З Днем Соборності України: ефектні картинки, листівки і привітання
Сьогодні Україна відзначає державне свято – День Соборності
22 січня щорічно святкується День Соборності України. Цього дня традиційно відбувається видовищне дійство, коли дві частини України символічно об'єднуються в єдине ціле.
І хоча 2021 року через карантин і локдаун у людей немає можливості бути присутніми на святковому флешмобі, ви можете відправити одне одному яскраві листівки, тематичні картинки і добрі побажання на День Соборності України. Сьогодні.Lifestyle підготували гарні привітання з Днем Соборності України-2021.
З Днем Соборності України: гарне привітання у віршах
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С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
Привітання в прозі з Днем Соборності України
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22 січня ми святкуємо День Соборності України – це особливий день, який символізує єдність українських земель і людей. Всім жителям країни шлемо привітання і побажання зберігати силу духу, бадьорість і оптимізм. Нехай в кожній родині панує мир і спокій, любов і взаєморозуміння. Ми віримо в наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку і процвітанню улюбленої країни.
День Соборності України: вірші українською мовою
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Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!
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Патріотичні вірші на День Соборності України
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В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!
Сохранить, что есть, и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
День Соборності України: красиві привітання своїми словами
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Вітаю з Днем Соборності України і від душі бажаю єдиного духу народу, великої сили і могутності, міцної дружби і братерської допомоги, взаємоповаги і розуміння, вірних цілей і високих прагнень, одного чистого і мирного неба на всіх.
З Днем Соборності України: коротке привітання українською мовою
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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