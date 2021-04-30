Велика субота: народні традиції та звичаї

Дізнайтеся, що можна і потрібно робити у Велику суботу перед Великоднем за народними традиціями

Велика або Страсна субота у 2021 році випадає на 1 травня. Що це за день, які традиції і звичаї з ним пов'язані, що обов'язково потрібно зробити у Велику суботу напередодні Великодня, дізнайтеся в нашій статті.

Велика субота: значення свята

Страсна субота – це останній день Страсної седмиці, що передує світлому святу Великодня. Цього дня віруючі згадують поховання та перебування у гробі тіла Ісуса Христа, а також зішестя Господа в пекло.

Також цього дня тривають останні приготування до святкування Воскресіння Христового, яке проходить в ніч із суботи на неділю.

Велика субота: традиції святкування

У храмах на Велику суботу під час богослужінь з'єднуються і скорботні, і святкові риси. На літургії Страсної суботи священики переоблачаються з чорних шат у білі на знак звершення головної таємниці християнства – Воскресіння Ісуса Христа і Його перемоги над смертю.

Традиційно після служби цього ж дня відбувається перше освячення великодніх кошиків із пасками, крашанками та іншими частуваннями. Однак у 2021 році в зв'язку з оголошеним в Україні карантином через загрозу поширення коронавірусу прихожан просять утриматися від відвідування храмів, а залишатися вдома і дивитися святкові богослужіння онлайн. З цієї ж причини святити великодні кошики будуть не в приміщеннях церков, а на відкритому повітрі.

Щороку у Страстну суботу напередодні Великодня в Єрусалимі відбувається велике чудо православної церкви – сходження Благодатного вогню. Потім цей священний вогонь розвозять по всіх країнах і храмах.

У народі Велика субота – це час радісного очікування великодніх урочистостей, переживань перемоги Ісуса над гріхом і смертю.

Що можна і не можна робити у Велику суботу за народними прикметами

Цього дня не можна займатися важкою і брудною працею, а також серйозною домашньою роботою. Зате тривають активні приготування до Великодня: можна пекти паски та фарбувати крашанки.

Страсна субота – це останній день Великого посту, коли ще не можна вживати в їжу скоромні продукти, тому дегустація великодніх страв заборонена.

Якщо у воду для вмивання покласти свячене яйце, то це додасть здоров'я і краси.

Неспання в ніч із суботи на Великдень обіцяє благополуччя і удачу в усьому, а також позбавляє хвороб.

А ще існує повір'я, що у Велику суботу не можна нікому відмовляти в проханнях.

Дивіться відео богослужіння в Страсну п'ятницю у Києві:

Відео: Сьогодні

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