Трьох святих-2021: важливі прикмети і ритуали свята
12 лютого віруючі вшановують трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Сьогодні, 12 лютого, православні відзначають свято під назвою Собор трьох святителів або свято трьох святих – Василя Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова.
Цього дня віряни в усьому світі шанують і згадують трьох святих, які знайшли славу завдяки своїм проповідям і релігійним творам.
Наступне свято, цього разу на честь католицького святого, відзначається 14 лютого і присвячене покровителеві всіх закоханих – святому Валентину. Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День із коханою людиною.
Василь Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст жили в другій половині IV століття. Кожен із них отримав гарну освіту. Вони були дуже освіченими людьми свого часу.
Василь Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст боролися з єретичними тлумаченнями християнства і роз'яснювали основи та тонкощі правильного розуміння віри.
Вважалося, що будь-які плани, побудовані у Василевий день, як іще називають Свято трьох святих, будуть вдалими та принесуть вигоду.
Щоб позбавити сім'ю сварок і розбіжностей у майбутньому, 12 лютого виставляли старе взуття за двері. Вірили, що такий ритуал принесе в дім щастя і добробут.
На стіл 12 лютого подавали страви з дичини, щоб привернути удачу на весь майбутній рік.
Вважалося, що якщо чоловік виконає будь-яку роботу у дворі, то весь рік робота ладитиметься.
А ось прясти цього дня категорично не дозволялося, саме тому день ще отримав назву трьох святителів-непрядильщиків.
- На небі з'явилася червоний місяць – буде сильний вітер;
- Піднявся вітер – рік буде сирим;
- В саду сидять зайці – можна чекати заморозків;
- Дерева інеєм вкрилися – тепла погода не за горами;
- Подув північний вітер, а хмар немає – наближають сильні холоди;
- Якщо миші виходять на сніг – через пару днів настане відлига;
- Кінь на землю лягає – скоро піде сніг;
- Сонце в хмару закочується – до бурану;
- Якщо вовки під житлом виють – до морозів.
- Якщо в цей день чути спів снігурів, найближчим часом можна очікувати снігопаду і відлиги.
- Безхмарне небо 12 лютого передрікає сильний мороз.
- Якщо навколо сонця видно кола, варто чекати хорошого врожаю.
За старих часів 12 лютого дівчата здійснювали ритуали на заміжжя і щасливе сімейне життя. Для цього вони підвішували на дерева різнокольорові стрічки, читаючи такі слова:
Як я тебе, стрічка червона, прив'язала,
Так би й (такий-то) до мене причепився,
Посватав мене та одружився.
Ключ, замок, язик.
Амінь. Амінь. Амінь.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше