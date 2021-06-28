З Днем Конституції України: красиві вірші, урочисті вітання, ефектні картинки

Привітання з Днем Конституції України 2021: відправляйте найкращі, урочисті і душевні побажання в прозі, віршах і листівках рідним і близьким

З Днем Конституції України / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Конституції України! У значиме державне свято 28 червня яскраві листівки, картинки, смс і найкращі поздоровлення в прозі та віршах адресовані українцям по всій країні. Ми приєднуємося до найрадіснішіх і добрих побажань і пропонуємо вам урочисті, гарні і щиросердечні вітання з Днем Конституції України-2021.

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Найкращі привітання з Днем Конституції України в прозі

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Конституція України – це головний хранитель прав і свобод громадян, суверенності і цілісності кордонів нашої квітучої і сильної держави. У рідній стороні, в кожному затишному куточку нашої землі хай панує добро і справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і спокійного життя кожного українця!

З Днем Конституції України: картинки та привітання / Фото: Pixabay

Позитивне привітання з Днем Конституції України 2021 у віршах

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День Конституции сегодня – праздник важный,

Закон страны был Украине дан.

Желаю жизни яркой и бесстрашной,

И самой лучшей среди прочих стран!



Еще желаю я удачи и терпенья,

Всем гражданам в заботливой стране,

И в праздник заводного настроенья,

И процветания во всем тебе и мне!

Красиві привітання на свято Конституції України

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День Конституции – право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

Добрі привітання з Днем Конституції України в прозі

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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю жити по совісті, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі кожного громадянина – спокій і радість.

Смс зі святом, Україно! День Конституції 2021

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С Днем украинской Конституции сегодня

Я поздравляю граждан Украины,

Желаю, чтобы вечно процветали,

И были счастливы, во всем едины.



Добра стране, народу – силы, славы,

Новых высот, побед и достижений,

Пусть свой народ великая держава

Ведет к большим и значимым свершениям.

З Днем Конституції України / Фото: unsplash.com

Урочисті привітання в день Конституції України 2021

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День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Будь весела и счастлива отныне,

Любимая и дивная страна!



И в этот праздник много слов мы скажем,

Про самый главный значимый Закон,

Всем украинцам пожелаем счастья,

Пусть на защиту прав будет поставлен он!

З Днем Конституції України / Фото: Depositphotos

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