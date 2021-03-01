Привітання з першим днем весни: підніміть настрій рідним і друзям
Найкращі побажання в перший день весни-2021: відправляйте привітання рідним і близьким людям
Сьогодні, 1 березня, ми розпрощалися з набридливою зимою і шлемо привітання з першим днем весни . Нехай разом із зимовими холодами підуть всі негаразди, хвороби і поганий настрій. Нехай буде з вами ласкаве сонце, тепло й оптимізм!
Сегодня.Lifestyle підготували для вас добрі, ніжні, красиві привітання та листівки з першим днем весни, які ви можете відправити рідним, коханим, друзям, подругам і колегам.
З першим днем весни: привітання у віршах
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К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...
Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!
Вітання з першим днем весни друзям своїми словами
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Нарешті настала довгоочікувана весна! Нехай вона буде сонячною і лагідною, велелюбною і щедрою, оптимістичною і позитивною. Нехай принесе здоров'я, радість, ніжність і тепло!
Прийшла весна: красиві вірші з 1 березня
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Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
Вітання з першим днем весни чоловікові в прозі
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Нехай весна постукає в твоє вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом перших квітів. Нехай тепло і радісно стане на душі, а ця весна принесе здоров'я, натхнення, щастя й удачу. Щоб щоранку ти прокидався із задоволенням, вдихаючи на повні груди прийдешній день. З першим днем весни!
З першим днем весни: побажання у віршах
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Звенят ручьи, щебечут птицы –
Пришла пора прогнать печаль,
Настало время веселиться.
Ура! Закончился февраль!
Растает лед в замерзшем сердце,
Ворвется радость в каждый дом.
Когда нам солнце ярко светит,
Добрее мир, теплей кругом.
Вас с днем весенним – самым первым!
Удачи вам в больших делах,
В любовь волшебную поверить
И раствориться в чудесах.
З першим днем весни: привітання подрузі
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Дорога подружка, зі святом весни! Бажаю квітнути і розцвітати, посмішок і теплоти, яскравого світла і позитивних думок, незабутніх моментів і вражаючих почуттів. Нехай удача та успіх поспішать у твій будинок. Нехай перші весняні дні принесуть чудовий настрій!
Перший день весни: добрі побажання
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Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!
Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!
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