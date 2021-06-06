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Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

Вчора, 06:30

6 червня в Україні відзначають День журналіста

Привітання з Днем журналіста
Привітання з Днем журналіста
Фото: Pixabay

Сьогодні, 6 червня, ми відзначаємо День журналіста-2021. Вітайте журналістів, репортерів, фотографів, редакторів, працівників ЗМІ найдушевнішими і найпозитивнішими привітаннями з Днем журналіста.

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Красиве привітання з Днем журналіста у прозі

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Дорогий наш журналісте, ти живеш в цікавий час, ти буваєш в найгарячіших точках країни, ти стаєш свідком найяскравіших подій, відкриваючи спеціально для нас свіжі, насущні, цікаві новини. Дякуємо тобі, журналісте! Бажаємо, щоб робота кипіла, новини були тільки позитивними та яскравими. З Днем журналіста України!

День журналіста: листівки і привітання
День журналіста: листівки і привітання
Фото: Pixabay

Прикольні привітання з Днем журналіста

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Що найкраще побажати журналісту на його професійне свято? Справжній журналіст прагне до сенсації. Успішний журналіст знаходить не одну сенсацію. Тож нехай кожен матеріал, що вийшов з-під твого пера, стане справжньою сенсацією!

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Позитивні побажання на День журналіста України

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Вітаю всіх журналістів України з вашим професійним святом! Хочу висловити вам свою вдячність і сказати, що такі люди, як ви, допомагаєте нам завжди знати все найцікавіше, насущне і важливе, що відбувається у світі. Дякую вам за наші знання і за те, що ми вільно орієнтуємося в подіях сучасного життя.

Картинки з Днем журналіста
Картинки з Днем журналіста
Фото: Pixabay

Свято День журналіста: привітання своїми словами

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Вітаю з Днем журналістів України! Бажаю, щоб у вашій журналістській братії панували розуміння і повага, бажаю взаємодопомоги і вірної підтримки один одного в діяльності. Нехай ні політика, ні релігія, ні уряд, ні інші фактори сучасного життя не зможуть перешкодити дотримуватися загальних принципів і солідарності журналістів.

День журналіста в Україні: привітання у прозі

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Робота журналіста – і небезпечна, і важка, і цікава. Це не тільки цікаві зйомки, актуальні інтерв'ю та яскраві статті, але ще і правдива інформація, донесена до кожного читача і глядача. На День журналістів України зичу миру, спокою, солідарності і тільки позитивних новин!

Найкращі привітання з Днем журналіста

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Вітаю з Днем журналістів України. Нехай для тебе повсюди горить зелене світло, нехай будуть відкриті всі двері і доступні будь-які таємниці. Нехай робота буде цікавою справою, яка дарує масу цікавих фактів, історій, емоцій, унікальних новин. Бажаю зловити творчу хвилю, працювати в унісон з успіхом. А ще бажаю достатку коштів і натхнення в житті!

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