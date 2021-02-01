Прогноз астролога на лютий 2021 року у головних сферах життя (відео)

Дізнайтеся, яким знакам зодіаку загрожують фінансові неприємності в лютому-2021 за передбаченням астролога

Що чекає нас у лютому, які сюрпризи піднесли зірки у сфері роботи та бізнесу, любові і здоров'я? Як правильно поводитися, чого не варто робити, і де побоюватися підступу? Дізнайтеся з прогнозу на лютий-2021 від астролога Максима Гордєєва у програмі "Ранок з Україною".

Лютий стане неймовірним і емоційним періодом для кожного знака зодіаку. Початок місяця краще присвятити саморозвитку.

Почніть з малого, і незабаром ви станете залежні від неймовірної кількості нової інформації. Саме вона допоможе вам знайти себе і почати власну справу. Останній тиждень лютого буде особливо багатим на значні події. Тож не сильно дивуйтеся, якщо ваше життя повернеться на 180 градусів.

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Здоров'я: прогноз астролога на лютий

У сфері здоров'я астролог радить проявити уважність. Не слід зловживати алкоголем, а по можливості краще взагалі відмовитися від нього у цьому місяці. Бажано присвятити цей час спортивним вправам і прогулянкам на природі.

Фінанси: прогноз астролога на лютий

У фінансовій сфері Овнам, Левам і Козорогам буде дуже щастити. А от Близнятам, Ракам і Рибам треба бути дуже уважними з банківськими операціями. В жодному разі не слід брати кредити. З цим краще зачекати до березня.

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Любов прогноз астролога на лютий

Лютий стане ідеальним місяцем для пошуку другої половинки. Адже зорі недаремно обрали його місяцем всіх закоханих. Тож не стримуйте себе і почніть діяти. Та все ж не забувайте, що ваше життя залежить тільки від вашого вибору.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Всі подробиці в спецтемі Гороскоп на 2021-й

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