудіть його в холодильнику впродовж 30 хвилин.
- Картоплю очистіть і відваріть, наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть, подрібніть, обсмажте на сковороді з олією до прозорості. Додайте дрібно нарізане куряче філе і обсмажте.
- Змішати картоплю, курку і цибулю.
- Тісто розділіть на 6 частин, кожну розкачати в тонкий пласт. Виріжте кружальця, в середину покладіть начинку, защипніть краї.
- Випікайте 20 хвилин за 200 градусів.
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Емпанадас
Іспанські пиріжки. Точніше, каталонські. Крім іспанців, емпанадас вважають своїми рідними пиріжками практично по всій Латинській Америці. У них можна додавати м'ясний фарш, це найпоширеніший варіант начинки, а ще – морепродукти або картоплю, сир і кукурудзу.
Інгредієнти для тіста
- Борошно – 250 г
- Вершкове масло – 100 г
- Молоко – 100 мл
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Яєчний білок – 1 шт.
- Цукор – 1 щіпка
Начинка
- Консервована кукурудза – 200 г
- Твердий сир – 100 г
- Перець чилі мелений – 1 ч. л.
Для змазування пиріжків
- Яєчний жовток – 1 шт.
Спосіб приготування
- У сотейнику злегка розтопіть вершкове масло, влийте молоко, підігрійте все разом і зніміть з вогню. Додайте сіль, цукор і яєчний білок.
- Борошно змішайте з розпушувачем, влийте молоко з маслом і замісіть тісто. Воно має бути щільним і еластичним.
- Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть в холодильник на 1 годину. Натріть сир, з кукурудзи злийте рідину. Перемішайте начинку і приправте перцем чилі.
- Розкачайте тісто завтовшки 2-3 мм, виріжте кружальця. На середину викладіть начинку, складіть тісто навпіл, защипніть краї, попередньо змочивши їх водою, і пройдіться по них виделкою для створення потрібної форми.
- Змастіть пиріжки збитим жовтком. Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 25 хвилин.
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