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10 неймовірних рецептів з креветками

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 серпня, 13:50
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Креветки прекрасні всюди. Для когось у салатах, хтось любить готувати з ними супи, багато хто бере їх на пікнік і смажать у медовому соусі, а ще з ними можна приготувати листкові пиріжки – всі ці рецепти є нижче
Рецепти страв з креветками
Рецепти страв з креветками / Фото: unsplash.com

Коли в домі є креветки – це практично свято. Своєю присутністю вони прикрашають будь-яку їжу. Та й правильно зварені морепродукти можна їсти просто так. Якщо ви вирішили потішити себе і приготувати щось цікаве, ознайомтеся з рецептами нижче. А в цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка по всіх магазинах.

Пиріжки з креветками

Листокві пиріжки з креветками та вершковим сиром
Листокві пиріжки з креветками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/juliabaltazhi/

Інгредієнти

  • 1 упаковка листкового дріжджового тіста
  • 200 г вершкового сиру
  • 200 г варених креветок

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, нарізати квадратами. Кожен змастити сиром і викласти по кілька креветок.
  2. Випікати 20 хвилин за 180-200 градусів.
  3. Залишити остигати в духовці після приготування.

Смажений рис з креветками

Рис з креветками
Рис з креветками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 2 чашки відвареного рису "Жасмин"
  • 4 ст. л. олії
  • 12 великих креветок
  • 2 яйця
  • 4 зубчики часнику, подрібнених
  • 1/4 середньої моркви, дуже тонко нарізаної
  • 1 невелика цибулина, дрібно нарізана
  • 1 ч. л. цукру
  • 2 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. устричного соусу
  • 1 ст. л. рибного соусу
  • 4 ст. л. порізаної зеленої цибулі
  • 50 г паростків сої
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Розігріти олію у воці або глибокій сковороді, додати часник, цибулю і моркву. Смажити, доки цибуля і морква не стануть м'якими.
  2. Потім додати яйця і, постійно помішуючи, готувати ще кілька хвилин. Додати креветки, паростки сої, рибний, соєвий і устричний соуси, смажити 30 секунд.
  3. Додати варений рис і зелену цибулю. Перемішати, посолити, поперчити і додати цукор (якщо необхідно). Готувати приблизно 30 секунд.
  4. Подавати страву гарячою.

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Креветки гриль у медово-лимонному маринаді

Креветки на грилі
Креветки на грилі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г заморожених королівських креветок
  • 50 мл соєвого соусу
  • 2 лимона або лайма
  • 2 ч. л. меду
  • 2 ст. л. масла
  • 2 ч. л. тертого імбиру
  • 4 зубчики часнику
  • 150 мл оливкової олії

Спосіб приготування

  1. Креветки розморозити.
  2. Лимони або лайми помити, розрізати навпіл і вичавити сік.
  3. Часник почистити і пропустити через прес.
  4. Змішати в мисці оливкову олію, натертий імбир, соєвий соус, цитрусовий сік, мед і часник. Додати розм'якшене масло, перемішати.
  5. Креветки промити, видалити голову і панцир. Посолити, поперчити і залишити на 10-15 хвилин.
  6. Змастити креветки маринадом, викласти на решітку гриля і готувати по 1-2 хвилини з кожного боку. Подавати гарячими.

Фетучині з креветками і вершками

Паста з креветками в вершках
Паста з креветками в вершках / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 300 г фетучині
  • 12 тигрових креветок
  • 80 мл оливкової олії
  • 50 мл білого сухого вина
  • 200 мл вершків 20%
  • 50 г тертого пармезану
  • Кілька гілочок базиліка
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль, перець – за смаком
  • Зелень – для прикраси

Спосіб приготування

  1. Подрібніть часник і базилік і злегка обсмажте їх у сотейнику на розігрітій оливковій олії.
  2. Потім додайте креветки і готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини. Влийте вино і повністю його випаруйте.
  3. Додайте вершки. Доведіть соус до кипіння і зніміть з вогню. Приправте за смаком.
  4. Відварену пасту змішайте з гарячим соусом, викладіть на тарілки і посипте тертим пармезаном і рубаною зеленню.

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Салат з креветками і помідорами чері

Салат з креветками та помідорами
Салат з креветками та помідорами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г готових креветок
  • 8 помідорів чері
  • 6 перепелиних яєць
  • 50 г міксу салатного листя
  • 50 г свіжого шпинату
  • 50 г пармезану

Для заправки

  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. зернистої гірчиці
  • 2 ч. л. соку лимона
  • Кунжут, сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Листя салату і шпинат добре помити і обсушити на паперових рушниках.
  2. Відварити перепелині яйця впродовж чотирьох хвилин, остудити, очистити і розрізати уздовж навпіл.
  3. Помідори чері розрізати уздовж навпіл. Пармезан натерти на дрібній тертці.
  4. З'єднати в мисочці оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і перемішати до однорідності.
  5. Порвати на невеликі шматочки салатний мікс, додати шпинат, готові креветки, помідори, яйця, заправку. Акуратно перемішати, викласти на тарілки, посипати пармезаном і кунжутом.

