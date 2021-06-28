З Днем Конституції України: красиві вірші, урочисті вітання, ефектні картинки

Вітаємо з Днем Конституції України! У значиме державне свято 28 червня яскраві листівки, картинки, смс і найкращі поздоровлення в прозі та віршах адресовані українцям по всій країні. Ми приєднуємося до найрадіснішіх і добрих побажань і пропонуємо вам урочисті, гарні і щиросердечні вітання з Днем Конституції України-2021.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Найкращі привітання з Днем Конституції України в прозі
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Конституція України – це головний хранитель прав і свобод громадян, суверенності і цілісності кордонів нашої квітучої і сильної держави. У рідній стороні, в кожному затишному куточку нашої землі хай панує добро і справедливість. Збережемо ж наш Закон заради безтурботного і спокійного життя кожного українця!
Позитивне привітання з Днем Конституції України 2021 у віршах
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День Конституции сегодня – праздник важный,
Закон страны был Украине дан.
Желаю жизни яркой и бесстрашной,
И самой лучшей среди прочих стран!
Еще желаю я удачи и терпенья,
Всем гражданам в заботливой стране,
И в праздник заводного настроенья,
И процветания во всем тебе и мне!
Красиві привітання на свято Конституції України
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День Конституции – право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
Добрі привітання з Днем Конституції України в прозі
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Вітаю з Днем Конституції України. Бажаю жити по совісті, але без обмежень на право вибору, свободи слова і благородного вчинку. Нехай в країні буде порядок, а на душі кожного громадянина – спокій і радість.
Смс зі святом, Україно! День Конституції 2021
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С Днем украинской Конституции сегодня
Я поздравляю граждан Украины,
Желаю, чтобы вечно процветали,
И были счастливы, во всем едины.
Добра стране, народу – силы, славы,
Новых высот, побед и достижений,
Пусть свой народ великая держава
Ведет к большим и значимым свершениям.
Урочисті привітання в день Конституції України 2021
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День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Будь весела и счастлива отныне,
Любимая и дивная страна!
И в этот праздник много слов мы скажем,
Про самый главный значимый Закон,
Всем украинцам пожелаем счастья,
Пусть на защиту прав будет поставлен он!
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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