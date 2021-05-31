Всесвітній день блондинок: історія та привітання

Сьогодні той день, коли колір волосся має найбільше значення

Всесвітній день блондинок: привітання та листівки Фото: Unsplash

Сьогодні, 31 травня, наприкінці весни, відзначається не зовсім звичайне свято – Всесвітній день блондинок.

Life Сьогодні вітають всіх світловолосих людей зі святом і розповідають, звідки з'явився цей оригінальний день.

Всесвітній день блондинок: історія свята

У цього свята є кілька версій. За однією з них, американські біляві жінки адвокатесси страждали від того, що їхні колеги чоловіки не ставилися до них як до рівних. Вони постійно жартували над низьким рівнем жіночого інтелекту, і все через колір волосся. Тоді блондинки виступили з ініціативою організувати на честь себе свято.

Інша версія свідчить про те, що світловолосе свято з'явилося після виходу в прокат у 2001 році американської комедії "Блондинка в законі". Спочатку цей день прижився в Америці, а через два роки свято стало популярним і в інших країнах.

Примітно, що це найбільш суперечливий тип людей, особливо на думку чоловіків: над блондинками часто жартують, але водночас від блондинок не можуть відірвати очей, вважаючи їх найсексуальнішими і найпривабливішими.

Привітання та листівки з Днем блондинок

Прикольні привітання у День блондинок

***

Всех подруг моих блондинок

Поздравляю от души.

И в последний день весенний

Пусть исполнятся мечты.



Вы обиду не таите,

Если в след вам говорят,

Что у глупенькой блондинки

В голове сплошной бардак.



Вы успешны и красивы,

Вам завидуют всегда.

Будьте счастливы, любимы,

Вас порадует судьба.

З Днем блондинок Фото: Pinterest

Веселі привітання для подруг блондинок

***

Белокурые подруги,

Нам сегодня не грустить,

День Блондинок на досуге

Отчего б не замутить?



Пусть завидуют брюнетки

И шатенки щурят глаз;

Ведь блондинки – как конфетки,

Вокруг нас – ажиотаж!

З Днем блондинок Фото: Pinterest

Ефектне привітання блондинці

***

С Днем блондинок поздравляю,

Тебя, любимая, родная,

И в этот день тебе желаю,

Счастья без конца и края!



Пусть исполняются надежды,

И пусть сбываются мечты,

Всегда ты будешь хрупкой, нежной,

Королевой красоты!

З Днем блондинок Фото: Pinterest

Красиві побажання для блондинок

С Днем блондинок поздравляю,

Белокурые красотки,

Пусть глаза искрятся счастьем.

Будет легкою походка.



Пусть мужчины ум теряют

И не шутят про ваш цвет,

Ведь эффектней и прекрасней

Среди женщин точно нет.

Коротке привітання в День блондинок

***

Солнечных волос сияние

Красотой своей пленяет –

Белокурых дам сегодня

С Днем блондинок поздравляю.

З Днем блондинок Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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