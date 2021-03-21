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Всесвітній день поезії: історія, значення і ефектні привітання

Сьогодні, 06:05

Сьогодні вітаємо всіх поетів і творчих людей: романтичні побажання і красиві вірші

Недавнє весняне рівнодення сусідить з іншим романтичним і радісним святом – Днем поезії, який відзначається 21 березня.

Поезія – це не тільки слова, обрамлені в красиву і милозвучна форму рими. Поезія може дати відповідь на найгостріші соціальні та глибокі філософські питання сучасної людини. А для цього важливо залучити до неї якомога ширше увагу людей. З цією метою був організований Всесвітній день поезії з ініціативи ЮНЕСКО в 1999 році.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

З Днем поезії!
З Днем поезії!
Фото: Unsplash

Красиві привітання з Днем поезії

***

С Днем поэзии красивой,
Иногда слегка печальной,
Но всегда неповторимой
И бессмертной изначально!

Пусть стихи волнуют душу,
Заставляют улыбнуться,
Стать задумчивей и лучше,
В мир прекрасный окунуться!

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Привітання із Всесвітнім днем поезії

***

В День поэзии желаю
Вдохновения и грез!
Вам луч счастья посылаю
И сиянье светлых звезд!

Пусть поэзия вам дарит
Много сладостных минут.
Пусть бодрит и окрыляет,
Указав к добру маршрут!

З Днем поезії!
З Днем поезії!
Фото: Unsplash

Яскраві побажання в День поетів

***

Что украшает этот скучный мир?
Что делает его на миг добрее?
Всего лишь легкое переплетенье рифм
Сердца и души бережно согреет!

Я в День поэзии желаю ярких снов,
Чтоб вдохновение и радость приносили,
И чтобы вера, нежность и любовь
Тебя от всех сует мирских хранили!

З Днем поезії!
З Днем поезії!
Фото: Unsplash

Вірші про поезію сучасного автора

***

Когда храплю – не спит полдома,
А в жизни скромен я и тих.
Вот и сейчас – башкою в омут
Тащу из подсознанья стих.

Ему б давно на свет родиться
И заявить свои права.
Уперся. Начинаю злиться
На стих, на рифмы, на слова.

О, этот гнев сродни вулкану!
Я знаю, если подопрет,
То ни терпеть, ни ждать не стану,
Взорвусь – и пеплом стих падет.

И поделом! Уже оскома
От изнуряющих потуг.
Ложусь храплю, не спит полдома,
А творческий вулкан потух.

Автор: Ігор Мішуков

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***

Есть в ночном пробужденье сокрытая тайна…
Три часа. Сжав колени, на койке сижу.
И приходят слова – мимолетно, случайно.
Я над каждым, как нищий над хлебом, дрожу…

Не рассудок, о нет, запредельное что-то
Шепчет, страстные губы едва приоткрыв…
Это новая песнь, это новая нота,
Новый мир, называемый словом – порыв…

З Днем поезії!
З Днем поезії!
Фото: Unsplash

Автор: Ігор Мішуков

***

Собранные в кучу слова
Достигли чьего-то слуха?
Гудит моя голова,
В горле чертовски сухо.

Усилья мои легки,
Воздушны и невесомы.
Прошлое чувство тоски
Сегодня мне незнакомо.

Даже оставшись собой,
Я все изменил без досады.
То, что было тоской,
Стало стихом – серенадой.

Автор: Ігор Мішуков

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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