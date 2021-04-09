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Поминальна субота 10 квітня 2021 року: історія і традиції дня

Сьогодні, 20:11

Третя поминальна субота під час Великого посту-2021: дізнайтеся традиції батьківського дня

Завтра, 10 квітня, настане чергова поминальна субота. Це третій поминальний день під час Великого посту-2021. Яких традицій здавна дотримувалися у великопісну батьківську суботу, дізнайтеся в нашій статті.

Поминальна субота Великого посту-2021: історія поминальних днів

У православному календарі протягом року існує кілька батьківських днів, коли всі православні по-особливому поминають померлих родичів. Так на час Великого посту припадає три такі дати – на другу, третю і четверту седмиці. У 2021 році ці дні проводяться 6 березня, 3 і 10 квітня.

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Субота з дня земного спокою стала символом радісного заспокоєння в Царстві Небесному. Звідси виник звичай, закріплений статутом Церкви, здійснювати спеціальні заупокійні служби в суботу.

У перекладі з грецької субота означає "клопотання". Саме в цей день тижня у християн прийнято згадувати померлих рідних і близьких, молитися і просити за них Господа. А батьківськими ці дні прийнято називати, тому що віруючі перш за все поминають найближчих – своїх померлих батьків.

Традиційно у суботу в храмах вшановується пам'ять всіх святих, а також всіх спочилих православних християн. Богослужбовий статут наказує здійснювати поминання всіх православних християн, хто від віку преставився.

Традиції поминального дня: що можна і не можна робити

Згідно з церковними канонами, поминання покійних приносить велику користь і допомогу померлим родичам, а також служить виразом повноти церковного життя. Покійні самі вже не можуть помолитися за себе, це повинні зробити їхні родичі. Тому що порятунок душі можливий лише у співтоваристві віруючих, членами якого є не тільки живі, а й усі померлі в вірі.

В батьківську суботу відбувається спілкування з покійними через молитву і поминання. Цього дня прийнято прийти до храму на службу, принести продукти для поминання родичів, написати записки за упокій з іменами покійних, помолитися.

А ось працювати або займатися домашніми справами в поминальний день не можна. Вважається, що пранням і прибиранням "замилюються" очі небіжчикам.

Однак майте на увазі, що зараз багато храмів через умови карантину можуть тимчасово припинити проведення богослужіння та інших обрядів з парафіянами. Дозволені лише приватні молитви в церквах. У зв'язку з цим поминання можна провести вдома, організувавши тиху сімейну поминальну трапезу.

Раніше ми публікували календар Великодня по роках і розповідали, як розрахувати перехідні свята.

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