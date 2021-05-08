З прийдешнім 9 травня: картинки та привітання

Красиві привітання зі святом

Привітання з прийдешнім 9 травня: вірші і картинки Фото: Pixabay

Напередодні свята 9 травня Life Сьогодні підготували гарні, добрі, урочисті вітання, короткі вірші та ефектні картинки з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Привітання з прийдешнім 9 травня ветеранам у віршах

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Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели!

Привітання з 9 Травня: картинки і вірші Фото: Pixabay

Привітання з прийдешнім 9 травня в прозі

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9 травня – незабутня, пам'ятна дата. Зовсім мало залишилося тих людей, хто має безпосереднє відношення до свята перемоги над фашизмом, кому особисто ми повинні зараз вклонитися і подякувати за великий подвиг. Побажаємо ж ветеранам здоров'я і довголіття та пообіцяємо, що ніколи не забудемо їх безцінної жертви в ім'я нашого життя. Зі святом!

Привітання з 9 травня: листівки та вірші Фото: Pixabay

Привітання з прийдешнім 9 травня

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В День победы хочу пожелать

Позабыть, наконец, о ненастьях –

В добром здравии годы встречать,

Если плакать – то только от счастья!

Пусть успехами радуют вас

Ваши правнуки, внуки и дети!

И пускай каждый миг, каждый час

Солнце ласково в жизни вам светит!

Урочисті привітання з прийдешнім 9 Мая своїми словами

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Зі святом перемоги! Нехай мужність і героїзм цього великого свята ніколи і ніким не забуваються. Нехай дух перемоги надихає серця і веде нас вперед – до нових подвигів, успіхів і досягнень. І нехай у всьому світі закінчаться всі війни і запанує мир на землі.

9 травня: яке сьогодні свято Фото: Pexels

Короткі привітання з прийдешнім 9 травня

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С Днем победы – великим, важным!

Вспомним павших в бою отважно,

Пожелаем друг другу счастья,

Мирной жизни без войн и напастей!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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