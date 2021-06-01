Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

З першим днем літа: найкращі привітання, смс та вірші

Сьогодні, 05:30

Вітаємо з першим днем літа: адресуйте рідним і друзям гарні побажання, картинки і вірші 1 червня

З першим днем літа: листівки, привітання, вірші
З першим днем літа: листівки, привітання, вірші

З першим днем літа – довгоочікуваного, радісного, теплого, сонячного і бажаного! Нехай 1 червня для вас почнеться цілих три місяці позитиву, сонця, вітамінів, відпочинку, гарного настрою та невичерпної енергії!

Life Сьогодні підготували для вас яскраві, барвисті, милі, прикольні і добрі вітання, вірші, листівки і картинки в перший день літа, які ви можете відправити всім своїм друзям, близьким і рідним людям.

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Красиві побажання в перший день літа-2021 у віршах

***

Распахнуло лето
Нам свои объятия,
С первым летним днем
Вас буду поздравлять я.

Буду поздравлять
С летними ночами,
С утренними зорьками,
Хмельными вечерами.

Здравствуй! Скажем дружно
Мы сегодня лету
И оно нас радостно
Ярким солнцем встретит.

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Прикольні привітання з першим днем літа в прозі

***

Вітаю з першим днем літа! Бажаю, щоб природа і погода нас радували і приносили безліч яскравих, теплих, сонячних днів. Щоб здоров'я не залишало нас і наших близьких. Щоб легкість і гарний настрій стали приводом до багатьох цікавих подій і радості!

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

З першим днем літа: радісні вірші і побажання

***

Наконец-то, снова лето,
Первый день встречаем мы,
В эту пору беззаветно
И безумно влюблены.

Лета яркого желаю,
Моря, солнца, теплоты,
Лето – маленькая сказка,
Всплеск эмоций, доброты.

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Найкращі побажання в перший день літа своїми словами

***

З першим днем літа! Бажаю малинового настрою, теплих дощів, креативних ідей, сонячних одягу і справжнього відпочинку. Нехай драйв і веселощі не покидає вас! Нехай літо буде легким, приємним, яскравим, чудовим, чарівним!

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Привітання з першим літнім днем у віршах

***

Вот пришло начало лета,
Нам открылось много света,
Фруктов, зелени, цветов,
В каждом дне сквозит любовь.
Позаботилась природа,
Чтобы мы в теченье года
Ждали лета – отдохнуть,
Бриз морской в себя вдохнуть,
Наслаждаясь, веселясь.
Лето — праздник для всех нас!

З першим днем літа
З першим днем літа
Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Всесвітній день батьків: історія і значення свята Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар Погода на червень: літо поки затримається Що подарувати дітям: найкращі ідеї для свята Коли випускний-2021 в Україні і як відзначатимемо Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар
свята літо листівки вірші вітання картинки
Реклама

Новини партнерів

Кто возглавил рейтинг самых красивых звезд за 40
Кто возглавил рейтинг самых красивых звезд за 40
Победителей "Евровидения" обвинили в употреблении наркотиков
Победителей "Евровидения" обвинили в употреблении наркотиков
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей

Популярні статті

Вчора, 15:46Events

Ретроградні планети-2021: точні дати і як вони вплинуть на наше життя

Вчора, 13:47Зірково

Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

Вчора, 11:31Смачно

Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Вчора, 11:02Зірково

Олег Філімонов про раптову смерть 15-річного онука: Ми припускаємо, що відірвався тромб

Вчора, 10:53Зірково

Наташа Корольова в боді влаштувала відверті танці під українську пісню

Вчора, 10:23Смачно

Що приготувати з курячого філе на вечерю – 5 оригінальних рецептів

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 31 травня для всіх знаків зодіаку: Овни, ваш настрій буде змінюватися зі швидкістю світла!

Вчора, 00:03Зірково

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)

30 травняЗірково

Вибрав одну, а пише іншій: Холостяка Тіматі розкритикували за його пости про Алісу Грабову

30 травняЗдорово

Алергія на пилок та сонце: як розпізнати та подолати

30 травняПсихо

Гороскоп на тиждень 30 травня – 5 червня: всі знаки зодіаку

29 травняЗірково

Холостяк Тіматі у фіналі шоу вибрав Катю Сафарову

29 травняЗірково

Життя після Холостяка: чим займаються учасниці 11-го сезону та як їм допомогло реаліті

29 травняЗірково

Мішина та Еллерт спростували чутки про розлучення, але зізналися, що сваряться і мало бачаться

29 травняЗірково

Саша вбивав, люди допомагали: Аліна Гросу розкрила подробиці життя з колишнім чоловіком

29 травняЗірково

Як живуть Анна Богдан та Михайло Залівако після Холостяка. З'явилися їхні спільні фото поза проєктом

Новини партнерів

Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Встретите - берегите! 3 самые желанные женщины по знаку Зодиака
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Анна Богдан показала, где живет с "холостяком" Заливако
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19
Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
Горячие фото! Леся Никитюк показала фигуру в купальнике
У Мережі з’явилися фото незвичайного знімання Алли Пугачової
У Мережі з’явилися фото незвичайного знімання Алли Пугачової
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Ганна Богдан показала, яке гніздечко звила зі своїм "холостяком"
Ганна Богдан показала, яке гніздечко звила зі своїм "холостяком"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти