З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

В день Теплого Олексія побажайте всім весняного настрою, благополуччя і тепла в душі

Сьогодні, 30 березня, свої іменини святкують Олексії. У народі і в православ'ї відзначається День святого Олексія, який також називався Олексій Теплий, Людина Божа. Відомо, що цей святий жив у Римі на рубежі IV-V століть і прославився своїм подвижництвом і міцною вірою в Христа.

А ось сам день 30 березня, за народними спостереженнями, завжди буває теплим, в цей період сходять останні сніги, грунт наповнюється вологою і настає справжня весна. Бажаємо всім в цей теплий березневий день такого ж тепла в душі, потепління стосунків, палкої любові та жарких почуттів!

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.

Гарячі і радісні побажання в День Теплого Олексія

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В праздник, Теплый Алексей,

Прогони тоску метлою,

Встреть удачу у дверей

Вместе с искренней любовью!



И пусть станет жизнь твоя

Ярче радуги небесной.

Счастье в ней день ото дня

Умножаться будет, честно!

З Теплим Олексієм: привітання і картинки Фото: Pinterest

З Олексієм Теплим: красиві побажання в прозі

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Нехай Теплий Олексій наповнить весняним теплом кожен куточок вашого будинку, щоб радість з кожним днем гріла душу, окрилювала і дарувала найпозитивніші емоції. Нехай весна порадує сонцем і гарною погодою.

З Теплим Олексієм: привітання і картинки Фото: Pinterest

Теплі вітання з Теплим Олексієм у віршах

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С Теплым Алексеем вас

Я сердечно поздравляю,

Радостных деньков прекрасных

От души вам пожелаю.



Разгуляется скорее

Пусть веселая весна,

Будет солнцем и цветами

Пусть проказница полна.

З Теплим Олексієм: привітання і картинки Фото: bonnycards

Олексій Теплий: добрі вітання своїми словами

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Сьогодні настало весняне свято – Олексій Теплий. Бажаю, щоб в душі завжди панувало тепло, радість, щастя і умиротворення. Нехай доля підносить тільки хороші подарунки, приємні моменти і гарний настрій.

З Теплим Олексієм: привітання і картинки Фото: bonnycards

Зі святом Теплого Олексія: привітання у віршах

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В праздник Теплый Алексей

От души тебе желаю

Обогретых солнцем дней,

Счастья без конца и края!



Чтоб удача, как маяк,

За собой тебя манила

И, как будто добрый маг,

Все мечтанья воплотила!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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