З першим днем літа: найкращі привітання, смс та вірші
Вітаємо з першим днем літа: адресуйте рідним і друзям гарні побажання, картинки і вірші 1 червня
З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!
Life Сьогодні підготували для вас яскраві, барвисті, милі, прикольні і добрі вітання, вірші, листівки і картинки в перший день літа, які ви можете відправити всім своїм друзям, близьким і рідним людям.
Красиві побажання в перший день літа-2021 у віршах
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Распахнуло лето
Нам свои объятия,
С первым летним днем
Вас буду поздравлять я.
Буду поздравлять
С летними ночами,
С утренними зорьками,
Хмельными вечерами.
Здравствуй! Скажем дружно
Мы сегодня лету
И оно нас радостно
Ярким солнцем встретит.
Прикольні привітання з першим днем літа в прозі
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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров'я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!
З першим днем літа: радісні вірші і побажання
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Наконец-то, снова лето,
Первый день встречаем мы,
В эту пору беззаветно
И безумно влюблены.
Лета яркого желаю,
Моря, солнца, теплоты,
Лето – маленькая сказка,
Всплеск эмоций, доброты.
Найкращі побажання в перший день літа своїми словами
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З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!
Привітання з першим літнім днем у віршах
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Вот пришло начало лета,
Нам открылось много света,
Фруктов, зелени, цветов,
В каждом дне сквозит любовь.
Позаботилась природа,
Чтобы мы в теченье года
Ждали лета – отдохнуть,
Бриз морской в себя вдохнуть,
Наслаждаясь, веселясь.
Лето — праздник для всех нас!
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