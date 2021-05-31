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Всесвітній день блондинок: історія та привітання

Сьогодні, 08:54

Сьогодні той день, коли колір волосся має найбільше значення

Всесвітній день блондинок: привітання та листівки
Всесвітній день блондинок: привітання та листівки
Фото: Unsplash

Сьогодні, 31 травня, наприкінці весни, відзначається не зовсім звичайне свято – Всесвітній день блондинок.

Life Сьогодні вітають всіх світловолосих людей зі святом і розповідають, звідки з'явився цей оригінальний день.

Всесвітній день блондинок: історія свята

У цього свята є кілька версій. За однією з них, американські біляві жінки адвокатесси страждали від того, що їхні колеги чоловіки не ставилися до них як до рівних. Вони постійно жартували над низьким рівнем жіночого інтелекту, і все через колір волосся. Тоді блондинки виступили з ініціативою організувати на честь себе свято.

Інша версія свідчить про те, що світловолосе свято з'явилося після виходу в прокат у 2001 році американської комедії "Блондинка в законі". Спочатку цей день прижився в Америці, а через два роки свято стало популярним і в інших країнах.

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Примітно, що це найбільш суперечливий тип людей, особливо на думку чоловіків: над блондинками часто жартують, але водночас від блондинок не можуть відірвати очей, вважаючи їх найсексуальнішими і найпривабливішими.

Привітання та листівки з Днем блондинок

Прикольні привітання у День блондинок

***

Всех подруг моих блондинок
Поздравляю от души.
И в последний день весенний
Пусть исполнятся мечты.

Вы обиду не таите,
Если в след вам говорят,
Что у глупенькой блондинки
В голове сплошной бардак.

Вы успешны и красивы,
Вам завидуют всегда.
Будьте счастливы, любимы,
Вас порадует судьба.

З Днем блондинок
З Днем блондинок
Фото: Pinterest

Веселі привітання для подруг блондинок

***

Белокурые подруги,
Нам сегодня не грустить,
День Блондинок на досуге
Отчего б не замутить?

Пусть завидуют брюнетки
И шатенки щурят глаз;
Ведь блондинки – как конфетки,
Вокруг нас – ажиотаж!

З Днем блондинок
З Днем блондинок
Фото: Pinterest

Ефектне привітання блондинці

***

С Днем блондинок поздравляю,
Тебя, любимая, родная,
И в этот день тебе желаю,
Счастья без конца и края!

Пусть исполняются надежды,
И пусть сбываются мечты,
Всегда ты будешь хрупкой, нежной,
Королевой красоты!

З Днем блондинок
З Днем блондинок
Фото: Pinterest

Красиві побажання для блондинок

С Днем блондинок поздравляю,
Белокурые красотки,
Пусть глаза искрятся счастьем.
Будет легкою походка.

Пусть мужчины ум теряют
И не шутят про ваш цвет,
Ведь эффектней и прекрасней
Среди женщин точно нет.

Коротке привітання в День блондинок

***

Солнечных волос сияние
Красотой своей пленяет –
Белокурых дам сегодня
С Днем блондинок поздравляю.

З Днем блондинок
З Днем блондинок
Фото: Pinterest

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