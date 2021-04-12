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Рамадан-2021: що можна і не можна робити під час священного посту

Сьогодні, 19:03

Дізнайтеся головні заборони священного місяця Рамадан

З вечора 12 квітня, коли зайде сонце, у мусульман починається суворий піст – Рамадан, який триватиме протягом цілого місяця, до 12 травня. Крім обмежень в їжі, у мусульман існує ще кілька серйозних заборон, які слід виконувати в цей період. Що не можна робити під час Рамадану, читайте в нашій статті.

У період Рамадану мусульмани очищають не лише тіло, а й душу, переконуються в силі своєї віри. А тому для них важливо приймати всі обмеження і заборони священного місяця з радістю і готовністю.

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Що заборонено і дозволено в Рамадан

  • Кожен день протягом посту розділений на два періоди: день і ніч. Саме день пов'язаний з вимогою утримання. А ось вночі настає послаблення посту.
  • Під час Рамадану віруючі протягом місяця повинні дотримуватися заборони на вживання їжі і пиття в світлий час доби. У цей час не можна навіть приймати ліки.
  • Зате вночі мусульмани можуть їсти двічі – після вечірньої молитви іфтар і перед ранковою сухур.
  • У денний час не можна курити.
  • Також вдень заборонено вступати в інтимні стосунки.
  • Світлий час доби слід проводити в добрих справах, молитвах, читанні Корану.

Хто може не дотримуватися Рамадану

Незважаючи на всю суворість і значимість Рамадану, його можуть не дотримуватися старі йі хворі люди, неповнолітні діти, а також вагітні, матері-годувальниці і жінки в період менструації.

Дозволено не дотримуватися посту подорожуючим, що знаходяться далеко від дому. Однак мандрівникам і хворим людям доведеться поститися таку саму кількість днів в інший час у році, до настання наступного Рамадану.

Також можна відкупитися від посту, але замість нього нагодувати бідних людей.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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