Привітання з першим днем весни: підніміть настрій рідним і друзям

Найкращі побажання в перший день весни-2021: відправляйте привітання рідним і близьким людям

Сьогодні, 1 березня, ми розпрощалися з набридливою зимою і шлемо привітання з першим днем весни . Нехай разом із зимовими холодами підуть всі негаразди, хвороби і поганий настрій. Нехай буде з вами ласкаве сонце, тепло й оптимізм!

Сегодня.Lifestyle підготували для вас добрі, ніжні, красиві привітання та листівки з першим днем весни, які ви можете відправити рідним, коханим, друзям, подругам і колегам.

Привітання з першим днем весни Фото: bonnycards

З першим днем весни: привітання у віршах

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К нам в окно постучалась весна.

Как красива, чудесна, мила,

Как прекрасна она, хороша,

Хоть и шла она к нам не спеша...



Пусть на сердце у всех потеплеет,

Пусть развеются грусть и тоска,

Пусть душа от весны молодеет

И парит ароматом цветка!

Привітання з першим днем весни Фото: bonnycards

Вітання з першим днем весни друзям своїми словами

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Нарешті настала довгоочікувана весна! Нехай вона буде сонячною і лагідною, велелюбною і щедрою, оптимістичною і позитивною. Нехай принесе здоров'я, радість, ніжність і тепло!

Прийшла весна: красиві вірші з 1 березня

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Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!



Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

Привітання з першим днем весни Фото: bonnycards

Вітання з першим днем весни чоловікові в прозі

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Нехай весна постукає в твоє вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом перших квітів. Нехай тепло і радісно стане на душі, а ця весна принесе здоров'я, натхнення, щастя й удачу. Щоб щоранку ти прокидався із задоволенням, вдихаючи на повні груди прийдешній день. З першим днем весни!

Привітання з першим днем весни Фото: bonnycards

З першим днем весни: побажання у віршах

***

Звенят ручьи, щебечут птицы –

Пришла пора прогнать печаль,

Настало время веселиться.

Ура! Закончился февраль!



Растает лед в замерзшем сердце,

Ворвется радость в каждый дом.

Когда нам солнце ярко светит,

Добрее мир, теплей кругом.



Вас с днем весенним – самым первым!

Удачи вам в больших делах,

В любовь волшебную поверить

И раствориться в чудесах.

Привітання з першим днем весни Фото: bonnycards

З першим днем весни: привітання подрузі

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Дорога подружка, зі святом весни! Бажаю квітнути і розцвітати, посмішок і теплоти, яскравого світла і позитивних думок, незабутніх моментів і вражаючих почуттів. Нехай удача та успіх поспішать у твій будинок. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій!

Привітання з першим днем весни Фото: bonnycards

Перший день весни: добрі побажання

***

Пришла весна, а это значит,

Что расцветает все вокруг,

Что станут дни светлей и ярче,

Скорее улыбнись, мой друг!



Тебе весенние мотивы

Пусть напевают соловьи!

Желаю много позитива,

Удачи, счастья и любви!

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