Креветки у вершковому соусі з часником

Креветки з часником і вершками
Креветки з часником і вершками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г великих креветок
  • 1 ст. л. олії
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 50 мл білого вина
  • 400 мл вершків високої жирності
  • 100 г пармезану (або будь-якого твердого сиру)
  • Паприка, свіжа зелень, перець і сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Очистити креветки: видалити голову, хвіст, "ноги" і зняти панцир, видалити кишкову вену. Вона темного кольору і добре помітна. На креветці треба зробити невеликий надріз, кінчиком ножа підчепити вену і вийняти.
  2. Після обробки морепродукти краще укласти в крижану воду.
  3. Добре розігріти сковороду або сотейник з олією. Щойно олія прогріється, креветки можна викладати в сотейник, приправивши їх сіллю і перцем. Обсмажування не має бути тривалим, інакше креветки стануть сухими і жорсткими. В середньому цей процес триває близько чотирьох хвилин.
  4. По завершенні обсмажування креветки потрібно вийняти із сотейника і викласти на їхнє місце цибулю, нарізану невеликими кубиками, і подрібнений зубчик часнику. Обсмажувати цибулю до золотистого відтінку.
  5. Потім до цибульний-часниковою суміші потрібно влити вино і тушкувати її доти, доки не випарується третина рідини. Одразу ж після цього в сотейник необхідно додати вершки і готувати ще кілька хвилин. Під весь час приготування соус потрібно періодично помішувати, щоб уникнути його пригорання.
  6. За цей проміжок часу до соусу потрібно додати сир, натертий на тертці, і приправити паприкою, сіллю і перцем, після чого продовжити тушкування ще три хвилини і додати готові креветки.
  7. Тушкувати страву потрібно ще кілька хвилин, а потім вимкнути і залишити під закритою кришкою на деякий час.
  8. Подавати морепродукти у вершково-часниковому соусі слід, прикрасивши зеленню. Вони можуть виступати як самостійна страва, а можна супроводити їх відповідним гарніром, наприклад, пастою.

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками
Суп-пюре з цвітної капусти з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Вода – 1,5 л
  • Цвітна капуста – 0,5 кг
  • Корінь петрушки – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Олія – 3 ст. л
  • Креветки – 300 г

Спосіб приготування

  1. На дно каструлі налийте невелику кількість олії і підсмажте на ньому дрібно порізані цибулю і моркву.
  2. Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин.
  3. Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту.
  4. Відварені овочі подрібніть у блендері.
  5. Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре.
  6. Відварені й очищені креветки покладіть у тарілку із супом разом з подрібненою зеленню. Можна додати часникові грінки.

Салат з креветками і авокадо

Салат з креветками і авокадо
Салат з креветками і авокадо / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 100 г салатних креветок
  • 1 стигле авокадо
  • 10 помідорів чері
  • 1/2 пучка салатних листя або 1/2 пакету салатного міксу

Для заправки

  • 2 гілочки кропу
  • 1 зубчик часнику
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • Сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування

  1. Підготуйте необхідні для салату продукти. Креветки відварити впродовж хвилини в підсоленій воді, злийте воду і охолодіть.
  2. Ретельно вимийте зелень, помідори і авокадо. Просушіть.
  3. Авокадо очистіть від шкірки, розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте м'якоть смужками або кубиками.
  4. Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки.
  5. Приготуйте салатну заправку. Зелень кропу наріжте. Часник роздушіть ножем і нарубати. З'єднайте оливкову олію, лимонний сік, часник і кріп. Перемішайте.
  6. Листя салату порвіть руками і викладіть на тарілкуа. Зверху покладіть авокадо, креветки та чері. Полийте салатною заправкою і посипте чорним меленим перцем.

Салат "Цезар" з креветками

Салат "Цезар" з креветками
Салат "Цезар" з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Креветки – 100 г
  • Салат Айсберг – 50 г
  • Сир пармезан тертий – 20 г
  • Хліб білий підсушений – 60 г
  • Соус "Цезар" – 15 мл
  • Оливкова олія Extra Virgin – 15 мл
  • Сіль за смаком
  • Лимонний фреш – 5 мл

Спосіб приготування

  1. Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар".
  2. Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном.
  3. Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками.

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Том-ям з креветками

Суп том-ям з креветками
Суп том-ям з креветками / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 350 г креветок середнього розміру
  • 1 л води
  • 4 шт. лемонграса
  • 10 слайсів імбиру
  • 2 червоних гострих перців чилі
  • 1 лайм
  • 150-200 г грибів (гливи)
  • 125 мл 100% кокосового молока (за бажанням)
  • 2 ст. л. тайської чилі пасти
  • 3 ст. л. рибного соусу

Спосіб приготування

  1. Очистити креветки і покласти голови з хітином в каструлю або сотейник. Поставити на плиту і довести до карамельного кольору на інтенсивному вогні. Вони можуть прилипати до дна, це нормально.
  2. Влити 1 л води, зменшити вогонь і залишити бульйон на 20 хвилин.
  3. Крупно нарізати стебла лемонграса (тільки білу частину). Придавити їх, щоб виділився сік, і крупно нарізати. Нарізати імбир.
  4. Дрібно нарізати 2 червоних гострих перці чилі.
  5. За 20 хвилин від початку приготування процідити бульйон, щоби позбутися лушпиння креветок.
  6. Залишити бульйон на повільному або середньому вогні, в процесі приготування суп не має кипіти. Додати лемонграс, імбир.
  7. Влити 125 мл кокосового молока. Готувати 5-8 хвилин.
  8. Додати 150-200 г грибів, готувати ще кілька хвилин.
  9. Додати чилі, тайську пасту і рибний соус.
  10. Потім додати креветки і готувати приблизно хвилину.
  11. Вимкнути вогонь і дати супу настоятися під кришкою.

Як приготувати коропа в томатному соусі на грилі – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 7 несподіваних рецептів з хеком, які ви готуватимете завжди.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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