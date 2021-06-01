З першим днем літа: найкращі привітання, смс та вірші

Вітаємо з першим днем літа: адресуйте рідним і друзям гарні побажання, картинки і вірші 1 червня

З першим днем літа: листівки, привітання, вірші

З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!

Life Сьогодні підготували для вас яскраві, барвисті, милі, прикольні і добрі вітання, вірші, листівки і картинки в перший день літа, які ви можете відправити всім своїм друзям, близьким і рідним людям.

З першим днем літа Фото: bonnycards

Красиві побажання в перший день літа-2021 у віршах

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Распахнуло лето

Нам свои объятия,

С первым летним днем

Вас буду поздравлять я.



Буду поздравлять

С летними ночами,

С утренними зорьками,

Хмельными вечерами.



Здравствуй! Скажем дружно

Мы сегодня лету

И оно нас радостно

Ярким солнцем встретит.

З першим днем літа Фото: bonnycards

Прикольні привітання з першим днем літа в прозі

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Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров'я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!

З першим днем літа Фото: bonnycards

З першим днем літа: радісні вірші і побажання

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Наконец-то, снова лето,

Первый день встречаем мы,

В эту пору беззаветно

И безумно влюблены.



Лета яркого желаю,

Моря, солнца, теплоты,

Лето – маленькая сказка,

Всплеск эмоций, доброты.

З першим днем літа Фото: bonnycards

Найкращі побажання в перший день літа своїми словами

***

З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

З першим днем літа Фото: bonnycards

Привітання з першим літнім днем у віршах

***

Вот пришло начало лета,

Нам открылось много света,

Фруктов, зелени, цветов,

В каждом дне сквозит любовь.

Позаботилась природа,

Чтобы мы в теченье года

Ждали лета – отдохнуть,

Бриз морской в себя вдохнуть,

Наслаждаясь, веселясь.

Лето — праздник для всех нас!

З першим днем літа Фото: bonnycards

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