Всесвітній день поезії: історія, значення і ефектні привітання

Сьогодні вітаємо всіх поетів і творчих людей: романтичні побажання і красиві вірші

Недавнє весняне рівнодення сусідить з іншим романтичним і радісним святом – Днем поезії, який відзначається 21 березня.

Поезія – це не тільки слова, обрамлені в красиву і милозвучна форму рими. Поезія може дати відповідь на найгостріші соціальні та глибокі філософські питання сучасної людини. А для цього важливо залучити до неї якомога ширше увагу людей. З цією метою був організований Всесвітній день поезії з ініціативи ЮНЕСКО в 1999 році.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

З Днем поезії! Фото: Unsplash

Красиві привітання з Днем поезії

***

С Днем поэзии красивой,

Иногда слегка печальной,

Но всегда неповторимой

И бессмертной изначально!



Пусть стихи волнуют душу,

Заставляют улыбнуться,

Стать задумчивей и лучше,

В мир прекрасный окунуться!

Привітання із Всесвітнім днем поезії

***

В День поэзии желаю

Вдохновения и грез!

Вам луч счастья посылаю

И сиянье светлых звезд!



Пусть поэзия вам дарит

Много сладостных минут.

Пусть бодрит и окрыляет,

Указав к добру маршрут!

З Днем поезії! Фото: Unsplash

Яскраві побажання в День поетів

***

Что украшает этот скучный мир?

Что делает его на миг добрее?

Всего лишь легкое переплетенье рифм

Сердца и души бережно согреет!



Я в День поэзии желаю ярких снов,

Чтоб вдохновение и радость приносили,

И чтобы вера, нежность и любовь

Тебя от всех сует мирских хранили!

З Днем поезії! Фото: Unsplash

Вірші про поезію сучасного автора

***

Когда храплю – не спит полдома,

А в жизни скромен я и тих.

Вот и сейчас – башкою в омут

Тащу из подсознанья стих.

Ему б давно на свет родиться

И заявить свои права.

Уперся. Начинаю злиться

На стих, на рифмы, на слова.

О, этот гнев сродни вулкану!

Я знаю, если подопрет,

То ни терпеть, ни ждать не стану,

Взорвусь – и пеплом стих падет.

И поделом! Уже оскома

От изнуряющих потуг.

Ложусь храплю, не спит полдома,

А творческий вулкан потух.

Автор: Ігор Мішуков

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***

Есть в ночном пробужденье сокрытая тайна…

Три часа. Сжав колени, на койке сижу.

И приходят слова – мимолетно, случайно.

Я над каждым, как нищий над хлебом, дрожу…

Не рассудок, о нет, запредельное что-то

Шепчет, страстные губы едва приоткрыв…

Это новая песнь, это новая нота,

Новый мир, называемый словом – порыв…

З Днем поезії! Фото: Unsplash

Автор: Ігор Мішуков

***

Собранные в кучу слова

Достигли чьего-то слуха?

Гудит моя голова,

В горле чертовски сухо.

Усилья мои легки,

Воздушны и невесомы.

Прошлое чувство тоски

Сегодня мне незнакомо.

Даже оставшись собой,

Я все изменил без досады.

То, что было тоской,

Стало стихом – серенадой.

Автор: Ігор Мішуков

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