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Зі Страсною п'ятницею: картинки, побажання і вірші

Сьогодні, 06:20

Сьогодні Страсна п'ятниця: відправте добрі вірші та картинки близьким людям

Сьогодні весь православний світ відзначає Страсну п'ятницю, яка 2020 року настала 17 квітня. Незважаючи на те, що це свято, події дня дуже сумні: віруючі згадують Страсті Христові в останні дні Його земного життя – болісну страту і розп'яття заради спокутування гріхів всього людства.

Як провести Страсну п'ятницю? Задумайтесь про своє життя, що ви робите не так? Кого, можливо, образили? Постарайтеся помолитися, покаятися, подумати про добре, хороше і світле. А ще згадайте про своїх близьких і рідних, зробіть для них щось корисне, щиро побажайте їм здоров'я і добра.

Life Сьогодні зібрали для вас картинки, побажання і вірші зі Страсною п'ятницею, які ви можете відправити своїм близьким.

Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця
Фото: Pexels

Зі Страсною п'ятницею: картинки і вірші

***

Цього суворого дня вітаю зі Страсною п'ятницею і хочу побажати всепрощення, стриманості, терпіння, помірності у всьому, а також доброти, життвої стійкості і спокою!

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Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця
Фото: Pexels

Добрі побажання і картинки: Страсна п'ятниця-2021

***

Страстная пятница настала,
Мы вспоминаем о Христе,
О чудесах, что совершил он,
И как распяли на Кресте.

Сегодня день для нас особый,
Постимся, молимся сейчас,
Нельзя грешить и унывать нам,
Наступит скоро светлый час.

Не за горами Воскресенье,
Мы Пасху очень сильно ждем,
Придет к нам свет, любовь и счастье,
Покой и радость обретем!

Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця
Фото: Pexels

Страсна п'ятниця-2021: добрі картинки та побажання

***

Зі Страсною п'ятницею! Бажаю вам ніколи не знати страждань, не судити інших і не бути засудженими. Будьте добрими з собою і з оточуючими, нехай у вашій душі живе тепло, радість і лише приємні емоції!

Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця
Фото: Pexels

Зі Страсною п'ятницею: побажання близьким своїми словами

***

Нехай у Страсну п'ятницю все погане піде від вас геть, нехай душа відпустить жаль, а серце забуде про образи. Бажаю жити славно і праведно, бажаю кожен день зустрічати з посмішкою, вірою і надією, бажаю наповнювати цей світ щедрістю і добротою.

Страсна п'ятниця: листівки
Страсна п'ятниця: листівки
Фото: bonnycards

Зі Страсною п'ятницею: найкращі вірші та картинки

***

Сегодня Пятница Страстная,
Желаю мира и добра,
Пусть вера в душах вам оставит
Лишь след смирения и добра.

Желаю страсти и тревоги
Вам силой веры победить.
С надеждой и большой любовью
Желаю непременно жить.

Очистите от боли душу,
Откройте радости сердца,
Пускай надеждой и любовью
Всегда горят ваши глаза.

Страсний тиждень
Страсний тиждень
Фото: Pexels

Короткі вірші і красиві картинки зі Страсною п'ятницею

***

Добра вам, воли, покаяния,
Надежды светлой и любви.
Пускай на добрые свершения
Господь скорей благословит!

Страсна п’ятниця
Страсна п’ятниця
Фото: Pexels

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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