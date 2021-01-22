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З Днем Соборності України: ефектні картинки, листівки і привітання

Сьогодні, 10:37

Сьогодні Україна відзначає державне свято – День Соборності

22 січня щорічно святкується День Соборності України. Цього дня традиційно відбувається видовищне дійство, коли дві частини України символічно об'єднуються в єдине ціле.

День Соборності України: картинки, листівки і привітання
День Соборності України: картинки, листівки і привітання
Фото: Игорь Рец, Сьогодні

І хоча 2021 року через карантин і локдаун у людей немає можливості бути присутніми на святковому флешмобі, ви можете відправити одне одному яскраві листівки, тематичні картинки і добрі побажання на День Соборності України. Сьогодні.Lifestyle підготували гарні привітання з Днем Соборності України-2021.

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З Днем Соборності України: гарне привітання у віршах

***

С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.

День Соборності України: картинки і привітання
День Соборності України: картинки і привітання
Фото: Pinterest

Привітання в прозі з Днем Соборності України

***

22 січня ми святкуємо День Соборності України – це особливий день, який символізує єдність українських земель і людей. Всім жителям країни шлемо привітання і побажання зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку і процвітанню улюбленої країни.

День Соборності України: картинки і привітання
День Соборності України: картинки і привітання
Фото: Pinterest

День Соборності України: вірші українською мовою

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!

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Патріотичні вірші на День Соборності України

***

В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!

Сохранить, что есть, и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!

День Соборності України: картинки і привітання
День Соборності України: картинки і привітання
Фото: Pinterest

День Соборності України: красиві привітання своїми словами

***

Вітаю з Днем Соборності України і від душі бажаю єдиного духу народу, великої сили і могутності, міцної дружби і братерської допомоги, взаємоповаги і розуміння, вірних цілей і високих прагнень, одного чистого і мирного неба на всіх.

День Соборності України: картинки і привітання
День Соборності України: картинки і привітання
Фото: Pinterest

З Днем Соборності України: коротке привітання українською мовою

***

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.

День Соборності України: картинки і привітання
День Соборності України: картинки і привітання
Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі День соборності України

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