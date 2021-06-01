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Яскраві листівки з першим днем літа: привітання, проза, вірші і картинки

Сьогодні, 09:30

Відправляйте в перший день літа ефектні листівки, милі картинки, смс та привітання близьким і друзям

З першим днем літа: ефектні листівки, картинки і привітання
З першим днем літа: ефектні листівки, картинки і привітання
Фото: Pexels

Вітаємо з першим днем довгоочікуваного літа, з початком найбільш теплого, милого, легкого сезону в році, з часом відпочинку і відпусток! Бажаємо всім міцного здоров'я, ласкавого сонця, величезного щастя, моря любові, свіжого бризу, незабутніх вражень, доброї удачі і віри в краще!

Life Сьогодні підготували для вас яскраві листівки, ефектні фото, милі картинки і добрі вітання з першим днем літа, які ви можете відправити своїм рідним, близьким, друзям і колегам.

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Найкращі листівки та побажання в перший день літа

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
И жизнь протекает без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет,
Пускай ваша грусть навсегда унесется,
А счастье надолго к вам в гости придет!

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З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Привітання з першим літнім днем прикольні

***

Ярким солнышком согрето,
Наконец пришло к нам лето.
Мы его так долго ждем.
Всех вас — с первым летним днем.

Это время красок ярких,
Дней безоблачных и жарких,
Шашлыков и отпусков –
Всяк расслабиться готов.

Выбирайтесь на природу,
И отличной вам погоды,
Шоколадного загара,
Не теряйте время даром.

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Ефектні привітання з першим днем літа в прозі

***

Нарешті прийшов перший день літа! Бажаю фантастичного часу, чудового настрою, незабутніх канікул і відпусток, тепла, сонечка, подорожей, вражень, знайомств, нових почуттів, прекрасних подій і, звичайно ж, – величезного і міцного здоров'я!

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З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Радісне привітання з першим днем літа у віршах

***

Хочу поздравить с днем прекрасным,
Погоды ясной пожелать,
Чтоб получалось летом классным
Тебе активно отдыхать.

Пусть будет море, солнце, брызги
И чистый, золотой песок,
Чтоб лето к радости лучистой
Дало тебе в судьбе толчок.

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Короткі привітання з початком літа

***

Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключенья,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновенье
Только радость нам несло!

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Милі привітання з першим Днем літа у віршах

***

С приходом лета всем тепла
И яркого цветения!
Пусть будет солнечным всегда
И всюду настроение!

Желаю славно отдохнуть,
От всех забот развеяться,
Пусть помогает лето нам
На лучшее надеяться!

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

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