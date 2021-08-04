10 неймовірних рецептів з креветками

Креветки прекрасні всюди. Для когось у салатах, хтось любить готувати з ними супи, багато хто бере їх на пікнік і смажать у медовому соусі, а ще з ними можна приготувати листкові пиріжки – всі ці рецепти є нижче

Рецепти страв з креветками / Фото: unsplash.com Коли в домі є креветки – це практично свято. Своєю присутністю вони прикрашають будь-яку їжу. Та й правильно зварені морепродукти можна їсти просто так. Якщо ви вирішили потішити себе і приготувати щось цікаве, ознайомтеся з рецептами нижче. А в цьому матеріалі знайдете зріз цін на продукти для пікніка по всіх магазинах. Пиріжки з креветками Листокві пиріжки з креветками та вершковим сиром / Фото: instagram.com/juliabaltazhi/ Інгредієнти 1 упаковка листкового дріжджового тіста

200 г вершкового сиру

200 г варених креветок Спосіб приготування Тісто розморозити, нарізати квадратами. Кожен змастити сиром і викласти по кілька креветок. Випікати 20 хвилин за 180-200 градусів. Залишити остигати в духовці після приготування. Смажений рис з креветками Рис з креветками / Фото: freepik.com Інгредієнти 2 чашки відвареного рису "Жасмин"

4 ст. л. олії

12 великих креветок

2 яйця

4 зубчики часнику, подрібнених

1/4 середньої моркви, дуже тонко нарізаної

1 невелика цибулина, дрібно нарізана

1 ч. л. цукру

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. устричного соусу

1 ст. л. рибного соусу

4 ст. л. порізаної зеленої цибулі

50 г паростків сої

сіль, перець Спосіб приготування Розігріти олію у воці або глибокій сковороді, додати часник, цибулю і моркву. Смажити, доки цибуля і морква не стануть м'якими. Потім додати яйця і, постійно помішуючи, готувати ще кілька хвилин. Додати креветки, паростки сої, рибний, соєвий і устричний соуси, смажити 30 секунд. Додати варений рис і зелену цибулю. Перемішати, посолити, поперчити і додати цукор (якщо необхідно). Готувати приблизно 30 секунд. Подавати страву гарячою. Читайте також: 12 кращих страв з рисом – від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук Креветки гриль у медово-лимонному маринаді Креветки на грилі / Фото: Depositphotos Інгредієнти 500 г заморожених королівських креветок

50 мл соєвого соусу

2 лимона або лайма

2 ч. л. меду

2 ст. л. масла

2 ч. л. тертого імбиру

4 зубчики часнику

150 мл оливкової олії Спосіб приготування Креветки розморозити. Лимони або лайми помити, розрізати навпіл і вичавити сік. Часник почистити і пропустити через прес. Змішати в мисці оливкову олію, натертий імбир, соєвий соус, цитрусовий сік, мед і часник. Додати розм'якшене масло, перемішати. Креветки промити, видалити голову і панцир. Посолити, поперчити і залишити на 10-15 хвилин. Змастити креветки маринадом, викласти на решітку гриля і готувати по 1-2 хвилини з кожного боку. Подавати гарячими. Фетучині з креветками і вершками Паста з креветками в вершках / Фото: freepik.com Інгредієнти 300 г фетучині

12 тигрових креветок

80 мл оливкової олії

50 мл білого сухого вина

200 мл вершків 20%

50 г тертого пармезану

Кілька гілочок базиліка

1 зубчик часнику

Сіль, перець – за смаком

Зелень – для прикраси Спосіб приготування Подрібніть часник і базилік і злегка обсмажте їх у сотейнику на розігрітій оливковій олії. Потім додайте креветки і готуйте, помішуючи, 3-4 хвилини. Влийте вино і повністю його випаруйте. Додайте вершки. Доведіть соус до кипіння і зніміть з вогню. Приправте за смаком. Відварену пасту змішайте з гарячим соусом, викладіть на тарілки і посипте тертим пармезаном і рубаною зеленню. Читайте також: Що таке паста каскателі та чому вона завойовує світ? Салат з креветками і помідорами чері Салат з креветками та помідорами / Фото: Depositphotos Інгредієнти 200 г готових креветок

8 помідорів чері

6 перепелиних яєць

50 г міксу салатного листя

50 г свіжого шпинату

50 г пармезану ⠀ Для заправки 2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. зернистої гірчиці

2 ч. л. соку лимона

Кунжут, сіль, чорний перець – за смаком Спосіб приготування Листя салату і шпинат добре помити і обсушити на паперових рушниках. Відварити перепелині яйця впродовж чотирьох хвилин, остудити, очистити і розрізати уздовж навпіл. Помідори чері розрізати уздовж навпіл. Пармезан натерти на дрібній тертці. З'єднати в мисочці оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і перемішати до однорідності. Порвати на невеликі шматочки салатний мікс, додати шпинат, готові креветки, помідори, яйця, заправку. Акуратно перемішати, викласти на тарілки, посипати пармезаном і кунжутом. Креветки у вершковому соусі з часником Креветки з часником і вершками / Фото: Depositphotos Інгредієнти 500 г великих креветок

1 ст. л. олії

1 цибулина

1 зубчик часнику

50 мл білого вина

400 мл вершків високої жирності

100 г пармезану (або будь-якого твердого сиру)

