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10 несолодких пирогів – від млинцевого з грибами до спірального з сиром

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 серпня, 12:52
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Такі пироги зручно брати на роботу, вони ситні. У добірці є рецепти швидких пирогів на основі тонкого лаваша. Є рецепти з грибами, індичкою, овочами із сиром. Кіші з різними начинками – чудовий варіянт для святкового столу
Рецепти несолодких пирогів
Рецепти несолодких пирогів / Фото: Depositphotos

Домашні несолодкі пироги на відміну, наприклад, від різних заливних – справа більше клопітка, ніж навпаки. Але в результаті ви отримуєте красиву ситну їжу, яку зручно взяти на роботу або гідно пригостити гостей. У начинці всіх цих пирогів є сезонні овочі або індичка, або сир, ну або все разом. Як вигідно підготуватися до пікніка – дізнаєтеся з цього матеріалу.

Сільський пиріг з лисичками

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Пиріг з лисичками з листкового тіста
Пиріг з лисичками з листкового тіста / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Листкове тісто
  • 400 г лисичок
  • 1 цибулина
  • Зелень
  • Олія
  • Вершкове масло

Для заливки

  • 3 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 150 мл вершків 20%
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, вирізати коло по діаметру форми, трохи розкачати. Викласти в форму, застелену папером для випічки, зробити бортики і наколоти виделкою.
  2. Лисички обсмажити на олії, нарізану цибулю окремо обсмажити на вершковому маслі.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів.
  4. Для заливки збити виделкою яйця і вершки, додати тертий сир, сіль і перець.
  5. Викласти на корж смажені гриби, цибулю і нарізану зелень. Залити яєчної сумішшю.
  6. Випікати пиріг до готовності (близько 30 хвилин).

Млинцевий пиріг з опеньками і беконом

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Млинцевий пиріг з грибами
Млинцевий пиріг з грибами

Інгредієнти

  • 3 тонких млинці на молоці
  • 30 г бекону
  • 70 г опеньків
  • 30 г помідорів
  • 30 г солодкого перцю
  • 40 г твердого сиру
  • 20 г вершкового масла
  • Листя салату

Для соусу

  • 30 г вершків 20%
  • 15 г смажених печериць
  • Соєвий соус – 5 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Заздалегідь приготувати звичайні млинці з пшеничного борошна на молоці. Кожен млинець розрізати на чотири частини.
  2. На одній сковороді впродовж 5-10 хвилин обсмажити нарізані шматочками опеньки, на другий – бекон, помідор і перець (нарізати на свій розсуд).
  3. Змішати вміст обох сковорідок. На кожен шматочок млинця покласти частину начинки, знову млинець – і так доверху.
  4. Покласти на деко, застелене пергаментом, посипати тертим сиром і запікати за 190 градусів 5 хвилин.

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Цибулевий пиріг з копченою грудинкою

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Цибулевий пиріг дріжджовий
Цибулевий пиріг дріжджовий / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для тіста

  • 125-150 г борошна
  • 25 г вершкового масла
  • 3 г сухих дріжджів
  • 75 мл молока
  • 1/2 ч. л. цукру
  • 1/2 ч. л. солі

Для начинки

  • 50 г копченої грудинки
  • 35 г вершкового масла
  • 1 яйце
  • 250 г ріпчастої цибулі
  • 50 мл вершків
  • 1/2 ст. л. борошна
  • 1/4 ч. л. сушеного чебрецю
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. У теплому молоці розвести дріжджі з цукром.
  2. Просіяти борошно в миску, додати сіль і влити опару і розтоплене масло. Замісити тісто, зібрати його в грудку, накрити рушником і поставити в тепле місце на годину.
  3. Нарізати цибулю і тушкувати в 25 г вершкового масла до прозорості. Присипати борошном, почекати ще хвилину і зняти з вогню.
  4. Яйце і вершки змішати в мисці. Грудинку нарізати соломкою, відокремити три чверті й залити її яєчною сумішшю, додати чебрець і добре перемішати.
  5. Тісто розкачати в пласт і викласти його в форму діаметром 18-20 см, змащену 10 г олії. Сформувати високі бортики, додати начинку, а зверху викласти решту м'яса.
  6. Розігріти духовку до 180 градусів і випікати пиріг приблизно 40 хвилин.

