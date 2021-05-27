Ретроградний Меркурій-2021: чим цікавий і небезпечний період

Чергова ретроградність Меркурія додасть проблем у справах і торгівлі

Меркурій Фото: Pixabay

До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, поспішає приєднатися ще одна планета. 29 травня настане чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.

Як вплине ретроградність планети на людей, чим небезпечний цей період, як правильно поводитися, що можна, а що категорично не можна робити, читайте в нашій статті.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Ретроградність планет: що вона означає

Ретроградна планета – це лише термін. Насправді рух планети не змінюється, вона продовжує обертатися навколо Сонця по своїй орбіті у суворо встановленому порядку. Однак землянам здається, що, дійшовши до максимально далекої точки, планета починає рух назад. Цей ефект і називається ретроградним рухом.

Ретроградний Меркурій-2021: точні дати

Меркурій у 2021 році вже не вперше рухається в зворотному напрямку.

Перша фаза пройшла з 30 січня до 21 лютого.

Чергова стартує 29 травня і триватиме до 22 червня.

Остання фаза ретроградності Меркурія – з 27 вересня по 18 жовтня.

Особливості ретроградного Меркурія

Планета Меркурій вважається покровителем торгівлі, транспорту, навчання, поширення інформації. Тому в періоди її ретроградного руху можуть відбуватися збої і гальмування в цих сферах.

Ретроградність Меркурія ускладнює поїздки і переміщення, додає проблеми в документообіг, особливо пов'язаний із торгівлею, уповільнює роботу у багатьох сферах, перешкоджає вирішенню ділових питань.

Зате ретроградний Меркурій допоможе проаналізувати прийняті раніше рішення і події, що відбулися, і виявити можливі помилки.

Сприятливими будуть завершення старих справ, зустріч з давніми друзями і знайомими, закінчення навчання.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

У період ретроградного Меркурія не варто укладати договори і здійснювати великі угоди.

Небажано реєструвати шлюб.

Невдалим буде початок навчання.

Не варто міняти роботу і оформлятися на нове робоче місце.

Покупку засобів зв'язку, гаджетів, комп'ютерів краще відкласти.

Не варто переїжджати в цей час.

Раніше ми публікували календар затемнень-2021: точні дати і вплив на людей.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися