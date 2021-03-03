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З Днем письменника-2021: найкращі вітання і подарунки

Сьогодні, 11:02

Як привітати і що подарувати письменникам, журналістам, філологам в їхнє професійне свято

Сьогодні, 3 березня, святкуємо Всесвітній день письменника. Ми бажаємо невичерпного натхнення і польоту думки всім творчим особистостям, професія яких пов'язана з цим святом. Як привітати письменника, що йому побажати, який подарунок піднести? Читайте в нашій статті.

У нашому календарі є готові подарунки не тільки до Дня письменника, а й на всі головні свята березня. Дивіться!

З Днем письменника
З Днем письменника
Фото: Pinterest

Найкращі привітання з Днем письменника у віршах

***

Способен донести Великий Мастер,
Как жизнь порой сложна, как мир контрастен.
К морали может словом он воззвать.
Смеяться нас заставить и рыдать.

Писателей сегодня будем славить.
Творцов спешим всех с праздником поздравить!
Лишь с вами мир духовно полноценен.
Ваш труд для человечества бесценен!

З Днем письменника
З Днем письменника
Фото: Pinterest

Щирі вітання з Днем письменника в прозі

***

Вітаю зі Всесвітнім днем письменника! Нехай кожен день дарує чудові емоції і добрі вісті, гарний настрій і неймовірне натхнення, щоб вдавалося завжди бути на вершині творчого успіху і незмінної слави. Бажаю здоров'я, цікавих задумів, чудових рядків, незгасного вогню таланту і непідробного щастя.

Всесвітній день письменника: коротке привітання у віршах

***

Писательский труд и приятен, и сложен.
Желаем вам музы, пера и мечты!

Без ваших трудов мир бы был невозможен,
Ведь нам не хватает простой красоты!

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День письменника: вірші і красиві побажання

***

C днем писателя! Желаем вдохновенья!
Пусть выходят из-под вашего пера
Восхитительные новые творенья,
Завтра пусть счастливей будет, чем вчера!

Божья искра пусть горит, не угасая,
Озарение чудесное, приди!
Мы шедевра вам нетленного желаем,
Самый главный, он, конечно, впереди!

З Днем письменника
З Днем письменника
Фото: Pinterest

З Днем письменника: радісні вітання своїми словами

***

Вітаю зі Днем письменника і хочу побажати, щоб кожен новий день дарував прекрасні ідеї і цікаві задумки, щоб натхнення ніколи не покидало твою душу, щоб кожна мить життя була доброю і чарівною, щоб творити і писати допомагала любов близьких і теплота рідних сердець.

З Днем письменника
З Днем письменника
Фото: Pinterest

Що подарувати письменникові в професійне свято

  • Блокнот для записів

Навіть десята за рахунком записна книжка не буде зайвою в руках творчої особистості. Письменники – це люди, які люблять фіксувати свої думки і все цікаве, що вони почули. Тож вони обов'язково зрадіють такому подарунку.

  • Ручка з коректором

Нехай цей інструмент завжди буде під рукою, а точніше – в руці письменника. А при необхідності він зможе поправити якісь неточності, і для цього не доведеться черкати свої рукописи.

  • Письмовий стіл

Для зручності роботи і простору думки – це дуже практичний подарунок. Особливо для тих людей, які продовжують працювати дистанційно, адже робоче місце повинно надихати.

  • Пір'я для каліграфії

Не дивуйтесь! У письменників, журналістів і філологів повинно бути красиво все: і думки, і справи, і почерк.

  • Екскурсія в бібліотеку

Запропонуйте своєму другові письменникові разом відвідати святая святих – вийде оригінальний сюрприз!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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