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З прийдешнім 9 травня: картинки та привітання

Сьогодні, 15:48

Красиві привітання зі святом

Привітання з прийдешнім 9 травня: вірші і картинки
Привітання з прийдешнім 9 травня: вірші і картинки
Фото: Pixabay

Напередодні свята 9 травня Life Сьогодні підготували гарні, добрі, урочисті вітання, короткі вірші та ефектні картинки з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Привітання з прийдешнім 9 травня ветеранам у віршах

***

Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!

Привітання з 9 Травня: картинки і вірші
Привітання з 9 Травня: картинки і вірші
Фото: Pixabay

Привітання з прийдешнім 9 травня в прозі

***

9 травня – незабутня, пам'ятна дата. Зовсім мало залишилося тих людей, хто має безпосереднє відношення до свята перемоги над фашизмом, кому особисто ми повинні зараз вклонитися і подякувати за великий подвиг. Побажаємо ж ветеранам здоров'я і довголіття та пообіцяємо, що ніколи не забудемо їх безцінної жертви в ім'я нашого життя. Зі святом!

Привітання з 9 травня: листівки та вірші
Привітання з 9 травня: листівки та вірші
Фото: Pixabay

Привітання з прийдешнім 9 травня

***

В День победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях –
В добром здравии годы встречать,
Если плакать – то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!

Урочисті привітання з прийдешнім 9 Мая своїми словами

***

Зі святом перемоги! Нехай мужність і героїзм цього великого свята ніколи і ніким не забуваються. Нехай дух перемоги надихає серця і веде нас вперед – до нових подвигів, успіхів і досягнень. І нехай у всьому світі закінчаться всі війни і запанує мир на землі.

9 травня: яке сьогодні свято
9 травня: яке сьогодні свято
Фото: Pexels

Короткі привітання з прийдешнім 9 травня

***

С Днем победы – великим, важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирной жизни без войн и напастей!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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