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Вальпургієва ніч: найсильніші ворожіння і магія

Сьогодні, 16:16

У Вальпургієву ніч особлива магія: ТОП-9 ворожінь і замовлянь на багатство, любов і удачу

Наближається Вальпургієва ніч, яка традиційно настає з вечора 30 квітня і триває до ранку 1 травня. Люди здавна наділяли цю "відьмину" ніч магічними властивостями і проводили цікаві обряди, ворожіння і приворот. Що робити у Вальпургієву ніч, щоб привернути любов, багатства і гаразди, дізнайтеся в нашій статті.

У народі вірили, що вночі проти 1 травня відкривалися межі між світами і тоді можна було спілкуватися з душами померлих, а також ворожити і пророкувати майбутнє. Також це свято здавна вважалося днем весни.

Примітно, що в цьогоріч Вальпургієва ніч припадає на завершення Страсної п'ятниці-2021.

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Ворожіння та ритуали Вальпургієвої ночі

  • Магія Вальпургієвої ночі: як уберегтися від неприємностей

Щоб нечиста сила і неприємності не пробралися в ваш дім, перед порогом на ніч потрібно розсипати жменю піску. Відьми не потраплять до вашого помешкання, поки не перерахують усі піщинки.

  • Як отримати красу і здоров'я

Рано-вранці, на світанку, дівчата випивали студеної води з колодязя або вмивалися росою.

Магія Вальпургієвої ночі
Магія Вальпургієвої ночі
Фото: Unsplash

Так вони набували здоров'я, молодості й краси.

  • Магія обряду на бажання у Вальпургієву ніч

За старих часів проводили ритуал з деревом: до його гілок прив'язували різнокольорові стрічки й загадували на кожну з них бажання. А потім це деревце висаджували на гору. Те саме можна зробити не з усім деревом, а взяти гілку і потім застромити її в землю.

  • Як ворожити на майбутнє у Вальпургієву ніч

Вважається, що ворожіння у Вальпургієву ніч найправдивіші й часто збуваються. Щоб дізнатися, що вас незабаром чекає, потрібно зробити "коридор часу".

Страшне ворожіння по дзеркалах на Різдво
Страшне ворожіння по дзеркалах на Різдво
Фото: Pexels

Для цього два дзеркала ставлять одне навпроти одного, а між ними встановлюють свічку так, щоб вона в них відбивалася. Після цього потрібно пильно вдивитися в нескінченні відображення: в них можна побачити своє майбутнє.

  • Як ворожити на судженого зі сну у Вальпургієву ніч

Сни у Вальпургієву ніч віщі. Щоб дівчині приснився її суджений, потрібно перед сном подумати про нього і попросити, щоб він до неї прийшов уночі. Той, хто присниться в цю ніч, і є її суджений.

  • Вальпургієва ніч: ворожіння на нареченого

На аркушиках паперу напишіть чоловічі імена – навмання або можливих кандидатів на ваше серце. Один папірець залиште порожнім.

Магія Вальпургієвої ночі
Магія Вальпургієвої ночі
Фото: Unsplash

На ніч покладіть усе під подушку і лягайте спати. А вранці дістаньте перший-ліпший аркушик – хто у ньому написано, той і є ваш наречений. Порожній аркушик означає вакансію кохання ще на рік.

  • Як загадувати бажання у Вальпургієву ніч

У Вальпургієву ніч можна загадати бажання різним стихіям – Землі або Воді. Для цього пускають у річку або закопують в землю ритуальну жертву: яйце, фрукти, шматочок хліба, печиво тощо. При цьому потрібно подумати, що вам дійсно хочеться, і вимовити своє бажання: "Земле (Водо), прошу тебе, зроби так, щоб я була здорова (щаслива, отримала підвищення, зустріла своє кохання, вийшла заміж тощо)" . Головне – сказати ці слова щиро.

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  • Магія любовного обряду у Вальпургієву ніч

Запаліть свічку, а перед собою покладіть фотографію чоловіка, якого хочете приворожити. Подумайте про нього і на край фото капніть воском зі свічки.

Магія Вальпургієвої ночі
Магія Вальпургієвої ночі
Фото: Pexels

Промовте заклинання: "Нехай полум'я свічки горить і розпалює твої почуття до мене. Полюби мене, як і я люблю тебе". Після цього сховайте фото в потаємне місце.

  • Магія обряду на багатство у Вальпургієву ніч

Візьміть новий гаманець і покладіть в нього кілька зелених листочків з дерев і квітів. Запаліть свічку зеленого кольору і скажіть заклинання: "Скільки листя росте на деревах, нехай стільки грошей буде в моєму гаманці". Після цього перекладіть листя в маленький мішечок, зав'яжіть і сховайте його в потаємне місці. А в гаманець покладіть гроші.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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