Зі Страсною п'ятницею: картинки, побажання і вірші

Сьогодні Страсна п'ятниця: відправте добрі вірші та картинки близьким людям

Сьогодні весь православний світ відзначає Страсну п'ятницю, яка 2020 року настала 17 квітня. Незважаючи на те, що це свято, події дня дуже сумні: віруючі згадують Страсті Христові в останні дні Його земного життя – болісну страту і розп'яття заради спокутування гріхів всього людства.

Як провести Страсну п'ятницю? Задумайтесь про своє життя, що ви робите не так? Кого, можливо, образили? Постарайтеся помолитися, покаятися, подумати про добре, хороше і світле. А ще згадайте про своїх близьких і рідних, зробіть для них щось корисне, щиро побажайте їм здоров'я і добра.

Life Сьогодні зібрали для вас картинки, побажання і вірші зі Страсною п'ятницею, які ви можете відправити своїм близьким.

Страсна п’ятниця Фото: Pexels

Зі Страсною п'ятницею: картинки і вірші

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Цього суворого дня вітаю зі Страсною п'ятницею і хочу побажати всепрощення, стриманості, терпіння, помірності у всьому, а також доброти, життвої стійкості і спокою!

Страсна п’ятниця Фото: Pexels

Добрі побажання і картинки: Страсна п'ятниця-2021

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Страстная пятница настала,

Мы вспоминаем о Христе,

О чудесах, что совершил он,

И как распяли на Кресте.

Сегодня день для нас особый,

Постимся, молимся сейчас,

Нельзя грешить и унывать нам,

Наступит скоро светлый час.

Не за горами Воскресенье,

Мы Пасху очень сильно ждем,

Придет к нам свет, любовь и счастье,

Покой и радость обретем!

Страсна п’ятниця Фото: Pexels

Страсна п'ятниця-2021: добрі картинки та побажання

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Зі Страсною п'ятницею! Бажаю вам ніколи не знати страждань, не судити інших і не бути засудженими. Будьте добрими з собою і з оточуючими, нехай у вашій душі живе тепло, радість і лише приємні емоції!

Страсна п’ятниця Фото: Pexels

Зі Страсною п'ятницею: побажання близьким своїми словами

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Нехай у Страсну п'ятницю все погане піде від вас геть, нехай душа відпустить жаль, а серце забуде про образи. Бажаю жити славно і праведно, бажаю кожен день зустрічати з посмішкою, вірою і надією, бажаю наповнювати цей світ щедрістю і добротою.

Страсна п'ятниця: листівки Фото: bonnycards

Зі Страсною п'ятницею: найкращі вірші та картинки

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Сегодня Пятница Страстная,

Желаю мира и добра,

Пусть вера в душах вам оставит

Лишь след смирения и добра.



Желаю страсти и тревоги

Вам силой веры победить.

С надеждой и большой любовью

Желаю непременно жить.



Очистите от боли душу,

Откройте радости сердца,

Пускай надеждой и любовью

Всегда горят ваши глаза.

Страсний тиждень Фото: Pexels

Короткі вірші і красиві картинки зі Страсною п'ятницею

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Добра вам, воли, покаяния,

Надежды светлой и любви.

Пускай на добрые свершения

Господь скорей благословит!

Страсна п’ятниця Фото: Pexels

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