Паприка, свіжа зелень, перець і сіль за смаком Спосіб приготування Очистити креветки: видалити голову, хвіст, "ноги" і зняти панцир, видалити кишкову вену. Вона темного кольору і добре помітна. На креветці треба зробити невеликий надріз, кінчиком ножа підчепити вену і вийняти. Після обробки морепродукти краще укласти в крижану воду. Добре розігріти сковороду або сотейник з олією. Щойно олія прогріється, креветки можна викладати в сотейник, приправивши їх сіллю і перцем. Обсмажування не має бути тривалим, інакше креветки стануть сухими і жорсткими. В середньому цей процес триває близько чотирьох хвилин. По завершенні обсмажування креветки потрібно вийняти із сотейника і викласти на їхнє місце цибулю, нарізану невеликими кубиками, і подрібнений зубчик часнику. Обсмажувати цибулю до золотистого відтінку. Потім до цибульний-часниковою суміші потрібно влити вино і тушкувати її доти, доки не випарується третина рідини. Одразу ж після цього в сотейник необхідно додати вершки і готувати ще кілька хвилин. Під весь час приготування соус потрібно періодично помішувати, щоб уникнути його пригорання. За цей проміжок часу до соусу потрібно додати сир, натертий на тертці, і приправити паприкою, сіллю і перцем, після чого продовжити тушкування ще три хвилини і додати готові креветки. Тушкувати страву потрібно ще кілька хвилин, а потім вимкнути і залишити під закритою кришкою на деякий час. Подавати морепродукти у вершково-часниковому соусі слід, прикрасивши зеленню. Вони можуть виступати як самостійна страва, а можна супроводити їх відповідним гарніром, наприклад, пастою. Суп-пюре з цвітної капусти з креветками Суп-пюре з цвітної капусти з креветками / Фото: Depositphotos Інгредієнти Вода – 1,5 л

Цвітна капуста – 0,5 кг

Корінь петрушки – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Олія – 3 ст. л

Креветки – 300 г Спосіб приготування На дно каструлі налийте невелику кількість олії і підсмажте на ньому дрібно порізані цибулю і моркву. Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин. Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту. Відварені овочі подрібніть у блендері. Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре. Відварені й очищені креветки покладіть у тарілку із супом разом з подрібненою зеленню. Можна додати часникові грінки. Салат з креветками і авокадо Салат з креветками і авокадо / Фото: Depositphotos Інгредієнти 100 г салатних креветок

1 стигле авокадо

10 помідорів чері

1/2 пучка салатних листя або 1/2 пакету салатного міксу Для заправки 2 гілочки кропу

1 зубчик часнику

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. лимонного соку

Сіль, чорний мелений перець Спосіб приготування Підготуйте необхідні для салату продукти. Креветки відварити впродовж хвилини в підсоленій воді, злийте воду і охолодіть. Ретельно вимийте зелень, помідори і авокадо. Просушіть. Авокадо очистіть від шкірки, розріжте навпіл, видаліть кісточку і наріжте м'якоть смужками або кубиками. Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Приготуйте салатну заправку. Зелень кропу наріжте. Часник роздушіть ножем і нарубати. З'єднайте оливкову олію, лимонний сік, часник і кріп. Перемішайте. Листя салату порвіть руками і викладіть на тарілкуа. Зверху покладіть авокадо, креветки та чері. Полийте салатною заправкою і посипте чорним меленим перцем. Салат "Цезар" з креветками Салат "Цезар" з креветками / Фото: Depositphotos Інгредієнти Креветки – 100 г

Салат Айсберг – 50 г

Сир пармезан тертий – 20 г

Хліб білий підсушений – 60 г

Соус "Цезар" – 15 мл

Оливкова олія Extra Virgin – 15 мл

Сіль за смаком

Лимонний фреш – 5 мл Спосіб приготування Листя салату добре промити і просушити, порвати руками на середні шматочки і приправити соусом "Цезар". Викласти на тарілку салатне листя і ще раз злегка приправити їх соусом і посипати тертим пармезаном. Поверх викласти креветки, приправити лимонним фрешем. Прикрасити грінками. Читайте також: 3 різних "Цезарі" – від класичного до салату з креветками Том-ям з креветками Суп том-ям з креветками / Фото: freepik.com Інгредієнти 350 г креветок середнього розміру

1 л води

4 шт. лемонграса

10 слайсів імбиру

2 червоних гострих перців чилі

1 лайм

150-200 г грибів (гливи)

125 мл 100% кокосового молока (за бажанням)

2 ст. л. тайської чилі пасти

3 ст. л. рибного соусу Спосіб приготування Очистити креветки і покласти голови з хітином в каструлю або сотейник. Поставити на плиту і довести до карамельного кольору на інтенсивному вогні. Вони можуть прилипати до дна, це нормально. Влити 1 л води, зменшити вогонь і залишити бульйон на 20 хвилин. Крупно нарізати стебла лемонграса (тільки білу частину). Придавити їх, щоб виділився сік, і крупно нарізати. Нарізати імбир. Дрібно нарізати 2 червоних гострих перці чилі. За 20 хвилин від початку приготування процідити бульйон, щоби позбутися лушпиння креветок. Залишити бульйон на повільному або середньому вогні, в процесі приготування суп не має кипіти. Додати лемонграс, імбир. Влити 125 мл кокосового молока. Готувати 5-8 хвилин. Додати 150-200 г грибів, готувати ще кілька хвилин. Додати чилі, тайську пасту і рибний соус. Потім додати креветки і готувати приблизно хвилину. Вимкнути вогонь і дати супу настоятися під кришкою. Як приготувати коропа в томатному соусі на грилі – дізнаєтеся з відео. Тут знайдете 7 несподіваних рецептів з хеком, які ви готуватимете завжди.