З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші
В день Теплого Олексія побажайте всім весняного настрою, благополуччя і тепла в душі
Сьогодні, 30 березня, свої іменини святкують Олексії. У народі і в православ'ї відзначається День святого Олексія, який також називався Олексій Теплий, Людина Божа. Відомо, що цей святий жив у Римі на рубежі IV-V століть і прославився своїм подвижництвом і міцною вірою в Христа.
А ось сам день 30 березня, за народними спостереженнями, завжди буває теплим, в цей період сходять останні сніги, грунт наповнюється вологою і настає справжня весна. Бажаємо всім в цей теплий березневий день такого ж тепла в душі, потепління стосунків, палкої любові та жарких почуттів!
Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.
Гарячі і радісні побажання в День Теплого Олексія
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В праздник, Теплый Алексей,
Прогони тоску метлою,
Встреть удачу у дверей
Вместе с искренней любовью!
И пусть станет жизнь твоя
Ярче радуги небесной.
Счастье в ней день ото дня
Умножаться будет, честно!
З Олексієм Теплим: красиві побажання в прозі
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Нехай Теплий Олексій наповнить весняним теплом кожен куточок вашого будинку, щоб радість з кожним днем гріла душу, окрилювала і дарувала найпозитивніші емоції. Нехай весна порадує сонцем і гарною погодою.
Теплі вітання з Теплим Олексієм у віршах
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С Теплым Алексеем вас
Я сердечно поздравляю,
Радостных деньков прекрасных
От души вам пожелаю.
Разгуляется скорее
Пусть веселая весна,
Будет солнцем и цветами
Пусть проказница полна.
Олексій Теплий: добрі вітання своїми словами
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Сьогодні настало весняне свято – Олексій Теплий. Бажаю, щоб в душі завжди панувало тепло, радість, щастя і умиротворення. Нехай доля підносить тільки хороші подарунки, приємні моменти і гарний настрій.
Зі святом Теплого Олексія: привітання у віршах
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В праздник Теплый Алексей
От души тебе желаю
Обогретых солнцем дней,
Счастья без конца и края!
Чтоб удача, как маяк,
За собой тебя манила
И, как будто добрый маг,
Все мечтанья воплотила!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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