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З Днем захисту дітей-2021: яскраві картинки і листівки до свята

Сьогодні, 11:23

Вітаємо дітей і їхніх батьків з першим літнім святом

День захисту дітей: милі картинки і листівки
День захисту дітей: милі картинки і листівки

Сьогодні, 1 червня, прийшло добре і веселе свято, присвячене дітям і батькам – Міжнародний день захисту дітей, яке відзначається в Україні і світі.

Обов'язково привітайте з цим чудовим святом всіх, хто до нього причетний. Нехай всі діти будуть здорові і щасливі! Life Сьогодні підготували для вас красиві, яскраві, ефектні листівки, картинки, побажання та вірші з Днем захисту дітей.

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З Днем дітей: короткі вітання

***

Пусть будет смех всегда твой звонок,
С улыбкой на устах живи!
Ты замечательный ребенок,
Купайся в счастье и любви!

З Днем захисту дітей
З Днем захисту дітей
Фото: bonnycards

З Днем захисту дітей: привітання в прозі

***

Вітаю з добрим святом – із Днем захисту дітей! Бажаю, щоб тобі ніколи було нудьгувати, бажаю, щоб тобі завжди вдавалося все задумане! Рости щасливою і романтичним людиною, вір у себе і лети назустріч новим пригодам. Нехай кожен день буде яскравим, насиченим, цікавим та незабутнім. Бажаю тобі хороших друзів!

З Днем захисту дітей
З Днем захисту дітей
Фото: bonnycards

День захисту дітей: радісні вітання дітям у віршах

***

Первый летний день пришел,
Это очень хорошо –
Всех девчонок и мальчишек,
Поздравляю с днем защиты!
Всех детей нашей Земли –
Радуются пусть они,
Каждый чтобы счастлив был,
На Земле чтоб мир царил!

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З Днем захисту дітей
З Днем захисту дітей
Фото: bonnycards

День захисту дітей: добрі побажання своїми словами

***

Тебе, моє кохане, веселе, життєрадісне дитя я вітаю зі святом! Бажаю тобі безтурботного дитинства, веселого відпочинку, добрих друзів і довше залишатися дитиною!

З Днем захисту дітей
З Днем захисту дітей
Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Днем дітей у віршах

***

Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!

И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!

З Днем захисту дітей
З Днем захисту дітей
Фото: bonnycards

Міжнародний день захисту дітей: ефектні привітання дитині

***

С днем защиты поздравляю,
С праздником тебя, ребенок,
Будет детство пусть счастливым,
Смех всегда пусть будет звонок.

Я желаю, чтобы жизнь
Красочной была, красивой,
Ждет тебя открытий много
И большие перспективы.

Будь отрадой маме с папой,
Умницей расти, дитя,
Только радость и награда
В жизни ждут пускай тебя.

З Днем захисту дітей
З Днем захисту дітей
Фото: bonnycards

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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