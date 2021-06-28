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З Днем Конституції України: красиві вірші, урочисті вітання, ефектні картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 червня, 10:16
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Привітання з Днем Конституції України 2021: відправляйте найкращі, урочисті і душевні побажання в прозі, віршах і листівках рідним і близьким
З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: Unsplash

Вітаємо з Днем Конституції України! У значиме державне свято 28 червня яскраві листівки, картинки, смс і найкращі поздоровлення в прозі та віршах адресовані українцям по всій країні. Ми приєднуємося до найрадіснішіх і добрих побажань і пропонуємо вам урочисті, гарні і щиросердечні вітання з Днем Конституції України-2021.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Найкращі привітання з Днем Конституції України в прозі

***

Конституція України – це головний хранитель прав і свобод громадян, суверенності і цілісності кордонів нашої квітучої і сильної держави. У рідній стороні, в кожному затишному куточку нашої землі хай панує добро і справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і спокійного життя кожного українця!

З Днем Конституції України: картинки та привітання
З Днем Конституції України: картинки та привітання / Фото: Pixabay

Позитивне привітання з Днем Конституції України 2021 у віршах

***

День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни яркой и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!

Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник заводного настроенья,
И процветания во всем тебе и мне!

Красиві привітання на свято Конституції України

***

День Конституции – право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!

Добрі привітання з Днем Конституції України в прозі

***

Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю жити по совісті, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі кожного громадянина – спокій і радість.

Смс зі святом, Україно! День Конституції 2021

***

С Днем украинской Конституции сегодня
Я поздравляю граждан Украины,
Желаю, чтобы вечно процветали,
И были счастливы, во всем едины.

Добра стране, народу – силы, славы,
Новых высот, побед и достижений,
Пусть свой народ великая держава
Ведет к большим и значимым свершениям.

З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: unsplash.com

Урочисті привітання в день Конституції України 2021

***

День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Будь весела и счастлива отныне,
Любимая и дивная страна!

И в этот праздник много слов мы скажем,
Про самый главный значимый Закон,
Всем украинцам пожелаем счастья,
Пусть на защиту прав будет поставлен он!

З Днем Конституції України
З Днем Конституції України / Фото: Depositphotos

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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