З Днем Соборності України: ефектні картинки, листівки і привітання

Сьогодні Україна відзначає державне свято – День Соборності

22 січня щорічно святкується День Соборності України. Цього дня традиційно відбувається видовищне дійство, коли дві частини України символічно об'єднуються в єдине ціле.

День Соборності України: картинки, листівки і привітання Фото: Игорь Рец, Сьогодні

І хоча 2021 року через карантин і локдаун у людей немає можливості бути присутніми на святковому флешмобі, ви можете відправити одне одному яскраві листівки, тематичні картинки і добрі побажання на День Соборності України. Сьогодні.Lifestyle підготували гарні привітання з Днем Соборності України-2021.

З Днем Соборності України: гарне привітання у віршах

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С Днем Соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть все время процветает

Наша вольная страна.



Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

День Соборності України: картинки і привітання Фото: Pinterest

Привітання в прозі з Днем Соборності України

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22 січня ми святкуємо День Соборності України – це особливий день, який символізує єдність українських земель і людей. Всім жителям країни шлемо привітання і побажання зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку і процвітанню улюбленої країни.

День Соборності України: картинки і привітання Фото: Pinterest

День Соборності України: вірші українською мовою

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Велична і свята, моя ти Україно,

Тобі одній карать нас і судить,

Нам берегти тебе, соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

Патріотичні вірші на День Соборності України

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В этот важный праздник украинцы,

Обрели свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее ее на свете нет!



Сохранить, что есть, и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

День Соборності України: картинки і привітання Фото: Pinterest

День Соборності України: красиві привітання своїми словами

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Вітаю з Днем Соборності України і від душі бажаю єдиного духу народу, великої сили і могутності, міцної дружби і братерської допомоги, взаємоповаги і розуміння, вірних цілей і високих прагнень, одного чистого і мирного неба на всіх.

День Соборності України: картинки і привітання Фото: Pinterest

З Днем Соборності України: коротке привітання українською мовою

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Одна Україна! Єдиная мати!

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

День Соборності України: картинки і привітання Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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