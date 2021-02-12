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Трьох святих-2021: важливі прикмети і ритуали свята

Сьогодні, 06:00

12 лютого віруючі вшановують трьох святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста

Сьогодні, 12 лютого, православні відзначають свято під назвою Собор трьох святителів або свято трьох святих – Василя Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова.

Цього дня віряни в усьому світі шанують і згадують трьох святих, які знайшли славу завдяки своїм проповідям і релігійним творам.

Наступне свято, цього разу на честь католицького святого, відзначається 14 лютого і присвячене покровителеві всіх закоханих – святому Валентину. Ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День із коханою людиною.

Три святителя: ікона
Три святителя: ікона
Фото: Pinterest

Собор трьох святителів-2021: історія

Василь Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст жили в другій половині IV століття. Кожен із них отримав гарну освіту. Вони були дуже освіченими людьми свого часу.

Василь Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст боролися з єретичними тлумаченнями християнства і роз'яснювали основи та тонкощі правильного розуміння віри.

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Трьох святих: що можна і не можна робити в свято

Вважалося, що будь-які плани, побудовані у Василевий день, як іще називають Свято трьох святих, будуть вдалими та принесуть вигоду.

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Щоб позбавити сім'ю сварок і розбіжностей у майбутньому, 12 лютого виставляли старе взуття за двері. Вірили, що такий ритуал принесе в дім щастя і добробут.

На стіл 12 лютого подавали страви з дичини, щоб привернути удачу на весь майбутній рік.

Вважалося, що якщо чоловік виконає будь-яку роботу у дворі, то весь рік робота ладитиметься.

А ось прясти цього дня категорично не дозволялося, саме тому день ще отримав назву трьох святителів-непрядильщиків.

Трьох святих: прикмети

  • На небі з'явилася червоний місяць – буде сильний вітер;
  • Піднявся вітер – рік буде сирим;
  • В саду сидять зайці – можна чекати заморозків;
  • Дерева інеєм вкрилися – тепла погода не за горами;
  • Подув північний вітер, а хмар немає – наближають сильні холоди;
  • Якщо миші виходять на сніг – через пару днів настане відлига;
  • Кінь на землю лягає – скоро піде сніг;
  • Сонце в хмару закочується – до бурану;
  • Якщо вовки під житлом виють – до морозів.
  • Якщо в цей день чути спів снігурів, найближчим часом можна очікувати снігопаду і відлиги.
  • Безхмарне небо 12 лютого передрікає сильний мороз.
  • Якщо навколо сонця видно кола, варто чекати хорошого врожаю.

Трьох святих: ритуал свята

За старих часів 12 лютого дівчата здійснювали ритуали на заміжжя і щасливе сімейне життя. Для цього вони підвішували на дерева різнокольорові стрічки, читаючи такі слова:

Як я тебе, стрічка червона, прив'язала,
Так би й (такий-то) до мене причепився,
Посватав мене та одружився.
Ключ, замок, язик.
Амінь. Амінь. Амінь.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

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