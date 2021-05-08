З прийдешнім 9 травня: картинки та привітання
Красиві привітання зі святом
Напередодні свята 9 травня Life Сьогодні підготували гарні, добрі, урочисті вітання, короткі вірші та ефектні картинки з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
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Привітання з прийдешнім 9 травня ветеранам у віршах
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Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!
Привітання з прийдешнім 9 травня в прозі
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9 травня – незабутня, пам'ятна дата. Зовсім мало залишилося тих людей, хто має безпосереднє відношення до свята перемоги над фашизмом, кому особисто ми повинні зараз вклонитися і подякувати за великий подвиг. Побажаємо ж ветеранам здоров'я і довголіття та пообіцяємо, що ніколи не забудемо їх безцінної жертви в ім'я нашого життя. Зі святом!
Привітання з прийдешнім 9 травня
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В День победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях –
В добром здравии годы встречать,
Если плакать – то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!
Урочисті привітання з прийдешнім 9 Мая своїми словами
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Зі святом перемоги! Нехай мужність і героїзм цього великого свята ніколи і ніким не забуваються. Нехай дух перемоги надихає серця і веде нас вперед – до нових подвигів, успіхів і досягнень. І нехай у всьому світі закінчаться всі війни і запанує мир на землі.
Короткі привітання з прийдешнім 9 травня
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С Днем победы – великим, важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирной жизни без войн и напастей!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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