Пиріг з грибами і плавленим сиром

Пиріг з грибами
Пиріг з грибами / Фото: Pinterest

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Інгредієнти

  • 400 г печериць
  • 4 яйця
  • 0,5 пучка кропу
  • 75 г вершкового масла
  • 3 плавлених сирки
  • 350 г борошна
  • 1 цибулина
  • 4 ст. л. крижаної води
  • 50 мл олії
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно з вершковим маслом, додати 2 яйця, воду і замісити тісто. Накрити плівкою і залишити в холодильнику на 30 хвилин.
  2. Гриби і цибулю нарізати і смажити на соняшниковій олії до готовності.
  3. Натерти сир і змішати його з подрібненим кропом і яйцями. Додати шампіньйони і перемішати.
  4. Тісто розкачати і вистелити ним форму. Сформувати бортики. Викласти начинку і випікати 45 хвилин за 180 градусів.

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Кіш з індичкою і сиром

Кіш з індичкою та сиром
Кіш з індичкою та сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Борошно – 300 г
  • Холодне вершкове масло – 140 г
  • Крижана вода – 90 мл
  • Сіль – 1 щіпка
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Оцет – 1 ст. л.

Для начинки

  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Часник – 1 зубчик
  • Яйця курячі – 3 шт.
  • Сіль за смаком
  • Вершки жирні – 250 мл
  • Чедер – 200 г
  • Філе індички – 450 г
  • Перець – за смаком
  • Помідори чері – 10 шт.

Спосіб приготування

  1. У чашу для подрібнення всипати борошно. Нарізати кубиками холодне вершкове масло, додати до борошна.
  2. Туди ж додати 30 мл крижаної води, сіль, цукор і оцет. Усе подрібнити, в процесі поступово ввести решту крижаної води.
  3. Тісто викласти в форму для випікання, швидко і рівномірно розподілити, зробити бортики.
  4. На тісто викласти пергамент, зверху заповнити форму бобами – використовуйте 1-1,5 кг. Корж випікати за 180 градусів 20 хвилин, майже до готовності.
  5. Розігріти сковороду з оливковою олією. Дрібно нарізати цибулю, злегка обсмажити.
  6. Часник подрібнити, додати в цибулі, обсмажити все до золотистого кольору.
  7. У мисці збити яйця із сіллю, потім влити вершки і знову збити суміш. Всипати 150 г тертого чедеру, все перемішати.
  8. Попередньо приготувати філе індички – можете відварити, протушкувати або запекти. Також можна використовувати вже готову продукцію. М'ясо подрібнити, додати до яєчної суміші разом з обсмаженою цибулею і часником. Посолити, поперчити і перемішати.
  9. Корж вийняти з духовки, прибрати боби, викласти начинку. Прикрасити пиріг нарізаними помідорами чері, зверху посипати чедер.
  10. Кіш поставити в духовку на 25-30 хвилин, випікати до готовності.

Пиріг з листкового тіста із сулугуні та зеленою цибулею

Листковий пиріг з зеленню і сиром
Листковий пиріг з зеленню і сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 великих пучка зеленої цибулі
  • 1 великий пучок кропу
  • 4 яйця
  • 1 упаковка листкового тіста
  • 30 мл молока
  • 500 г сулугуні
  • 100 г борошна
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю і кріп нарубати, сулугуні натерти на крупній тертці. Додати три яйця.
  2. Посипати робочу поверхню борошном, розкачати тісто. Викласти половину тіста на деко з високими бортиками, застелене пергаментом.
  3. Покласти начинку і рівномірно розподілити її. Накрити другим шаром тіста. Защипнути краї.
  4. Взяти жовток, що залишився, змішати його з молоком, злегка збити і змастити пиріг.
  5. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.

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Картопляний пиріг з цибулею

Пиріг з картоплею і цибулею
Пиріг з картоплею і цибулею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 1/4 чашки борошна
  • 1/4 ч. л. солі
  • 100 г холодного вершкового масла
  • 1/4 чашки йогурту
  • 2 ч. л. лимонного соку
  • 1/4 ч. л. крижаної води
  • Яєчний білок з невеликою кількістю води для змащення пирога
  • 4-5 середніх картоплин, помити, але не чистити
  • 1/2 червоної цибулини, тонко порізаної на сегменти
  • 1/2 чашки тертого пармезану
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • Кілька гілочок чебрецю
  • Свіжа петрушка

Спосіб приготування

  1. Для тіста змішати в мисці борошно із сіллю. Додати порізане кубиками вершкове масло і руками перетерти масло з борошном, доки у вас не вийде крихта розміром з горошину.
  2. В іншій мисці змішати йогурт, лимонний сік і крижану воду. Додати в борошняну суміш і знову руками з'єднати все разом. Довго мішати не потрібно.
  3. Закрити плівкою і прибрати в холодильник на годину.
  4. Картоплю нарізати кружальцями, покласти в каструлю з холодною водою. Довести до кипіння і варити на середньому вогні близько п'яти хвилин. Воду злити.
  5. Підсушити картоплю на обробній дошці або великій тарілці.
  6. Нагріти духовку до 180 градусів.
  7. Дістати тісто з холодильника. Викласти його на присипаний борошном стіл і розкачати в корж 25-28 см в діаметрі. За допомогою качалки акуратно перенести тісто на деко, накрите папером для випічки.
  8. На середину тіста викласти пармезан, залишивши вільними по 5-6 см з країв тіста. Викласти на сир кружечки картоплі, промокнувши зайву вологу з допомогою паперового рушника.
  9. На картоплю покласти розм'якшене вершкове масло. Загорнути краї тіста на картоплю, щоб у вас вийшов відкритий квадрат.
  10. Змастити краї тіста сумішшю білка з водою. Посипати пиріг великою морською сіллю (важливо не перестаратися: пармезан солоний), покласти гілочки чебрецю і викласти зверху цибулю.
  11. Запікати 30-40 хвилин або доки тісто не стане красивого золотистого кольору. Готовий пиріг можна посипати петрушкою або кінзою.

Спіральний овочевий пиріг

Рецепти несолодких пирогів
Рецепти несолодких пирогів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для коржа

  • 120 г борошна
  • 75 г холодного вершкового масла
  • 1 яєчний жовток
  • 1 ст. л. води або молока
  • 1/4 ч. л. солі

Для сирної начинки

  • 200 г плавленого сиру
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 1/4 ч. л. сухого часнику
  • 1 ч. л. майорану
  • 1 ч. л. паприки
  • Дрібка солі, мелений чорний перець

Для овочевої начинки

  • 1 морква
  • 1 молодий кабачок
  • 1 баклажан
  • 1 червоний солодкий перець
  • 1/2 ч. л. майорану
  • 1/2 ч. л. солі
  • олія

Спосіб приготування

  1. Жовток яйця, воду або молоко і сіль злегка збити вінчиком. Охолоджене масло з'єднати з борошном, порубати ножем в дрібну крихту, додати яєчну суміш, замісити тісто, обернути його в плівку і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  2. Для начинки з'єднати сир, лимонний сік, сухий часник, майоран, паприку, чорний перець і сіль.
  3. Нарізати моркву, кабачок, баклажан на тонкі смужки за допомогою Овочечистки і викласти на паперовий рушник.
  4. Охолоджене тісто розкачати в коло діаметром 25 см. У попередньо змащену вершковим маслом форму викласти тісто, наколоти виделкою, накрити пергаментним папером, засипати зверху горох. Випікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Прибрати папір з горохом. Дати охолонути.
  5. Викласти сирну суміш на охолоджений корж. Розкласти тонкі смужки овочів по спіралі, змастити олією, посолити, поперчити, посипати майораном.
  6. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-45 хвилин.

Пиріг з тонкого лаваша із сиром

Пиріг з лаваша із сиром
Пиріг з лаваша із сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Лаваш – 6 шт.
  • Бринза – 400 г
  • Сметана – 200 г
  • Майонез – 200 г
  • Яйця – 3 шт.

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на тертці.
  2. Сметану і майонез з'єднати в мисці, додати до них яйця і перемішати.
  3. Сир натерти на тертці або розім'яти виделкою, додати до сметанною суміші.
  4. Форму для торта змастити вершковим маслом. Викласти зверху цілий лаваш так, щоб краї звисали з обох боків форми.
  5. Решту лавашу порвати руками на шматки, вмочити в готову заливку і викласти зверху. Трохи заливки залишити.
  6. Вільні краї лаваша скласти один на одного, залити сирною сумішшю.
  7. Випікати за 180 градусів до золотистої скоринки.

І ще один цікавий рецепт – кіша з тунцем і шпинатом – дізнаєтеся з відео.

Тут зібрані 3 рецепти всесвітньо відомих солодких пирогів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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