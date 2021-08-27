3 рецепти дерунів для тих, хто обожнює все картопляне на сніданок

Для дерунів не підходить молода картопля, вона не крохмалиста й драники ризикують втратити форму. Смачними вони вийдуть, якщо брати якнайменше борошна або взагалі замінити його манкою

Рецепти дерунів до сніданку / Фото: Depositphotos

Ми звикли вважати, що деруни – споконвічно білоруська страва. Це не зовсім так. Першими практикуватися в приготуванні соковитих і ароматних картопляних оладок стали німці. Як би там не було, кулінарний метод, додавати в тісто багато картоплі, поширився повсюдно. Ми ділилися найкращими рецептами картопляних зраз з різноманітними начинками, тепер дізнаємось, як приготувати ароматні й ситні деруни.

Овочеві деруни на сковороді

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Овочеві деруни на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 картоплини

1 морква

1 молодий кабачок або цукіні

1 качан цвітної капусти

75 г твердого сиру

100 г вершкового масла

Спосіб приготування

Картоплю відварити в киплячій підсоленій воді 5 хвилин, а цвітну капусту – 10 хвилин. Злийте і остудіть. Натріть овочі на крупній тертці. Змішайте картоплю, моркву, кабачок, цвітну капусту і сир. Посоліть і поперчіть. Розігрійте духовку до 200 градусів. Розтопіть трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть кілька ложок картопляно-овочевої маси, добре приминаючи її на дно. Обсмажуйте деруни 2-3 хвилини, потім обережно переверніть і готуйте ще хвилину. Перекладіть на застелене папером для випікання деко. Поставте деко в духовку і випікайте 5-7 хвилин, доки деруни не підрум'яняться.

Деруни з картоплі і кабачків

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Деруни з картоплі і кабачків / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г кабачків

300 г картоплі

1 яйце

2-3 ст. л. борошна

сіль, перець

кілька гілочок зелені

олія

Спосіб приготування

Картоплю почистити, кабачки помити і зрізати кінчики. Натерти овочі на крупній тертці. Посолити, перемішати і залишити на 10 хвилин. Потім добре віджати сік, що виділився. Додати до овочів яйце, дрібно нарізану зелень, борошно, сіль і мелений перець. Перемішати. Розігріти сковороду з олією. Викладаючи ложкою тісто, обсмажити деруни з двох боків до золотистої скоринки Подавати гарячими разом зі сметаною.

Деруни з гарбузом і картоплею без яєць

Деруни з гарбузом і картоплею / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

4 ст. л. пшоняної крупи

100 г картоплі

70 г мускатного гарбуза

1 цибуля ріпчаста

3 зубчики часнику

1/4 ч. л. солі

щіпка мускатного горіха

щіпка сушеної паприки

1 ст. л. кукурудзяного борошна

3 ст. л. соняшникової олії

Спосіб приготування

Картоплю, мускатний гарбуз, ріпчасту цибулю і часник почистити і помити. Пшоняну крупу необхідно відварити до готовності в підсоленій воді. Картоплю і гарбуз натерти на крупній тертці. Додати гаряче або тепле пшоно, перемішати. Нарізати цибулю маленькими шматочками, а часник вичавити через прес. Додати і перемішати. Приправити до смаку. Додати столову ложку соняшникової олії в овочі та кукурудзяне борошно. Перемішати до утворення однорідної консистенції. Розігріти сковороду з олією і смажити деруни до золотистого кольору з двох боків.

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