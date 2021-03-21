Всесвітній день поезії: історія, значення і ефектні привітання
Сьогодні вітаємо всіх поетів і творчих людей: романтичні побажання і красиві вірші
Недавнє весняне рівнодення сусідить з іншим романтичним і радісним святом – Днем поезії, який відзначається 21 березня.
Поезія – це не тільки слова, обрамлені в красиву і милозвучна форму рими. Поезія може дати відповідь на найгостріші соціальні та глибокі філософські питання сучасної людини. А для цього важливо залучити до неї якомога ширше увагу людей. З цією метою був організований Всесвітній день поезії з ініціативи ЮНЕСКО в 1999 році.
Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.
Красиві привітання з Днем поезії
***
С Днем поэзии красивой,
Иногда слегка печальной,
Но всегда неповторимой
И бессмертной изначально!
Пусть стихи волнуют душу,
Заставляют улыбнуться,
Стать задумчивей и лучше,
В мир прекрасный окунуться!
Привітання із Всесвітнім днем поезії
***
В День поэзии желаю
Вдохновения и грез!
Вам луч счастья посылаю
И сиянье светлых звезд!
Пусть поэзия вам дарит
Много сладостных минут.
Пусть бодрит и окрыляет,
Указав к добру маршрут!
Яскраві побажання в День поетів
***
Что украшает этот скучный мир?
Что делает его на миг добрее?
Всего лишь легкое переплетенье рифм
Сердца и души бережно согреет!
Я в День поэзии желаю ярких снов,
Чтоб вдохновение и радость приносили,
И чтобы вера, нежность и любовь
Тебя от всех сует мирских хранили!
Вірші про поезію сучасного автора
***
Когда храплю – не спит полдома,
А в жизни скромен я и тих.
Вот и сейчас – башкою в омут
Тащу из подсознанья стих.
Ему б давно на свет родиться
И заявить свои права.
Уперся. Начинаю злиться
На стих, на рифмы, на слова.
О, этот гнев сродни вулкану!
Я знаю, если подопрет,
То ни терпеть, ни ждать не стану,
Взорвусь – и пеплом стих падет.
И поделом! Уже оскома
От изнуряющих потуг.
Ложусь храплю, не спит полдома,
А творческий вулкан потух.
Автор: Ігор Мішуков
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***
Есть в ночном пробужденье сокрытая тайна…
Три часа. Сжав колени, на койке сижу.
И приходят слова – мимолетно, случайно.
Я над каждым, как нищий над хлебом, дрожу…
Не рассудок, о нет, запредельное что-то
Шепчет, страстные губы едва приоткрыв…
Это новая песнь, это новая нота,
Новый мир, называемый словом – порыв…
Автор: Ігор Мішуков
***
Собранные в кучу слова
Достигли чьего-то слуха?
Гудит моя голова,
В горле чертовски сухо.
Усилья мои легки,
Воздушны и невесомы.
Прошлое чувство тоски
Сегодня мне незнакомо.
Даже оставшись собой,
Я все изменил без досады.
То, что было тоской,
Стало стихом – серенадой.
Автор: Ігор Мішуков
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