Яскраві листівки з першим днем літа: привітання, проза, вірші і картинки

Відправляйте в перший день літа ефектні листівки, милі картинки, смс та привітання близьким і друзям

З першим днем літа: ефектні листівки, картинки і привітання Фото: Pexels

Вітаємо з першим днем довгоочікуваного літа, з початком найбільш теплого, милого, легкого сезону в році, з часом відпочинку і відпусток! Бажаємо всім міцного здоров'я, ласкавого сонця, величезного щастя, моря любові, свіжого бризу, незабутніх вражень, доброї удачі і віри в краще!

Life Сьогодні підготували для вас яскраві листівки, ефектні фото, милі картинки і добрі вітання з першим днем літа, які ви можете відправити своїм рідним, близьким, друзям і колегам.

З першим днем літа Фото: bonnycards

Найкращі листівки та побажання в перший день літа

***

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

И жизнь протекает без бед и забот.



Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет,

Пускай ваша грусть навсегда унесется,

А счастье надолго к вам в гости придет!

З першим днем літа Фото: bonnycards

Привітання з першим літнім днем прикольні

***

Ярким солнышком согрето,

Наконец пришло к нам лето.

Мы его так долго ждем.

Всех вас — с первым летним днем.



Это время красок ярких,

Дней безоблачных и жарких,

Шашлыков и отпусков –

Всяк расслабиться готов.



Выбирайтесь на природу,

И отличной вам погоды,

Шоколадного загара,

Не теряйте время даром.

З першим днем літа Фото: bonnycards

Ефектні привітання з першим днем літа в прозі

***

Нарешті прийшов перший день літа! Бажаю фантастичного часу, чудового настрою, незабутніх канікул і відпусток, тепла, сонечка, подорожей, вражень, знайомств, нових почуттів, прекрасних подій і, звичайно ж, – величезного і міцного здоров'я!

З першим днем літа Фото: bonnycards

Радісне привітання з першим днем літа у віршах

***

Хочу поздравить с днем прекрасным,

Погоды ясной пожелать,

Чтоб получалось летом классным

Тебе активно отдыхать.



Пусть будет море, солнце, брызги

И чистый, золотой песок,

Чтоб лето к радости лучистой

Дало тебе в судьбе толчок.

З першим днем літа Фото: bonnycards

Короткі привітання з початком літа

***

Вот и наступило лето!

Мы его так долго ждали:

Много солнечного света,

Путешествия и дали,

Море, отдых, приключенья,

Ночи звездные, тепло,

Чтобы каждое мгновенье

Только радость нам несло!

З першим днем літа Фото: bonnycards

Милі привітання з першим Днем літа у віршах

***

С приходом лета всем тепла

И яркого цветения!

Пусть будет солнечным всегда

И всюду настроение!



Желаю славно отдохнуть,

От всех забот развеяться,

Пусть помогает лето нам

На лучшее надеяться!

З першим днем літа Фото: bonnycards

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