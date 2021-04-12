Сьогодні у мусульман починається Рамадан-2021: значення і традиції місяця посту

Дізнайтеся точні дати Рамадану в 2021 році і яке значення має священний місяць

Сьогодні, 12 квітня, з моментом заходу сонця у мусульман починається Рамадан. Яка його історія, значення і головні традиції, читайте в нашій статті.

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Рамадан-2021: точні дати

Рамадан – це місяць обов'язкового і значимого для мусульман посту саум, який є одним з п'яти основних стовпів ісламу. Рамадан припадає дев'ятий місяць ісламського календаря і безпосередньо залежить від місячного календаря. Він починається наступного дня після молодика.

Триває Рамадан рівно 30 днів і в 2021 році випадає на період з 12 квітня по 12 травня. А наступного дня після закінчення Рамадану мусульмани відзначають свято Ураза-байрам.

Ззначення Рамадану

Як свідчить історія мусульман, в місяць Рамадан пророку Мухаммеду з'явився архангел Джабраїл і відкрив Коран, тобто повелів читати священний сувій. Отже, в період Рамадану мусульмани дотримуються суворого посту, який сприймають з радістю і вдячністю, проходять духовне і тілесне очищення і підтверджують силу своєї віри.

Головні традиції Рамадану

Піст під час Рамадану щодня починається зі світанку після ранкової молитви, а закінчується після заходу сонця і здійснення вечірньої молитви. В цей час розговлятися можна водою або фініками.

У денний же час мусульмани повинні дотримуватися суворих обмежень у прийомі їжі, пиття, а також куріння та інтимної близькості.

Крім тілесної чистоти під час Рамадану важливо суворо дотримуватися чистоти внутрішньої, тобто звільнитися від гріховних думок і не здійснювати заборонені дії, які можуть осквернити людину. Віруючі читають Коран, роблять добрі справи, роздають милостиню.

Якщо ж при зовнішньому дотриманні правил, думки мусульманина залишаються нечистими і не богоугодними, то Аллах не прийме такого дотримання Рамадану, бо він не потребує утримання від їжі і пиття того, хто не залишив брехні.

Рамадан: привітання

Для мусульман, незважаючи на всю суворість, Рамадан є радісним періодом, з яким вони вітають одне одного словами Рамадан карим – з побажаннями щедрого Рамадану. А також говорять: Рамадан мубарак, що означає благословенний Рамадан. І всім тим, хто поститься бажають, щоб Аллах прийняв їх пост.

Рамадан: значення та привітання Фото: Unsplash

Традиційні побажання в Рамадан

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Нехай Аллах радує ваші очі в Рамадан солодкими вечорами і дружбою обраних, милістю Всепрощаючого і раєм благочестивих!

Добрі привітання з Рамаданом

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Рамадан мубарак! Бажаю міцного здоров'я і світлої радості душі, щирих молитов і добрих надій, милосердя і великодушності, незгасної сили віри і любові до близьких, милості Аллаха і благих діянь за покликом серця.

Зі святом Рамадану своїми словами

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Від щирого серця вітаю зі світлим і радісним святом Рамадану! Нехай ніколи не залишить вас щедрість, радість, здоров'я і турбота Всевишнього. Бажаю світлих, рясних, наповнених вірою і молитвами днів і щасливого життя.

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