12 смаків мармеладу для кожного знаку зодіаку

Багатошаровий мармелад – це Риби, розгадати яких вдається рідко кому, яскравий апельсиновий мармелад – Стрільці, які не уявляють свого життя без емоцій і вражень, а улюблений з дитинства яблучний – Тельці, які цінують сімейні цінності

Який ви мармелад за гороскопом / Фото: freepik.com

Продовжуємо проводити паралелі між продуктами харчування і головними рисами характеру кожного з 12 знаків зодіаку. Дізнаємося, який мармелад можна приготувати або купити кожному з нас і з'їсти його на десерт після, наприклад, романтичної вечері за гороскопом. А тут дізнаєтеся, де шукати найоптимальніші ціни на продукти для пікніка.

Овен – гарбузовий мармелад

Гарбузовий мармелад для запальних Овнів / Фото: Depositphotos

Тому що оригінальний і навіть несподіваний. Реакція Овнів може бути несподіваною і непередбачуваною. Все пояснюється тим, що Овни перебувають у вічному процесі пошуку найкращого для себе. І в цьому процесі вони можуть бути авторитарними і агресивними. Вони впевнені, що гідні найнедосягненіших висот і заради своєї мети готові практично на все. Їхній мармелад – гарбузовий. Він в міру солодкий і задовольнить великі запити Овнів завдяки своїй несхожості на інший мармелад.

Телець – яблучний

Яблучний мармелад для врівноважених Тельців / Фото: Depositphotos

Спокійні й врівноважені ці Тельці. Часом навіть складно уявити, як їм вдається бути настільки нейтральними до труднощів і проблем. Це все тому, що вони дбайливо зберігають свою стабільність і благополуччя. Причому благополуччя – це те, без чого Тельці не уявляють життя. Улюблений з дитинства яблучний мармелад – це Тельці.

Близнюки – сливовий

Сливовий мармелад – Близнюки / Фото: Depositphotos

Тому що сливи бувають як неймовірно солодкими і соковитими, так і твердими і з кислинкою. Близнюки – люди амбітні, що часто псує їм життя. Багато з них не здатні впоратися зі своїми емоціями і перепадами настрою, тому оточенню деколи складно зрозуміти, що ці люди можуть сказати і як відреагувати на конкретні слова або ситуацію. Насичений, як і життя Близнюків на емоції, сливовий мармелад – для них.

Рак – грушевий

Мармелад з груші – це Раки / Фото: Depositphotos

Груша – дуже щільний фрукт. Як і "панцир" Раків. З його допомогою вони захищаються від усіх, коли потрібно тихо залягти на дно, щоб обміркувати наступні кроки та дії. Раки – ранимі люди, які дуже підвладні любовним переживанням. Для них важливо, щоб усі навколо цінували їх, а от критика здатна зруйнувати цих людей. Будьте обережні з Раками і почастуєте їх грушевим мармеладом.

Лев – мармелад з чорної смородини

Мармелад з чорної смородини для Левів / Фото: instagram.com/ina_kirichenko/

Особлива ягода. Особливий і мармелад з цієї ягоди. Тобто якщо вам вдалося його розкуштувати і оцінити неповторний смак, то він стане для вас частим як десерт. Так і з Левами – спочатку різкі й категоричні, але якщо вони вам довіряють, то приймуть з усіма недоліками. Власне, як і вам потрібно постаратися терпіти їхні амбіції. Але з Левами дружити класно, вони ніколи не залишать у важкій ситуації.

Діва – мармелад з червоної смородини

Мармелад з смородини – перфекціоністи Діви / Фото: instagram.com/look_and_cook_39/

Красива, кисло-солодка ягода ідеальної форми. Таким же гарним виходить і мармелад з неї. До його кольору і смаку не причепишся. А Діви завжди прагнуть ідеалу, вони перфекціоністи. Попри те, що ці люди не люблять бути в центрі уваги і публічність, своєю присутністю вони завжди все прикрашають.

Терези – малиновий мармелад

Терези – це врівноважений за смаком і кольором малиновий мармелад / Фото: instagram.com/natali_kolibri888/

Малина – ягода, до якої складно причепитися. Вона навіть кислувата смачна. Зрозуміло, що і мармелад з неї не менш смачний. Він урівноважений за смаком і витончений за кольором. Як і Терези. Ось вміють ці люди граціозно виходити з будь-якого конфлікту і неприємностей, а коли потрібно, залучають свою неповторну здатність – все врівноважувати і розставляти по правильних місцях.

Скорпіон – лимонний мармелад

Лимонний мармелад – це Скорпіони / Фото: instagram.com/lillozav_caking_school/

Там, де є задоволення, красиві речі та комфорт, там обов'язково буде Скорпіон. Це все вони неймовірно люблять і прагнуть цього все життя. Інше питання, що добиватися цього у них виходить не завжди. Часто Скорпіон може забувати про моральні цінності, коли на кону стоїть досягнення потрібної їм мети. Лимонний мармелад з його яскравим цитрусовим смаком допоможе Скорпіонам трохи опануватися.

Стрілець – апельсиновий мармелад

Яскравий апельсиновий мармелад – яскраві Стрільці / Фото: instagram.com/make_cake_school/

Це неймовірні люди, яких видно з далека. Вони емоційні, заряджають своєю сміливістю і готовністю йти на ризик. Для них легко зірватися з пригрітого місця, кинутися з головою у незвідане. Адже для більшості Стрільців життя – це авантюра, в якій є місце всьому: від яскравих перемог до гірких розчарувань. Яскравий апельсиновий мармелад – це Стрільці.

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Козеріг – мармелад з дині

Раціональні Козероги – це мармелад з дині / Фото: instagram.com/gotovimhappy/

Терпіння, прагнення справедливості, суворість, раціональність і старанність – головні риси Козерогів. Так нас запевняють астрологи. Але є припущення, що і з цього правила є винятки. Наприклад, перед тим, як домогтися результатів, Козероги дуже довго чогось вичікують. Наче хтось їм щось винен. Тому поряд з Козерогом має бути людина з великим терпінням, щоб стати в певному сенсі "двигуном" для їхніх дій.

Водолій – мармелад з кавуна

Для особливих Водоліїв – особливий мармелад з кавуна / Фото: instagram.com/v.cake.pl/

Причому такої консистенції мармелад, який впродовж тривалого часу потрібно жувати. Тому що у жодному разі Водоліїв не можна підганяти, вони цього не люблять. Вони всі в своїх потаємних думках, які, як вважають самі Водолії, не збагнути іншим. Водолії не підпускають до себе надто близько. На те, щоб з ними подружитися, знадобиться час, але потім про це ви точно не пошкодуєте.

Риби – багатошаровий мармелад

Багатошаровий мармелад, як і багатошарова особистість Риб / Фото: instagram.com/_jvukert_/

Як і Риби. Такі ж багатошарові, в тому сенсі, що володіють практично всіма рисами характеру всього зодіаку. Ну і такі ж незрозумілі, відповідно. Складно вгадати, в якому настрої прибуватиме Риба. Це завжди непередбачувано. Але те, що це дуже цікаві люди, несхожі на інших – факт.

Перед тим, як з'їсти свій мармелад, приготуйте і спробуйте кіш з тунцем і шпинатом. Подробиці рецепта – у відео.

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