Замовляння і ворожіння в Чистий четвер на любов і багатство

Щоб привернути гроші і красу, в Чистий четвер прибирають в будинку і вмиваються зі срібла

В Чистий четвер, який у 2021 році настане 29 квітня, люди здавна проводили ритуали і читали замовляння. Хтось хоче привернути гроші, комусь потрібно влаштувати особисте життя, для когось важлива краса. Численні народні традиції збереглися до наших днів. Можливо, якийсь ритуал допоможе і вам?

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Замовляння на Чистий четвер по дзеркалу

Якщо дівчина прагне знайти любов і зустріти судженого, то можна в Чистий четвер купити невеличке дзеркальце, але не брати за нього здачу. Потім потрібно стати між двома деревами, подивитися в дзеркало і сказати замовляння:

"Як весь світ у дзеркало дивиться, на своє відображення милується, так би на мене хлопці задивлялися, зі мною милувалися і цілувалися".

Ритуал з рушником на залучення судженого

Після купання в Чистий четвер потрібно зберегти свій рушник, а потім віддати як милостиню разом із паскою і крашанками нужденним людям. Такий ритуал приверне увагу хлопців і допоможе романтичним стосункам.

Замовляння в Чистий четвер для привернення успіху і щастя

Якщо вас переслідують невдачі, можна провести ритуал в Чистий четвер. Вимийте все вдома, додавши у відро трохи святої води. А коли закінчите прибирання, прочитайте замовляння:

"Очищається Чистим четвергом вся матінка-земля, очиститься Чистим четвергом і душа моя. Як правильно ходять по небу сонце і місяць, по своєму колу вічному повертаються, так правильно повернеться і до мене щаслива доля і удача. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Чистий четвер: замовляння для краси

У Чистий четвер до сходу сонця потрібно прочитати замовляння, при цьому кланяючись на всі чотири сторони.

"Встану я, Раба Божа (ім'я), на зорі ясній,

Поклонюся першій зірці прекрасній,

Вмиюся росою, витруся дівочою косою.

Будь моє біле личко біліше за біле свіло,

Щічки червоні червоніші за сонце червоне,

Щоб хлопці всі слова не могли мені поперек сказати,

Очей від мене відірвати.

Щоб за всіх я була біліша й миліша, бажаніша і гарніша.

Ключ, замок, язик. Амінь. Амінь. Амінь".

Обряд на здоров'я в Чистий четвер

У Чистий четвер бажано викупатися до сходу сонця. Вода в цей день вважається цілющою, позбавляє від гріхів і лікує від недуг. Стоячи під душем, потрібно прочитати молитву або подякувати Всевишньому за всі блага, які ви отримуєте. А вмиватися у цей день потрібно зі срібла, тобто покласти в миску з водою срібний предмет – це додасть красу і здоров'я.

Замовляння на багатство в Чистий четвер

Щоб було багатство, потрібно в Чистий четвер тричі перерахувати всі наявні в будинку гроші – вранці, вдень і ввечері. А ще, прибираючи в четвер, потрібно налити у відро воду і покласти туди монети. Цією водою миють двері і вікна в будинку і кажуть замовляння:

"Нехай гроші водяться – не переводяться, ростуть – множаться, чужим не дістаються".

Потім монети потрібно заховати у найвіддаленіший кут в будинку на тиждень. Після цього ритуалу весь рік в будинку будуть гроші.

Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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