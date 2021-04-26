Страсна п'ятниця-2021: коли відзначається і яке значення має

Страсна п'ятниця – найскорботніший день у православних християн

Сьогодні, 26 квітня, розпочався Страсний тиждень-2021, скорботним днем якого є Велика або Страсна п'ятниця. Чому цей день – найсумніший у православному календарі, яка його історія та значення, читайте в нашій статті.

Страсна п'ятниця: дата в 2021 році

Страсна седмиця в 2021 році триватиме з 26 квітня до 1 травня. Вона завершує Великий піст. 30 квітня настане Страсна п'ятниця. Цей день не має фіксованої дати, тому що залежить від перехідного свята Великодня. Оскільки Великдень-2021 відзначається 2 травня, то Страсна п'ятниця цьогоріч настане на два дні раніше – 30 квітня.

Примітно, що в 2021 році Страсна п'ятниця збігається з Вальпургієвою ніччю, яка саме починається із заходом сонця 30 квітня.

У народі вірили, що саме в ніч на 1 травня відкриваються кордони між світами, і люди отримують можливість спілкуватися з душами померлих. Вальпургієва ніч вважається однією з найтемніших, страшних і таємничих ночей у році.

Історія і значення Великої п'ятниці

Страсна п'ятниця отримала назву в пам'ять про Страсті Христові, тобто страждання, які Ісус Христос пережив в останні дні свого земного життя, будучи ще людиною до Божественного втілення.

Саме в Страсну п'ятницю Ісус був переданий суду після зради одним зі своїх учнів на ім'я Іуда Іскаріот, яку той вчинив напередодні, в Чистий четвер. Щоб вказати правоохоронцям на Христа, Іуда Іскаріот поцілував Ісуса в Гетсиманському саду після моління про чашу. Поцілунок Іуди є символом зради.

За вчення і проповіді перед народом Ісуса схопили і засудили, присудивши до ганебної страти через розп'яття на хресті. Так у ті часи зазвичай страчували злодіїв і розбійників.

Того ж дня відбулася й сама страта Христа на горі Голгофі. Після Його болісної хресної смерті тіло зняли з хреста його учні і поховали в печері, звідки на третій день Ісус чудесним чином зник і повернувся вже після свого Воскресіння.

Отже, Страсна п'ятниця – це день, коли відбулася страта Сина Божого, який відповідно до пророкувань Старого Завіту, прийшов на землю, щоб перемогти смерть і пожертвувати своїм життям заради людей, викупивши їхні гріхи.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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